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Польскую армию привлекли к очистке реки Одра от мертвой рыбы - РИА Новости, 11.08.2022
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Польскую армию привлекли к очистке реки Одра от мертвой рыбы
Польскую армию привлекли к очистке реки Одра от мертвой рыбы - РИА Новости, 11.08.2022
Польскую армию привлекли к очистке реки Одра от мертвой рыбы
Польскую армию привлекают к очистке реки Одра от мертвой рыбы, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T16:36
2022-08-11T16:36
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ВАРШАВА, 11 авг – РИА Новости. Польскую армию привлекают к очистке реки Одра от мертвой рыбы, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.Ранее сообщалось, что на реке Одра из-за попавшего в воду ядовитого растворителя гибнут тонны рыбы."Солдаты будут направлены в район Одры. Территориальные и оперативные войска будут помогать в устранении загрязнения на реке. Они также будут готовы выполнить другие задачи". – написал Блащак в Twitter.Первые сообщения стали поступать от рыбаков и местных жителей 26 июля. Тогда в воде было замечено большое количество мертвой рыбы, сейчас она исчисляется тоннами. Одра протекает через пять польских воеводств – Западнопоморское, Лубуское, Нижнесилезское, Опольское и Силезское. Исследование воды сейчас проводится в каждом из них.Инспекция охраны окружающей среды во Вроцлаве взяла пробы и провела исследование. По мнению специалистов, высокий уровень кислорода в воде и отсутствие цветения с высокой долей вероятностью может говорить о том, что в воду попало вещество с сильно окисляющими свойствами, из-за которого в результате реакций, происходящих в воде, выделяется кислород.
https://ria.ru/20220809/ozero-1808306138.html
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в мире, вроцлав, польша
В мире, Вроцлав, Польша
16:36 11.08.2022
 
Польскую армию привлекли к очистке реки Одра от мертвой рыбы

Польскую армию привлекли к очистке Одра от рыбы, которая умерла из-за утечки растворителя

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкМертвая рыба
Мертвая рыба - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Мертвая рыба. Архивное фото
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ВАРШАВА, 11 авг – РИА Новости. Польскую армию привлекают к очистке реки Одра от мертвой рыбы, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.
Ранее сообщалось, что на реке Одра из-за попавшего в воду ядовитого растворителя гибнут тонны рыбы.
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"Солдаты будут направлены в район Одры. Территориальные и оперативные войска будут помогать в устранении загрязнения на реке. Они также будут готовы выполнить другие задачи". – написал Блащак в Twitter.
Первые сообщения стали поступать от рыбаков и местных жителей 26 июля. Тогда в воде было замечено большое количество мертвой рыбы, сейчас она исчисляется тоннами. Одра протекает через пять польских воеводств – Западнопоморское, Лубуское, Нижнесилезское, Опольское и Силезское. Исследование воды сейчас проводится в каждом из них.
Инспекция охраны окружающей среды во Вроцлаве взяла пробы и провела исследование. По мнению специалистов, высокий уровень кислорода в воде и отсутствие цветения с высокой долей вероятностью может говорить о том, что в воду попало вещество с сильно окисляющими свойствами, из-за которого в результате реакций, происходящих в воде, выделяется кислород.
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