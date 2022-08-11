Польскую армию привлекли к очистке реки Одра от мертвой рыбы
Польскую армию привлекли к очистке Одра от рыбы, которая умерла из-за утечки растворителя
Мертвая рыба. Архивное фото
ВАРШАВА, 11 авг – РИА Новости. Польскую армию привлекают к очистке реки Одра от мертвой рыбы, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.
Ранее сообщалось, что на реке Одра из-за попавшего в воду ядовитого растворителя гибнут тонны рыбы.
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"Солдаты будут направлены в район Одры. Территориальные и оперативные войска будут помогать в устранении загрязнения на реке. Они также будут готовы выполнить другие задачи". – написал Блащак в Twitter.
Первые сообщения стали поступать от рыбаков и местных жителей 26 июля. Тогда в воде было замечено большое количество мертвой рыбы, сейчас она исчисляется тоннами. Одра протекает через пять польских воеводств – Западнопоморское, Лубуское, Нижнесилезское, Опольское и Силезское. Исследование воды сейчас проводится в каждом из них.
Инспекция охраны окружающей среды во Вроцлаве взяла пробы и провела исследование. По мнению специалистов, высокий уровень кислорода в воде и отсутствие цветения с высокой долей вероятностью может говорить о том, что в воду попало вещество с сильно окисляющими свойствами, из-за которого в результате реакций, происходящих в воде, выделяется кислород.
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