https://ria.ru/20220811/port-1808856367.html

Головченко назвал сроки запуска белорусского порта на северо-западе России

Головченко назвал сроки запуска белорусского порта на северо-западе России - РИА Новости, 11.08.2022

Головченко назвал сроки запуска белорусского порта на северо-западе России

Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что проект по созданию белорусского порта в северо-западном регионе РФ "заработает до конца года". РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T13:21

2022-08-11T13:21

2022-08-11T13:21

экономика

россия

белоруссия

балтийское море

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МИНСК, 11 авг – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что проект по созданию белорусского порта в северо-западном регионе РФ "заработает до конца года"."Речь о северо-западном регионе России. Если спросите, где конкретно? Я отвечу: давайте закроем сделку и после этого раскроем карты. Проект заработает в ближайшее время, до конца года точно. Что касается двух-трех дополнительных локаций, по ним президент потребовал провести дополнительный анализ экономических параметров и уточнить стоимость вложений", - приводит слова премьера агентство Sputnik Беларусь.Он пояснил, что президенту Белоруссии правительством были представлены несколько отработанных вариантов развития собственных портовых мощностей. По одному из них решение принято, и оно будет реализовано в самое ближайшее время, констатировал премьер.Головченко заметил, что Белоруссия в настоящее время работает по теме перевалки своих экспортных грузов с 9 различными российскими портами, как на Балтийском море, так и на южных морях.

https://ria.ru/20220808/belorussiya-1808003204.html

россия

белоруссия

балтийское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, белоруссия, балтийское море