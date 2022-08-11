Кишинев обязал руководство ПМР предупреждать о командировках
Кишинев обязал руководство Приднестровья предупреждать о заграничных командировках
Кишинев. Архивное фото
КИШИНЕВ, 11 авг - РИА Новости. Руководители непризнанной Приднестровской Молдавской республики обязаны предупреждать Кишинев, если намерены отправиться в заграничные командировки, сообщила пресс-секретарь Бюро по реинтеграции при кабмине Молдавии Марианна Сары.
"Начиная с 1 августа 2022 года внедрен уведомительно-разрешительный механизм пересечения государственной границы Молдавии, в том числе при проезде через Международный аэропорт Кишинева. Он нацелен на лиц, занимающих ответственные должности из так называемых структур в Приднестровском регионе, которые выезжают за границу якобы со служебными целями", - заявила Сары в комментарии порталу deschide.md.
По ее словам, этот механизм является временным, введен из соображений безопасности и будет реализован "компетентными органами Молдавии".
"Данный механизм никоим образом не направлен на свободу передвижения по территории Молдавии и за границу в личных целях, а также не вносит ограничений в права других категорий лиц c левого берега", - добавили в кабмине.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.