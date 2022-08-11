https://ria.ru/20220811/pornofilmy-1808876350.html

Источник: солиста группы "Порнофильмы" Котлярова проверят на экстремизм

Источник: солиста группы "Порнофильмы" Котлярова проверят на экстремизм - РИА Новости, 11.08.2022

Источник: солиста группы "Порнофильмы" Котлярова проверят на экстремизм

Полиция в Подмосковье проверит солиста группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова на предмет экстремистских высказываний в соцсетях, сообщил РИА Новости источник... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T14:13

2022-08-11T14:13

2022-08-11T14:13

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

дубна

украина

ситуация в днр и лнр

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Полиция в Подмосковье проверит солиста группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова на предмет экстремистских высказываний в соцсетях, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Изначально в московскую полицию обратился гражданин с просьбой проверить Владимира Котлярова на предмет экстремистских высказываний. По словам обратившегося мужчины, подобные высказывания он размещал в соцсетях", - рассказал собеседник агентства. По его словам, проверкой займется полиция подмосковной Дубны.Панк-рок группа "Порнофильмы" основана в Дубне в 2008 году, Котляров – вокалист и автор текстов. Среди хитов коллектива - "Я так соскучился" и "В диапазоне". С начала спецоперации на Украине в Telegram-канале группы стали появляться публикации с осуждением боевых действий по защите республик Донбасса. Ее страница в соцсети "ВКонтакте" заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

https://ria.ru/20220805/shevchuk-1807407446.html

россия

московская область (подмосковье)

дубна

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, московская область (подмосковье), дубна, украина, ситуация в днр и лнр, министерство внутренних дел рф (мвд россии)