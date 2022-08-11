https://ria.ru/20220811/prigovor-1808879003.html

Приговор украинцу за массовое смертельное ДТП шокировал американцев

Приговор украинцу за массовое смертельное ДТП шокировал американцев - РИА Новости, 11.08.2022

Приговор украинцу за массовое смертельное ДТП шокировал американцев

Американские читатели Daily Mail резко отреагировали на приговор украинскому мигранту по делу о смертельном ДТП в штате Нью-Гэмпшир. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T14:20

2022-08-11T14:20

2022-08-11T15:25

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Американские читатели Daily Mail резко отреагировали на приговор украинскому мигранту по делу о смертельном ДТП в штате Нью-Гэмпшир.Как отмечает СМИ, инцидент произошел в 2019 году: украинец Владимир Жуковский, находясь в наркотическом опьянении, столкнулся с колонной байкеров, в результате семеро из них погибли. Несмотря на весомые доказательства вины, суд присяжных оправдал мужчину. По этому поводу высказался губернатор штата Крис Сунуну, назвав приговор "абсолютной трагедией". Он выразил поддержку всем тем, кто тоже возмущен таким решением суда.Американские читатели, в свою очередь, связали столь странный приговор с постоянным сочувствием стран Запада Украине и посетовали на то, что правосудие покинуло их страну."Как такое вообще может быть?! Что происходит с нашей судебной системой?!" — возмутился You First."Я отсидел больше времени в тюрьме за переход улицы в неположенном месте, чем Владимир — за убийство семерых человек, но это все потому, что у него преимущество: он здесь живет нелегально, а я просто гражданин США", — сыронизировал henry chucho."Он нелегал, к тому же с Украины. Судя по всему, судьи были больше заняты сбором средств для него", — выразил мнение Cowboy3."Должно быть, судья-демократ показал, как сильно он любит и поддерживает Украину! Демократы — мусор!" — написал JennLove."Присяжные, судя по всему, тоже были под наркотиками", — пошутил freehugs."Если бы он был русским, получил бы 20 лет тюрьмы. Но он украинец, а значит, "о Боже, мы плачем по Украине", вот его и отпустили", — предположил ZeusyBoys."Это такой акт сочувствия Украине? Что вообще тут происходит?" — задался вопросом Rashfordkeith."Должно быть, он родственник Зеленского", — сыронизировала Mia Moniker."Правосудие покинуло Америку", — подытожили читатели.Ранее посетитель кафе в американском Далласе оказался неприятно удивлен из-за включения в счет сбора в размере одного доллара на поддержку Украины. В ролике мужчина перечитывает список того, за что ему нужно заплатить. Американец отметил, что согласен со всеми пунктами, однако не припоминает, чтобы он жертвовал деньги "для Украины".

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https://ria.ru/20220728/bezhentsy-1805420172.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, украина, даллас, сша