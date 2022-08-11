https://ria.ru/20220811/port-1808856367.html
Головченко назвал сроки запуска белорусского порта на северо-западе России
Головченко назвал сроки запуска белорусского порта на северо-западе России - РИА Новости, 11.08.2022
Головченко назвал сроки запуска белорусского порта на северо-западе России
Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что проект по созданию белорусского порта в северо-западном регионе РФ "заработает до конца года". РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T13:21
2022-08-11T13:21
2022-08-11T13:21
экономика
россия
белоруссия
балтийское море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734496446_0:0:1962:1105_1920x0_80_0_0_c82cc78d5b0f243d73f78491c7bcae47.jpg
МИНСК, 11 авг – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что проект по созданию белорусского порта в северо-западном регионе РФ "заработает до конца года"."Речь о северо-западном регионе России. Если спросите, где конкретно? Я отвечу: давайте закроем сделку и после этого раскроем карты. Проект заработает в ближайшее время, до конца года точно. Что касается двух-трех дополнительных локаций, по ним президент потребовал провести дополнительный анализ экономических параметров и уточнить стоимость вложений", - приводит слова премьера агентство Sputnik Беларусь.Он пояснил, что президенту Белоруссии правительством были представлены несколько отработанных вариантов развития собственных портовых мощностей. По одному из них решение принято, и оно будет реализовано в самое ближайшее время, констатировал премьер.Головченко заметил, что Белоруссия в настоящее время работает по теме перевалки своих экспортных грузов с 9 различными российскими портами, как на Балтийском море, так и на южных морях.
https://ria.ru/20220808/belorussiya-1808003204.html
россия
белоруссия
балтийское море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734496446_155:0:1962:1355_1920x0_80_0_0_9ff81c378af02d985976a912e682458a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, белоруссия, балтийское море
Экономика, Россия, Белоруссия, Балтийское море
Головченко назвал сроки запуска белорусского порта на северо-западе России
Премьер Головченко: проект создания белорусского порта в России заработает до конца года