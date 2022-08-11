https://ria.ru/20220811/pogibshie-1809035552.html

Число погибших при обстрелах в ДНР за сутки выросло до трех человек

Число погибших при обстрелах в ДНР за сутки выросло до трех человек - РИА Новости, 12.08.2022

Число погибших при обстрелах в ДНР за сутки выросло до трех человек

Число погибших при обстрелах территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск в четверг возросло до трех, восемь человек получили ранения,... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-11T23:58

2022-08-11T23:58

2022-08-12T00:00

специальная военная операция на украине

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донецк (днр)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Число погибших при обстрелах территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск в четверг возросло до трех, восемь человек получили ранения, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Штаб территориальной обороны ДНР ранее в четверг сообщал о двух погибших и восьми раненых."По состоянию на 22.30 (совпадает с мск), общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) за 11 августа 2022 года составило 11 человек (три погибли, восемь ранены)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.По данным представительства, в результате обстрела Кировского района Донецка погибла женщина, еще одна получила ранения. При обстреле Горловки погиб мужчина, еще один получил ранения. Сообщается о пострадавшем при обстреле Ясиноватой. При подрыве противопехотных мин ПМФ-1 "Лепесток" пострадал мужчина в Петровском районе Донецка и женщина в Куйбышевском районе города."По состоянию на 22.30 11 августа, в республике зарегистрированы уже 39 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе двух детей, на минах ПФМ "Лепесток". Один из пострадавших в результате ранения скончался в больнице", - отмечается в сообщении представительства.

https://ria.ru/20220714/vooruzhali-1801698015.html

донецкая народная республика

украина

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, украина, донецк (днр), вооруженные силы украины