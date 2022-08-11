https://ria.ru/20220811/prigovor-1808938567.html

Суд в Воронеже вынес приговор матери, бросившей дочь на улице в коляске

Суд в Воронеже вынес приговор матери, бросившей дочь на улице в коляске - РИА Новости, 11.08.2022

Суд в Воронеже вынес приговор матери, бросившей дочь на улице в коляске

Суд приговорил к обязательным работам жительницу Воронежа, которая два года назад бросила на улице в коляске дочь, сообщило ГУМВД РФ по региону. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T17:05

2022-08-11T17:05

2022-08-11T17:05

воронеж

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg

ВОРОНЕЖ, 11 авг - РИА Новости. Суд приговорил к обязательным работам жительницу Воронежа, которая два года назад бросила на улице в коляске дочь, сообщило ГУМВД РФ по региону.Событие, вызвавшее в Воронеже большой резонанс, произошло в ночь на 22 августа 2020 года. Тогда местные жители нашли на улице Писарева в оставленной коляске ребенка около полутора лет. Девочку передали медикам. Следствие возбудило дело об оставлении в опасности, было допрошено более 200 свидетелей, проведено свыше 150 биологических экспертиз. В мае 2022 года была установлена жительница Воронежа, у которой ДНК-профиль совпал с ДНК-профилем девочки, что подтверждало материнство.Женщина созналась в содеянном, подтвердив, что оставила 15-месячную дочь на улице в коляске. Мать свой поступок объяснила тяжелым материальным положением и "невозможностью осуществлять уход за ребенком" - она рассчитывала, что кто-то заберет девочку и сможет в дальнейшем ее воспитывать. В декабре 2020 года ребенка передали под опеку."Мировой суд Левобережного района города Воронежа признал 34-летнюю местную жительницу виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 125 Уголовного кодекса Российской Федерации "Оставление в опасности". Ей назначено наказание в виде обязательных работ на 310 часов", - говорится в сообщении.Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

https://ria.ru/20220811/shtraf-1808855730.html

воронеж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

воронеж, происшествия