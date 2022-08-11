Медик предупредил о сотнях случаев заражения полиомиелитом в Нью-Йорке
Американский медик Ромеро предупредил о сотнях случаев заражения полиомиелитом в Нью-Йорке
Медики, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. На территории штата Нью-Йорк могут быть уже сотни случаев заражения вирусом полиомиелита, такое мнение высказал директор национального центра иммунизации и респираторных заболеваний центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Хосе Ромеро.
"(Выявленное заражение) могло быть только крошечной верхушкой айсберга. Должны быть сотни случаев, циркулирующих внутри общества", - сообщил медик в интервью CNN.
"Распространение всегда возможно, потому что оно происходит тихо", - добавил он.
В начале августа вирус полиомиелита обнаружили в сточных водах в округе Рокленд американского штата Нью-Йорк, где в июле зафиксировали первый с 1979 года случай заражения инфекцией. После выявления случая заражения полиомиелитом в округе Рокленд департамент здравоохранения штата Нью-Йорк начал наблюдение за сточными водами. В результате последующего исследования специалисты выяснили, что между обнаруженным в сточных водах вирусным изолятом и выявленным случаем заражения есть генетическая связь.
Полиомиелит - спинномозговой паралич, острое инфекционное заболевание, обусловленное поражением серого вещества спинного мозга полиовирусом и характеризующееся преимущественно патологией нервной системы. На данный момент не существует лекарства против полиомиелита, но болезнь можно предотвратить при помощи вакцинации.