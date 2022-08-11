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В Новокузнецке подростку выстрелили в спину из пневматики - РИА Новости, 11.08.2022
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В Новокузнецке подростку выстрелили в спину из пневматики
В Новокузнецке подростку выстрелили в спину из пневматики - РИА Новости, 11.08.2022
В Новокузнецке подростку выстрелили в спину из пневматики
Двенадцатилетнему подростку из Новокузнецка Кемеровской области выстрелили в спину, когда он гулял на улице, полиция проводит проверку, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T08:14
2022-08-11T09:46
происшествия
новокузнецк
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КЕМЕРОВО, 11 авг – РИА Новости. Двенадцатилетнему подростку из Новокузнецка Кемеровской области выстрелили в спину, когда он гулял на улице, полиция проводит проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.Заявление от местной жительницы в полицию Новокузнецка с просьбой привлечь к ответственности неизвестного, который во дворе дома по улице Шахтеров причинил телесные повреждения ее 12-летнему сыну, поступило накануне."Полицейские установили, что подросток гулял с друзьями, когда внезапно почувствовал боль в спине, на его одежде проступила кровь. По предварительной информации, ему было причинено ранение из пневматического оружия. В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на поиск злоумышленника, совершившего противоправное деяние", – сообщили в ведомстве.Подростку выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью.В свою очередь, прокуратура Кемеровской области сообщает, что по факту причинения травмы 12-летнему подростку из пневматического оружия организована проверка. Ситуация находится на контроле в прокуратуре области.
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происшествия, новокузнецк
Происшествия, Новокузнецк
08:14 11.08.2022 (обновлено: 09:46 11.08.2022)
 
В Новокузнецке подростку выстрелили в спину из пневматики

В Новокузнецке двенадцатилетнему подростку выстрелили в спину из пневматического оружия

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 11 авг – РИА Новости. Двенадцатилетнему подростку из Новокузнецка Кемеровской области выстрелили в спину, когда он гулял на улице, полиция проводит проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Заявление от местной жительницы в полицию Новокузнецка с просьбой привлечь к ответственности неизвестного, который во дворе дома по улице Шахтеров причинил телесные повреждения ее 12-летнему сыну, поступило накануне.
"Полицейские установили, что подросток гулял с друзьями, когда внезапно почувствовал боль в спине, на его одежде проступила кровь. По предварительной информации, ему было причинено ранение из пневматического оружия. В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на поиск злоумышленника, совершившего противоправное деяние", – сообщили в ведомстве.
Подростку выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью.
В свою очередь, прокуратура Кемеровской области сообщает, что по факту причинения травмы 12-летнему подростку из пневматического оружия организована проверка. Ситуация находится на контроле в прокуратуре области.
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