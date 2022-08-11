23:58 11.08.2022 (обновлено: 00:00 12.08.2022)
Число погибших при обстрелах в ДНР за сутки выросло до трех человек
Представительство ДНР в СЦКК: число погибших за сутки выросло до трех, раненых — до восьми
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПротивопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток" на центральной улицы Донецка
Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток" на центральной улицы Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Число погибших при обстрелах территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск в четверг возросло до трех, восемь человек получили ранения, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Штаб территориальной обороны ДНР ранее в четверг сообщал о двух погибших и восьми раненых.
"По состоянию на 22.30 (совпадает с мск), общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) за 11 августа 2022 года составило 11 человек (три погибли, восемь ранены)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
По данным представительства, в результате обстрела Кировского района Донецка погибла женщина, еще одна получила ранения. При обстреле Горловки погиб мужчина, еще один получил ранения. Сообщается о пострадавшем при обстреле Ясиноватой. При подрыве противопехотных мин ПМФ-1 "Лепесток" пострадал мужчина в Петровском районе Донецка и женщина в Куйбышевском районе города.
"По состоянию на 22.30 11 августа, в республике зарегистрированы уже 39 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе двух детей, на минах ПФМ "Лепесток". Один из пострадавших в результате ранения скончался в больнице", - отмечается в сообщении представительства.
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