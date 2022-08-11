https://ria.ru/20220811/pridnestrove-1808947742.html

Кишинев обязал руководство ПМР предупреждать о командировках

Кишинев обязал руководство ПМР предупреждать о командировках - РИА Новости, 11.08.2022

Кишинев обязал руководство ПМР предупреждать о командировках

Руководители непризнанной Приднестровской Молдавской республики обязаны предупреждать Кишинев, если намерены отправиться в заграничные командировки, сообщила... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T17:33

2022-08-11T17:33

2022-08-11T17:33

в мире

молдавия

кишинев

ссср

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КИШИНЕВ, 11 авг - РИА Новости. Руководители непризнанной Приднестровской Молдавской республики обязаны предупреждать Кишинев, если намерены отправиться в заграничные командировки, сообщила пресс-секретарь Бюро по реинтеграции при кабмине Молдавии Марианна Сары."Начиная с 1 августа 2022 года внедрен уведомительно-разрешительный механизм пересечения государственной границы Молдавии, в том числе при проезде через Международный аэропорт Кишинева. Он нацелен на лиц, занимающих ответственные должности из так называемых структур в Приднестровском регионе, которые выезжают за границу якобы со служебными целями", - заявила Сары в комментарии порталу deschide.md.По ее словам, этот механизм является временным, введен из соображений безопасности и будет реализован "компетентными органами Молдавии".Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20220728/pridnestrove-1805600518.html

https://ria.ru/20220722/pmr-1804259295.html

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кишинев

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, кишинев, ссср