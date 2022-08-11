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Мэр Берлина не удивилась заявлению пранкеров о краже гумпомощи на Украине - РИА Новости, 11.08.2022
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Мэр Берлина не удивилась заявлению пранкеров о краже гумпомощи на Украине
Мэр Берлина не удивилась заявлению пранкеров о краже гумпомощи на Украине - РИА Новости, 11.08.2022
Мэр Берлина не удивилась заявлению пранкеров о краже гумпомощи на Украине
Мэр Берлина Франциска Гиффай не удивилась заявлению пранкеров Вована и Лексуса о "разворовывании" на Украине гуманитарной помощи, выделенной Евросоюзом. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T14:54
2022-08-11T16:39
в мире
виталий кличко
владимир путин
украина
берлин (город)
киев
верховная рада украины
владимир краснов (пранкер вован)
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Мэр Берлина Франциска Гиффай не удивилась заявлению пранкеров Вована и Лексуса о "разворовывании" на Украине гуманитарной помощи, выделенной Евросоюзом.Пранкеры разговаривали с мэром Берлина, представившись ее киевским коллегой Виталием Кличко. Розыгрыш они опубликовали в своем телеграм-канале Russiacalling.В ходе разговора "Кличко" поблагодарил Гиффай за гумпомощь, выделенную Евросоюзом, но оговорился, что некая часть на Украине была разворована. У бургомистра новость о воровстве гумпомощи не вызвала удивления.Мэр столицы ФРГ отметила, что город стал "хабом" по приему беженцев из Украины: сюда приехало свыше 300 тысяч граждан, более 70 тысяч из которых попросили вид на жительство. Причем большая часть из них — это женщины и пожилые мужчины, добавила Гиффай.Она заявила, что из-за наплыва беженцев возникают проблемы с их расселением.Военное положение на всей территории Украины действует с 24 февраля, 22 мая Верховная рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию сразу на 90 суток — до 23 августа.
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берлин (город)
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в мире, виталий кличко, владимир путин, украина, берлин (город), киев, верховная рада украины, владимир краснов (пранкер вован), алексей столяров (лексус)
В мире, Виталий Кличко, Владимир Путин, Украина, Берлин (город), Киев, Верховная Рада Украины, Владимир Краснов (пранкер Вован), Алексей Столяров (Лексус)
14:54 11.08.2022 (обновлено: 16:39 11.08.2022)
 
Мэр Берлина не удивилась заявлению пранкеров о краже гумпомощи на Украине

Мэр Берлина не удивилась словам пранкеров Вована и Лексуса о краже гумпомощи на Украине

© AP Photo / Michele TantussiМэр Берлина Франциска Гиффай
Мэр Берлина Франциска Гиффай - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© AP Photo / Michele Tantussi
Мэр Берлина Франциска Гиффай. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Мэр Берлина Франциска Гиффай не удивилась заявлению пранкеров Вована и Лексуса о "разворовывании" на Украине гуманитарной помощи, выделенной Евросоюзом.
Пранкеры разговаривали с мэром Берлина, представившись ее киевским коллегой Виталием Кличко. Розыгрыш они опубликовали в своем телеграм-канале Russiacalling.
В ходе разговора "Кличко" поблагодарил Гиффай за гумпомощь, выделенную Евросоюзом, но оговорился, что некая часть на Украине была разворована. У бургомистра новость о воровстве гумпомощи не вызвала удивления.

"Я надеюсь, что те, кто ее присвоил, все-таки направят ее на помощь хоть каким-то людям", — сказала она, подчеркнув, что Берлин продолжит поддержку страны и украинских беженцев на территории Германии, и предложила предоставить Киеву машины-мусоровозы.

Мэр столицы ФРГ отметила, что город стал "хабом" по приему беженцев из Украины: сюда приехало свыше 300 тысяч граждан, более 70 тысяч из которых попросили вид на жительство. Причем большая часть из них — это женщины и пожилые мужчины, добавила Гиффай.
Она заявила, что из-за наплыва беженцев возникают проблемы с их расселением.

"По той простой причине, что, к сожалению, с жилым фондом в Берлине ситуация напряженная, его в общем-то недостаточно. Поэтому мы обращаемся к нашим соседям, соседним федеральным землям, чтобы они разместили у себя часть беженцев", пояснила мэр Берлина.

Военное положение на всей территории Украины действует с 24 февраля, 22 мая Верховная рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию сразу на 90 суток — до 23 августа.
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В миреВиталий КличкоВладимир ПутинУкраинаБерлин (город)КиевВерховная Рада УкраиныВладимир Краснов (пранкер Вован)Алексей Столяров (Лексус)
 
 
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