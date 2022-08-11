https://ria.ru/20220811/pribaltika-1808897898.html
В Госдуме сравнили Прибалтику с палкой, которой дразнят медведя
В Госдуме сравнили Прибалтику с палкой, которой дразнят медведя - РИА Новости, 11.08.2022
В Госдуме сравнили Прибалтику с палкой, которой дразнят медведя
Прибалтика в руках коллективного Запада - как палка, которая дразнит разъяренного медведя, заявил РИА Новости вице-спикер от ЛДПР Борис Чернышов, комментируя... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T15:21
2022-08-11T15:21
2022-08-11T15:21
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Прибалтика в руках коллективного Запада - как палка, которая дразнит разъяренного медведя, заявил РИА Новости вице-спикер от ЛДПР Борис Чернышов, комментируя закрытие границ для россиян Эстонией.Эстония закроет границу для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными республикой, сообщил в четверг глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу."Полное нарушение всех норм, но ничего удивительного здесь нет. Прибалтика сегодня является ключевым актором проекта "Антироссия", она отменяет все русское. Закрывает все возможности для культурного, образовательного, спортивного, любого гуманитарного и политического диалога. Делает только хуже. Сегодня Прибалтика в руках коллективного Запада - как палка, которая дразнит разъяренного медведя", - заявил Чернышов.
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РИА Новости
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в мире, прибалтика, эстония, россия, госдума рф, лдпр, санкции в отношении россии
В мире, Прибалтика, Эстония, Россия, Госдума РФ, ЛДПР, Санкции в отношении России
В Госдуме сравнили Прибалтику с палкой, которой дразнят медведя
Вице-спикер ГД Чернышов сравнил Прибалтику с палкой, которой дразнят разъяренного медведя