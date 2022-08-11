https://ria.ru/20220811/prigovor-1808938567.html
Суд в Воронеже вынес приговор матери, бросившей дочь на улице в коляске
Суд в Воронеже вынес приговор матери, бросившей дочь на улице в коляске - РИА Новости, 11.08.2022
Суд в Воронеже вынес приговор матери, бросившей дочь на улице в коляске
Суд приговорил к обязательным работам жительницу Воронежа, которая два года назад бросила на улице в коляске дочь, сообщило ГУМВД РФ по региону. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T17:05
2022-08-11T17:05
2022-08-11T17:05
воронеж
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 11 авг - РИА Новости. Суд приговорил к обязательным работам жительницу Воронежа, которая два года назад бросила на улице в коляске дочь, сообщило ГУМВД РФ по региону.Событие, вызвавшее в Воронеже большой резонанс, произошло в ночь на 22 августа 2020 года. Тогда местные жители нашли на улице Писарева в оставленной коляске ребенка около полутора лет. Девочку передали медикам. Следствие возбудило дело об оставлении в опасности, было допрошено более 200 свидетелей, проведено свыше 150 биологических экспертиз. В мае 2022 года была установлена жительница Воронежа, у которой ДНК-профиль совпал с ДНК-профилем девочки, что подтверждало материнство.Женщина созналась в содеянном, подтвердив, что оставила 15-месячную дочь на улице в коляске. Мать свой поступок объяснила тяжелым материальным положением и "невозможностью осуществлять уход за ребенком" - она рассчитывала, что кто-то заберет девочку и сможет в дальнейшем ее воспитывать. В декабре 2020 года ребенка передали под опеку."Мировой суд Левобережного района города Воронежа признал 34-летнюю местную жительницу виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 125 Уголовного кодекса Российской Федерации "Оставление в опасности". Ей назначено наказание в виде обязательных работ на 310 часов", - говорится в сообщении.Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
https://ria.ru/20220811/shtraf-1808855730.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронеж, происшествия
Суд в Воронеже вынес приговор матери, бросившей дочь на улице в коляске
Жительницу Воронежа, бросившую дочь на улице в коляске, приговорили к обязательным работам
ВОРОНЕЖ, 11 авг - РИА Новости. Суд приговорил к обязательным работам жительницу Воронежа, которая два года назад бросила на улице в коляске дочь, сообщило ГУМВД РФ по региону.
Событие, вызвавшее в Воронеже
большой резонанс, произошло в ночь на 22 августа 2020 года. Тогда местные жители нашли на улице Писарева в оставленной коляске ребенка около полутора лет. Девочку передали медикам. Следствие возбудило дело об оставлении в опасности, было допрошено более 200 свидетелей, проведено свыше 150 биологических экспертиз. В мае 2022 года была установлена жительница Воронежа, у которой ДНК-профиль совпал с ДНК-профилем девочки, что подтверждало материнство.
Женщина созналась в содеянном, подтвердив, что оставила 15-месячную дочь на улице в коляске. Мать свой поступок объяснила тяжелым материальным положением и "невозможностью осуществлять уход за ребенком" - она рассчитывала, что кто-то заберет девочку и сможет в дальнейшем ее воспитывать. В декабре 2020 года ребенка передали под опеку.
"Мировой суд Левобережного района города Воронежа признал 34-летнюю местную жительницу виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 125 Уголовного кодекса Российской Федерации "Оставление в опасности". Ей назначено наказание в виде обязательных работ на 310 часов", - говорится в сообщении.
Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.