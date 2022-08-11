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Головченко назвал сроки запуска белорусского порта на северо-западе России - РИА Новости, 11.08.2022
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Головченко назвал сроки запуска белорусского порта на северо-западе России
Головченко назвал сроки запуска белорусского порта на северо-западе России - РИА Новости, 11.08.2022
Головченко назвал сроки запуска белорусского порта на северо-западе России
Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что проект по созданию белорусского порта в северо-западном регионе РФ "заработает до конца года". РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T13:21
2022-08-11T13:21
экономика
россия
белоруссия
балтийское море
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МИНСК, 11 авг – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что проект по созданию белорусского порта в северо-западном регионе РФ "заработает до конца года"."Речь о северо-западном регионе России. Если спросите, где конкретно? Я отвечу: давайте закроем сделку и после этого раскроем карты. Проект заработает в ближайшее время, до конца года точно. Что касается двух-трех дополнительных локаций, по ним президент потребовал провести дополнительный анализ экономических параметров и уточнить стоимость вложений", - приводит слова премьера агентство Sputnik Беларусь.Он пояснил, что президенту Белоруссии правительством были представлены несколько отработанных вариантов развития собственных портовых мощностей. По одному из них решение принято, и оно будет реализовано в самое ближайшее время, констатировал премьер.Головченко заметил, что Белоруссия в настоящее время работает по теме перевалки своих экспортных грузов с 9 различными российскими портами, как на Балтийском море, так и на южных морях.
https://ria.ru/20220808/belorussiya-1808003204.html
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экономика, россия, белоруссия, балтийское море
Экономика, Россия, Белоруссия, Балтийское море
13:21 11.08.2022
 
Головченко назвал сроки запуска белорусского порта на северо-западе России

Премьер Головченко: проект создания белорусского порта в России заработает до конца года

© Sputnik / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Белоруссии Роман Головченко
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© Sputnik / Сергей Ильин
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Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 11 авг – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что проект по созданию белорусского порта в северо-западном регионе РФ "заработает до конца года".
"Речь о северо-западном регионе России. Если спросите, где конкретно? Я отвечу: давайте закроем сделку и после этого раскроем карты. Проект заработает в ближайшее время, до конца года точно. Что касается двух-трех дополнительных локаций, по ним президент потребовал провести дополнительный анализ экономических параметров и уточнить стоимость вложений", - приводит слова премьера агентство Sputnik Беларусь.
Он пояснил, что президенту Белоруссии правительством были представлены несколько отработанных вариантов развития собственных портовых мощностей. По одному из них решение принято, и оно будет реализовано в самое ближайшее время, констатировал премьер.
Головченко заметил, что Белоруссия в настоящее время работает по теме перевалки своих экспортных грузов с 9 различными российскими портами, как на Балтийском море, так и на южных морях.
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