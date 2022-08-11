https://ria.ru/20220811/polsha-1808929173.html

Польскую армию привлекли к очистке реки Одра от мертвой рыбы

Польскую армию привлекли к очистке реки Одра от мертвой рыбы - РИА Новости, 11.08.2022

Польскую армию привлекли к очистке реки Одра от мертвой рыбы

Польскую армию привлекают к очистке реки Одра от мертвой рыбы, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T16:36

2022-08-11T16:36

2022-08-11T16:36

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ВАРШАВА, 11 авг – РИА Новости. Польскую армию привлекают к очистке реки Одра от мертвой рыбы, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.Ранее сообщалось, что на реке Одра из-за попавшего в воду ядовитого растворителя гибнут тонны рыбы."Солдаты будут направлены в район Одры. Территориальные и оперативные войска будут помогать в устранении загрязнения на реке. Они также будут готовы выполнить другие задачи". – написал Блащак в Twitter.Первые сообщения стали поступать от рыбаков и местных жителей 26 июля. Тогда в воде было замечено большое количество мертвой рыбы, сейчас она исчисляется тоннами. Одра протекает через пять польских воеводств – Западнопоморское, Лубуское, Нижнесилезское, Опольское и Силезское. Исследование воды сейчас проводится в каждом из них.Инспекция охраны окружающей среды во Вроцлаве взяла пробы и провела исследование. По мнению специалистов, высокий уровень кислорода в воде и отсутствие цветения с высокой долей вероятностью может говорить о том, что в воду попало вещество с сильно окисляющими свойствами, из-за которого в результате реакций, происходящих в воде, выделяется кислород.

https://ria.ru/20220809/ozero-1808306138.html

https://ria.ru/20210712/ryba-1740931371.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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