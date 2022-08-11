https://ria.ru/20220811/proverka-1809000783.html

Рязанская полиция проводит проверку после драки молодых людей

Рязанская полиция проводит проверку после драки молодых людей - РИА Новости, 11.08.2022

Рязанская полиция проводит проверку после драки молодых людей

Полиция в Рязанской области проводит проверку после драки в Ряжске, в результате которой одному молодому человеку нанесли телесные повреждения, сообщило... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T19:41

2022-08-11T19:41

2022-08-11T19:41

происшествия

ряжск

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РЯЗАНЬ, 11 авг – РИА Новости. Полиция в Рязанской области проводит проверку после драки в Ряжске, в результате которой одному молодому человеку нанесли телесные повреждения, сообщило ведомство журналистам.Информация о происшествии появилась в социальных сетях, а затем и местных СМИ. Как утверждается в посте со ссылкой на очевидцев, в четверг трое подростков избили мужчину, являющегося инвалидом с детства. Сообщается, что мама пострадавшего закрыла его своим телом, но подростки продолжили избиение."Сегодня в городе Ряжске в отдел полиции поступило сообщение от очевидцев о том, что произошла конфликтная ситуация между молодыми людьми, в ходе которой одному причинили телесные повреждения. В настоящее время личности всех четверых молодых людей установлены, все они доставлены в отдел полиции для разбирательства. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего", - сообщили в полиции.

https://ria.ru/20220729/draka-1805863305.html

ряжск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ряжск