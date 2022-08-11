https://ria.ru/20220811/prodovolstvie-1808763205.html

InfoLine: экспорт продовольствия из России может превысить импорт

InfoLine: экспорт продовольствия из России может превысить импорт - РИА Новости, 11.08.2022

InfoLine: экспорт продовольствия из России может превысить импорт

Россия в первом полугодии могла увеличить поставки продовольствия на внешние рынки на 20-22% в годовом выражении, третий год подряд страна больше экспортирует... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T04:37

2022-08-11T04:37

2022-08-11T05:35

экономика

россия

украина

евросоюз

федеральная служба государственной статистики (росстат)

экспорт

продовольствие

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Россия в первом полугодии могла увеличить поставки продовольствия на внешние рынки на 20-22% в годовом выражении, третий год подряд страна больше экспортирует товаров АПК, чем закупает за рубежом, следует из материалов аналитического агентства InfoLine (есть у РИА Новости)."InfoLine ожидает, что экспорт продовольствия из России третий год подряд превысит импорт", - говорится в материалах. По оценке агентства, этот показатель уже в первой половине 2022 года вырос на 20-22% относительно аналогичного периода прошлого года.Экспорт продовольствия из страны уже превышал импорт два последних года подряд - положительное сальдо торгового баланса в 2021 году составляло 2,8 миллиарда долларов, а в 2020 году - миллиард долларов, уточняют эксперты.В 2021 году на долю сельскохозяйственного сырья пришлось 59% от всего экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства (на 15,8% выше предыдущего года - 21 миллиард долларов). Экспорт осуществлялся в 151 страну, 15% его совокупного объема пришлось на страны Евросоюза. Исследование агентства показало, что рост продаж на экспорт в 2021 году фиксировали около 61% поставщиков.В 2022 году о планах нарастить поставки сообщили около 46% экспортеров: между тем рост внешних отгрузок планируется даже в условиях применяемых государством мер нетарифного регулирования, введения санкций и антисанкций, несмотря на сложную внешнеполитическую ситуацию и разрыв логистических цепочек, отмечается в материалах."Однако на фоне введения запрета на поставку товаров с территории РФ в страны ЕС и Украину, а также на экспорт сельскохозяйственной продукции с территории РФ в недружественные страны, поставщики будут испытывать трудности с экспортом", - полагают эксперты.InfoLine считает, что в 2022 году производство сельхозпродукции в России вернется к положительной динамике, ожидая рост отрасли сельского хозяйства в сопоставимых ценах в диапазоне 0,5%-1,5% по сравнению с 2021 годом - тогда, по данным Росстата, выпуск снизился на 0,9%. В 2020 году был зафиксирован рост на 1,3%, в 2019 году - на 4,3%. Снижение производства сельхозпродукции наблюдалось в 2018 году - тогда по сравнению с 2017 годом выпуск уменьшился на 0,2%.

https://radiosputnik.ria.ru/20220806/neft-1807763438.html

https://ria.ru/20220805/ekonomika-1807562101.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, россия, украина, евросоюз, федеральная служба государственной статистики (росстат), экспорт, продовольствие