https://ria.ru/20220811/pornofilmy-1808876350.html
Источник: солиста группы "Порнофильмы" Котлярова проверят на экстремизм
Источник: солиста группы "Порнофильмы" Котлярова проверят на экстремизм - РИА Новости, 11.08.2022
Источник: солиста группы "Порнофильмы" Котлярова проверят на экстремизм
Полиция в Подмосковье проверит солиста группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова на предмет экстремистских высказываний в соцсетях, сообщил РИА Новости источник... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T14:13
2022-08-11T14:13
2022-08-11T14:13
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
дубна
украина
ситуация в днр и лнр
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Полиция в Подмосковье проверит солиста группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова на предмет экстремистских высказываний в соцсетях, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Изначально в московскую полицию обратился гражданин с просьбой проверить Владимира Котлярова на предмет экстремистских высказываний. По словам обратившегося мужчины, подобные высказывания он размещал в соцсетях", - рассказал собеседник агентства. По его словам, проверкой займется полиция подмосковной Дубны.Панк-рок группа "Порнофильмы" основана в Дубне в 2008 году, Котляров – вокалист и автор текстов. Среди хитов коллектива - "Я так соскучился" и "В диапазоне". С начала спецоперации на Украине в Telegram-канале группы стали появляться публикации с осуждением боевых действий по защите республик Донбасса. Ее страница в соцсети "ВКонтакте" заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.
https://ria.ru/20220805/shevchuk-1807407446.html
россия
московская область (подмосковье)
дубна
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, московская область (подмосковье), дубна, украина, ситуация в днр и лнр, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Дубна, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Источник: солиста группы "Порнофильмы" Котлярова проверят на экстремизм
Источник: полиция проверит солиста группы "Порнофильмы" Котлярова на экстремизм