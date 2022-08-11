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Рязанская полиция проводит проверку после драки молодых людей - РИА Новости, 11.08.2022
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Рязанская полиция проводит проверку после драки молодых людей
Рязанская полиция проводит проверку после драки молодых людей - РИА Новости, 11.08.2022
Рязанская полиция проводит проверку после драки молодых людей
Полиция в Рязанской области проводит проверку после драки в Ряжске, в результате которой одному молодому человеку нанесли телесные повреждения, сообщило... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T19:41
2022-08-11T19:41
происшествия
ряжск
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РЯЗАНЬ, 11 авг – РИА Новости. Полиция в Рязанской области проводит проверку после драки в Ряжске, в результате которой одному молодому человеку нанесли телесные повреждения, сообщило ведомство журналистам.Информация о происшествии появилась в социальных сетях, а затем и местных СМИ. Как утверждается в посте со ссылкой на очевидцев, в четверг трое подростков избили мужчину, являющегося инвалидом с детства. Сообщается, что мама пострадавшего закрыла его своим телом, но подростки продолжили избиение."Сегодня в городе Ряжске в отдел полиции поступило сообщение от очевидцев о том, что произошла конфликтная ситуация между молодыми людьми, в ходе которой одному причинили телесные повреждения. В настоящее время личности всех четверых молодых людей установлены, все они доставлены в отдел полиции для разбирательства. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего", - сообщили в полиции.
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происшествия, ряжск
Происшествия, Ряжск
19:41 11.08.2022
 
Рязанская полиция проводит проверку после драки молодых людей

В Рязанской области полиция проводит проверку из-за драки молодых людей

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 11 авг – РИА Новости. Полиция в Рязанской области проводит проверку после драки в Ряжске, в результате которой одному молодому человеку нанесли телесные повреждения, сообщило ведомство журналистам.
Информация о происшествии появилась в социальных сетях, а затем и местных СМИ. Как утверждается в посте со ссылкой на очевидцев, в четверг трое подростков избили мужчину, являющегося инвалидом с детства. Сообщается, что мама пострадавшего закрыла его своим телом, но подростки продолжили избиение.
"Сегодня в городе Ряжске в отдел полиции поступило сообщение от очевидцев о том, что произошла конфликтная ситуация между молодыми людьми, в ходе которой одному причинили телесные повреждения. В настоящее время личности всех четверых молодых людей установлены, все они доставлены в отдел полиции для разбирательства. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего", - сообщили в полиции.
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