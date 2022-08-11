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Источник: солиста группы "Порнофильмы" Котлярова проверят на экстремизм - РИА Новости, 11.08.2022
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Источник: солиста группы "Порнофильмы" Котлярова проверят на экстремизм
Источник: солиста группы "Порнофильмы" Котлярова проверят на экстремизм - РИА Новости, 11.08.2022
Источник: солиста группы "Порнофильмы" Котлярова проверят на экстремизм
Полиция в Подмосковье проверит солиста группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова на предмет экстремистских высказываний в соцсетях, сообщил РИА Новости источник... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T14:13
2022-08-11T14:13
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
дубна
украина
ситуация в днр и лнр
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Полиция в Подмосковье проверит солиста группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова на предмет экстремистских высказываний в соцсетях, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Изначально в московскую полицию обратился гражданин с просьбой проверить Владимира Котлярова на предмет экстремистских высказываний. По словам обратившегося мужчины, подобные высказывания он размещал в соцсетях", - рассказал собеседник агентства. По его словам, проверкой займется полиция подмосковной Дубны.Панк-рок группа "Порнофильмы" основана в Дубне в 2008 году, Котляров – вокалист и автор текстов. Среди хитов коллектива - "Я так соскучился" и "В диапазоне". С начала спецоперации на Украине в Telegram-канале группы стали появляться публикации с осуждением боевых действий по защите республик Донбасса. Ее страница в соцсети "ВКонтакте" заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.
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россия
московская область (подмосковье)
дубна
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), дубна, украина, ситуация в днр и лнр, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Дубна, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
14:13 11.08.2022
 
Источник: солиста группы "Порнофильмы" Котлярова проверят на экстремизм

Источник: полиция проверит солиста группы "Порнофильмы" Котлярова на экстремизм

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Полиция в Подмосковье проверит солиста группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова на предмет экстремистских высказываний в соцсетях, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Изначально в московскую полицию обратился гражданин с просьбой проверить Владимира Котлярова на предмет экстремистских высказываний. По словам обратившегося мужчины, подобные высказывания он размещал в соцсетях", - рассказал собеседник агентства. По его словам, проверкой займется полиция подмосковной Дубны.
Панк-рок группа "Порнофильмы" основана в Дубне в 2008 году, Котляров – вокалист и автор текстов. Среди хитов коллектива - "Я так соскучился" и "В диапазоне". С начала спецоперации на Украине в Telegram-канале группы стали появляться публикации с осуждением боевых действий по защите республик Донбасса. Ее страница в соцсети "ВКонтакте" заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.
Солист группы ДДТ Юрий Шевчук - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
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ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)ДубнаУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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