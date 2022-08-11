https://ria.ru/20220811/poliomielit-1809029178.html

Медик предупредил о сотнях случаев заражения полиомиелитом в Нью-Йорке

Медик предупредил о сотнях случаев заражения полиомиелитом в Нью-Йорке - РИА Новости, 11.08.2022

Медик предупредил о сотнях случаев заражения полиомиелитом в Нью-Йорке

На территории штата Нью-Йорк могут быть уже сотни случаев заражения вирусом полиомиелита, такое мнение высказал директор национального центра иммунизации и... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T22:54

2022-08-11T22:54

2022-08-11T22:54

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ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. На территории штата Нью-Йорк могут быть уже сотни случаев заражения вирусом полиомиелита, такое мнение высказал директор национального центра иммунизации и респираторных заболеваний центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Хосе Ромеро."Распространение всегда возможно, потому что оно происходит тихо", - добавил он.В начале августа вирус полиомиелита обнаружили в сточных водах в округе Рокленд американского штата Нью-Йорк, где в июле зафиксировали первый с 1979 года случай заражения инфекцией. После выявления случая заражения полиомиелитом в округе Рокленд департамент здравоохранения штата Нью-Йорк начал наблюдение за сточными водами. В результате последующего исследования специалисты выяснили, что между обнаруженным в сточных водах вирусным изолятом и выявленным случаем заражения есть генетическая связь.Полиомиелит - спинномозговой паралич, острое инфекционное заболевание, обусловленное поражением серого вещества спинного мозга полиовирусом и характеризующееся преимущественно патологией нервной системы. На данный момент не существует лекарства против полиомиелита, но болезнь можно предотвратить при помощи вакцинации.

https://ria.ru/20220520/ospa-1789858351.html

нью-йорк (город)

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