14:54 11.08.2022 (обновлено: 16:39 11.08.2022)
Мэр Берлина не удивилась заявлению пранкеров о краже гумпомощи на Украине
Мэр Берлина не удивилась словам пранкеров Вована и Лексуса о краже гумпомощи на Украине
© AP Photo / Michele TantussiМэр Берлина Франциска Гиффай
© AP Photo / Michele Tantussi
Мэр Берлина Франциска Гиффай. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Мэр Берлина Франциска Гиффай не удивилась заявлению пранкеров Вована и Лексуса о "разворовывании" на Украине гуманитарной помощи, выделенной Евросоюзом.
Пранкеры разговаривали с мэром Берлина, представившись ее киевским коллегой Виталием Кличко. Розыгрыш они опубликовали в своем телеграм-канале Russiacalling.
В ходе разговора "Кличко" поблагодарил Гиффай за гумпомощь, выделенную Евросоюзом, но оговорился, что некая часть на Украине была разворована. У бургомистра новость о воровстве гумпомощи не вызвала удивления.
"Я надеюсь, что те, кто ее присвоил, все-таки направят ее на помощь хоть каким-то людям", — сказала она, подчеркнув, что Берлин продолжит поддержку страны и украинских беженцев на территории Германии, и предложила предоставить Киеву машины-мусоровозы.
Мэр столицы ФРГ отметила, что город стал "хабом" по приему беженцев из Украины: сюда приехало свыше 300 тысяч граждан, более 70 тысяч из которых попросили вид на жительство. Причем большая часть из них — это женщины и пожилые мужчины, добавила Гиффай.
Она заявила, что из-за наплыва беженцев возникают проблемы с их расселением.
"По той простой причине, что, к сожалению, с жилым фондом в Берлине ситуация напряженная, его в общем-то недостаточно. Поэтому мы обращаемся к нашим соседям, соседним федеральным землям, чтобы они разместили у себя часть беженцев", — пояснила мэр Берлина.
Военное положение на всей территории Украины действует с 24 февраля, 22 мая Верховная рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию сразу на 90 суток — до 23 августа.