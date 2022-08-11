https://ria.ru/20220811/prigovor-1808884386.html

Суд вынес приговор мужчинам, напавшим на полицейских в московском метро

Суд вынес приговор мужчинам, напавшим на полицейских в московском метро - РИА Новости, 11.08.2022

Суд вынес приговор мужчинам, напавшим на полицейских в московском метро

Два нелегальных мигранта, напавшие на полицейских на станции метро "Тульская" в Москве, приговорены к различным срокам лишения свободы, сообщает прокуратура... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T14:40

2022-08-11T14:40

2022-08-11T14:40

происшествия

москва

россия

московский метрополитен

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Два нелегальных мигранта, напавшие на полицейских на станции метро "Тульская" в Москве, приговорены к различным срокам лишения свободы, сообщает прокуратура Москвы."Симоновский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 18-летнего Умара Расулжонзода и 21-летнего Саидакрама Хамроева. Они осуждены за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)... С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Московского метрополитена суд приговорил Расулжонзода к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, Хамроева - к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, каждого с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - говорится в сообщении.По данным надзорного ведомства, вечером 17 февраля на станции метро "Тульская" Серпуховско-Тимирязевской линии Хамроев на требования пройти в комнату полиции для установления личности ответил категорическим отказом, толкал и замахивался на полицейских, а потом ударил кулаком одного из стражей порядка. Другой фигурант, Умар Расулжонзода, ударил полицейского ногой, а другого - несколько раз рукой в голову, после чего скрылся. По данным следствия, оба обвиняемых находились в России нелегально.Отмечается, что приговор в законную силу еще не вступил.

https://ria.ru/20220810/retsidivist-1808571580.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, московский метрополитен