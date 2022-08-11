https://ria.ru/20220811/pisatel-1807461338.html

"Зарплата — раз в полгода". Что нужно популярному писателю и как им стать

"Зарплата — раз в полгода". Что нужно популярному писателю и как им стать - РИА Новости, 11.08.2022

"Зарплата — раз в полгода". Что нужно популярному писателю и как им стать

С первого взгляда работа писателя похожа на мечту: пишешь, что хочешь, потом собираешь восхищенные отзывы фанатов и гонорары от издателей. Сколько часов в день автор на самом деле думает о своей книге, чему учат в литературных университетах и какое важное качество должно быть у каждого, кто собрался стать Достоевским (или хотя бы Ерофеевым).

2022-08-11T12:00

2022-08-11T12:00

2022-08-11T12:10

бери и делай

подкаст

алексей сальников

литература

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807460905_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_0655aabe8819103c69121018154638ca.jpg

"Зарплата – раз в полгода". Что нужно популярному писателю и как им стать С первого взгляда работа писателя похожа на мечту – пишешь, что хочешь, потом собираешь восхищенные отзывы фанатов и гонорары от издателей. Сколько часов в день автор на самом деле думает о своей книге, чему учат в литературных университетах и какое важное качество должно быть у каждого, кто собрался стать Достоевским (или хотя бы Ерофеевым). audio/mpeg

"Зарплата – раз в полгода". Что нужно популярному писателю и как им стать С первого взгляда работа писателя похожа на мечту – пишешь, что хочешь, потом собираешь восхищенные отзывы фанатов и гонорары от издателей. Сколько часов в день автор на самом деле думает о своей книге, чему учат в литературных университетах и какое важное качество должно быть у каждого, кто собрался стать Достоевским (или хотя бы Ерофеевым). audio/mpeg

Какие черты характера нужны для писательского дела, как понять, что книгу точно будут экранизировать, и почему сложно брать авансы за рукопись - рассказывает автор романа "Петровы в гриппе и вокруг него", лауреат премий "НОС" и "Национальный бестселлер" Алексей Сальников.Подкаст создан совместно с проектом "Другое дело". Это платформа общественных активностей, где можно участвовать в конкурсах, получать призы за полезные дела, а еще найти подходящие образовательные программы и стажировки.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, алексей сальников, литература, аудио