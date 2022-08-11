https://ria.ru/20220811/prankery-1808890313.html

Мэр Берлина не удивилась заявлению пранкеров о краже гумпомощи на Украине

Мэр Берлина не удивилась заявлению пранкеров о краже гумпомощи на Украине - РИА Новости, 11.08.2022

Мэр Берлина не удивилась заявлению пранкеров о краже гумпомощи на Украине

Мэр Берлина Франциска Гиффай не удивилась заявлению пранкеров Вована и Лексуса о "разворовывании" на Украине гуманитарной помощи, выделенной Евросоюзом. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T14:54

2022-08-11T14:54

2022-08-11T16:39

в мире

виталий кличко

владимир путин

украина

берлин (город)

киев

верховная рада украины

владимир краснов (пранкер вован)

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Мэр Берлина Франциска Гиффай не удивилась заявлению пранкеров Вована и Лексуса о "разворовывании" на Украине гуманитарной помощи, выделенной Евросоюзом.Пранкеры разговаривали с мэром Берлина, представившись ее киевским коллегой Виталием Кличко. Розыгрыш они опубликовали в своем телеграм-канале Russiacalling.В ходе разговора "Кличко" поблагодарил Гиффай за гумпомощь, выделенную Евросоюзом, но оговорился, что некая часть на Украине была разворована. У бургомистра новость о воровстве гумпомощи не вызвала удивления.Мэр столицы ФРГ отметила, что город стал "хабом" по приему беженцев из Украины: сюда приехало свыше 300 тысяч граждан, более 70 тысяч из которых попросили вид на жительство. Причем большая часть из них — это женщины и пожилые мужчины, добавила Гиффай.Она заявила, что из-за наплыва беженцев возникают проблемы с их расселением.Военное положение на всей территории Украины действует с 24 февраля, 22 мая Верховная рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию сразу на 90 суток — до 23 августа.

https://ria.ru/20220810/madrid-1808614871.html

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Дарья Буймова

в мире, виталий кличко, владимир путин, украина, берлин (город), киев, верховная рада украины, владимир краснов (пранкер вован), алексей столяров (лексус)