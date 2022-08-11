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Число погибших при обстрелах в ДНР за сутки выросло до трех человек - РИА Новости, 12.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220811/pogibshie-1809035552.html
Число погибших при обстрелах в ДНР за сутки выросло до трех человек
Число погибших при обстрелах в ДНР за сутки выросло до трех человек - РИА Новости, 12.08.2022
Число погибших при обстрелах в ДНР за сутки выросло до трех человек
Число погибших при обстрелах территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск в четверг возросло до трех, восемь человек получили ранения,... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-11T23:58
2022-08-12T00:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
донецк (днр)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Число погибших при обстрелах территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск в четверг возросло до трех, восемь человек получили ранения, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Штаб территориальной обороны ДНР ранее в четверг сообщал о двух погибших и восьми раненых."По состоянию на 22.30 (совпадает с мск), общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) за 11 августа 2022 года составило 11 человек (три погибли, восемь ранены)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.По данным представительства, в результате обстрела Кировского района Донецка погибла женщина, еще одна получила ранения. При обстреле Горловки погиб мужчина, еще один получил ранения. Сообщается о пострадавшем при обстреле Ясиноватой. При подрыве противопехотных мин ПМФ-1 "Лепесток" пострадал мужчина в Петровском районе Донецка и женщина в Куйбышевском районе города."По состоянию на 22.30 11 августа, в республике зарегистрированы уже 39 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе двух детей, на минах ПФМ "Лепесток". Один из пострадавших в результате ранения скончался в больнице", - отмечается в сообщении представительства.
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина, донецк (днр), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк (ДНР), Вооруженные силы Украины
23:58 11.08.2022 (обновлено: 00:00 12.08.2022)
 
Число погибших при обстрелах в ДНР за сутки выросло до трех человек

Представительство ДНР в СЦКК: число погибших за сутки выросло до трех, раненых — до восьми

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПротивопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток" на центральной улицы Донецка
Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток на центральной улицы Донецка - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
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Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток" на центральной улицы Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Число погибших при обстрелах территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск в четверг возросло до трех, восемь человек получили ранения, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Штаб территориальной обороны ДНР ранее в четверг сообщал о двух погибших и восьми раненых.
"По состоянию на 22.30 (совпадает с мск), общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) за 11 августа 2022 года составило 11 человек (три погибли, восемь ранены)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
По данным представительства, в результате обстрела Кировского района Донецка погибла женщина, еще одна получила ранения. При обстреле Горловки погиб мужчина, еще один получил ранения. Сообщается о пострадавшем при обстреле Ясиноватой. При подрыве противопехотных мин ПМФ-1 "Лепесток" пострадал мужчина в Петровском районе Донецка и женщина в Куйбышевском районе города.
"По состоянию на 22.30 11 августа, в республике зарегистрированы уже 39 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе двух детей, на минах ПФМ "Лепесток". Один из пострадавших в результате ранения скончался в больнице", - отмечается в сообщении представительства.
Военнослужащие во время совместных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2021 на Яворовском полигоне во Львовской области. - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 13:48Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Какие страны коллективного Запада вооружали УкраинуПосле Евромайдана началось последовательное превращение Украины в плацдарм для противостояния с Россией. Страны НАТО активно накачивали Незалежную оружием, обучали украинских военных под предлогом сотрудничества в оборонной сфере, готовили Киев к большой войне. Средства выделяли из собственных бюджетов, не жалея денег. Суммы росли год от года.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонецк (ДНР)Вооруженные силы Украины
 
 
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