https://ria.ru/20220811/pisatel-1807461338.html
"Зарплата — раз в полгода". Что нужно популярному писателю и как им стать
"Зарплата — раз в полгода". Что нужно популярному писателю и как им стать - РИА Новости, 11.08.2022
"Зарплата — раз в полгода". Что нужно популярному писателю и как им стать
С первого взгляда работа писателя похожа на мечту: пишешь, что хочешь, потом собираешь восхищенные отзывы фанатов и гонорары от издателей. Сколько часов в день автор на самом деле думает о своей книге, чему учат в литературных университетах и какое важное качество должно быть у каждого, кто собрался стать Достоевским (или хотя бы Ерофеевым).
2022-08-11T12:00
2022-08-11T12:00
2022-08-11T12:10
бери и делай
подкаст
алексей сальников
литература
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"Зарплата – раз в полгода". Что нужно популярному писателю и как им стать
С первого взгляда работа писателя похожа на мечту – пишешь, что хочешь, потом собираешь восхищенные отзывы фанатов и гонорары от издателей. Сколько часов в день автор на самом деле думает о своей книге, чему учат в литературных университетах и какое важное качество должно быть у каждого, кто собрался стать Достоевским (или хотя бы Ерофеевым).
audio/mpeg
"Зарплата – раз в полгода". Что нужно популярному писателю и как им стать
С первого взгляда работа писателя похожа на мечту – пишешь, что хочешь, потом собираешь восхищенные отзывы фанатов и гонорары от издателей. Сколько часов в день автор на самом деле думает о своей книге, чему учат в литературных университетах и какое важное качество должно быть у каждого, кто собрался стать Достоевским (или хотя бы Ерофеевым).
audio/mpeg
Какие черты характера нужны для писательского дела, как понять, что книгу точно будут экранизировать, и почему сложно брать авансы за рукопись - рассказывает автор романа "Петровы в гриппе и вокруг него", лауреат премий "НОС" и "Национальный бестселлер" Алексей Сальников.Подкаст создан совместно с проектом "Другое дело". Это платформа общественных активностей, где можно участвовать в конкурсах, получать призы за полезные дела, а еще найти подходящие образовательные программы и стажировки.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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подкаст, алексей сальников, литература, аудио
Бери и делай, Подкаст, Алексей Сальников, Литература
12:00 11.08.2022 (обновлено: 12:10 11.08.2022)
"Зарплата — раз в полгода". Что нужно популярному писателю и как им стать
С первого взгляда работа писателя похожа на мечту: пишешь, что хочешь, потом собираешь восхищенные отзывы фанатов и гонорары от издателей. Сколько часов в день автор на самом деле думает о своей книге, чему учат в литературных университетах и какое важное качество должно быть у каждого, кто собрался стать Достоевским (или хотя бы Ерофеевым).