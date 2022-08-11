Суд вынес приговор мужчинам, напавшим на полицейских в московском метро
Суд отправил в колонию двух мужчин, напавших зимой на полицейских в московском метро
© СК РФЗадержанный участник нападения на полицию на станции "Тульская" в московском метро 17 февраля 2022. Кадр из видео
© СК РФ
Задержанный участник нападения на полицию на станции "Тульская" в московском метро 17 февраля 2022. Кадр из видео. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Два нелегальных мигранта, напавшие на полицейских на станции метро "Тульская" в Москве, приговорены к различным срокам лишения свободы, сообщает прокуратура Москвы.
"Симоновский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 18-летнего Умара Расулжонзода и 21-летнего Саидакрама Хамроева. Они осуждены за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)... С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Московского метрополитена суд приговорил Расулжонзода к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, Хамроева - к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, каждого с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - говорится в сообщении.
По данным надзорного ведомства, вечером 17 февраля на станции метро "Тульская" Серпуховско-Тимирязевской линии Хамроев на требования пройти в комнату полиции для установления личности ответил категорическим отказом, толкал и замахивался на полицейских, а потом ударил кулаком одного из стражей порядка. Другой фигурант, Умар Расулжонзода, ударил полицейского ногой, а другого - несколько раз рукой в голову, после чего скрылся. По данным следствия, оба обвиняемых находились в России нелегально.
Отмечается, что приговор в законную силу еще не вступил.