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Кишинев обязал руководство ПМР предупреждать о командировках - РИА Новости, 11.08.2022
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Кишинев обязал руководство ПМР предупреждать о командировках
Кишинев обязал руководство ПМР предупреждать о командировках - РИА Новости, 11.08.2022
Кишинев обязал руководство ПМР предупреждать о командировках
Руководители непризнанной Приднестровской Молдавской республики обязаны предупреждать Кишинев, если намерены отправиться в заграничные командировки, сообщила... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T17:33
2022-08-11T17:33
в мире
молдавия
кишинев
ссср
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КИШИНЕВ, 11 авг - РИА Новости. Руководители непризнанной Приднестровской Молдавской республики обязаны предупреждать Кишинев, если намерены отправиться в заграничные командировки, сообщила пресс-секретарь Бюро по реинтеграции при кабмине Молдавии Марианна Сары."Начиная с 1 августа 2022 года внедрен уведомительно-разрешительный механизм пересечения государственной границы Молдавии, в том числе при проезде через Международный аэропорт Кишинева. Он нацелен на лиц, занимающих ответственные должности из так называемых структур в Приднестровском регионе, которые выезжают за границу якобы со служебными целями", - заявила Сары в комментарии порталу deschide.md.По ее словам, этот механизм является временным, введен из соображений безопасности и будет реализован "компетентными органами Молдавии".Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20220728/pridnestrove-1805600518.html
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в мире, молдавия, кишинев, ссср
В мире, Молдавия, Кишинев, СССР
17:33 11.08.2022
 
Кишинев обязал руководство ПМР предупреждать о командировках

Кишинев обязал руководство Приднестровья предупреждать о заграничных командировках

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКишинев
Кишинев - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КИШИНЕВ, 11 авг - РИА Новости. Руководители непризнанной Приднестровской Молдавской республики обязаны предупреждать Кишинев, если намерены отправиться в заграничные командировки, сообщила пресс-секретарь Бюро по реинтеграции при кабмине Молдавии Марианна Сары.
"Начиная с 1 августа 2022 года внедрен уведомительно-разрешительный механизм пересечения государственной границы Молдавии, в том числе при проезде через Международный аэропорт Кишинева. Он нацелен на лиц, занимающих ответственные должности из так называемых структур в Приднестровском регионе, которые выезжают за границу якобы со служебными целями", - заявила Сары в комментарии порталу deschide.md.
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По ее словам, этот механизм является временным, введен из соображений безопасности и будет реализован "компетентными органами Молдавии".
"Данный механизм никоим образом не направлен на свободу передвижения по территории Молдавии и за границу в личных целях, а также не вносит ограничений в права других категорий лиц c левого берега", - добавили в кабмине.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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