https://ria.ru/20220811/pensii-1808874836.html

В Бердянске начнут регулярно выплачивать российские пенсии

В Бердянске начнут регулярно выплачивать российские пенсии - РИА Новости, 11.08.2022

В Бердянске начнут регулярно выплачивать российские пенсии

В Бердянске Запорожской области вместо единовременных пособий в августе начнут регулярно выплачивать российские пенсии, сумма ежемесячных выплат будет не меньше РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T14:05

2022-08-11T14:05

2022-08-11T14:05

жкх

бердянск

запорожская область

россия

укрпочта

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БЕРДЯНСК (Запорожская область), 11 авг - РИА Новости. В Бердянске Запорожской области вместо единовременных пособий в августе начнут регулярно выплачивать российские пенсии, сумма ежемесячных выплат будет не меньше 10 тысяч рублей, сообщил журналистам глава администрации города и района Александр Сауленко."Через "Укрпочту" в этом месяце будем выплачивать уже не просто единовременные, а уже пенсионные выплаты на постоянной основе", - сказал Сауленко в ходе пресс-тура, организованного Минобороны РФ.По словам главы администрации, единовременные выплаты составляли 10 тысяч рублей, что в два раза больше украинской пенсии у 60% населения. "Мы будем пересчитывать пенсии согласно стажу и всем льготам, которые человек заработал. Будет перерасчитываться по российскому пенсионному законодательству, но не меньше 10 тысяч рублей", - сказал Сауленко.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220810/zaporozhe-1808664411.html

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жкх, бердянск, запорожская область, россия, укрпочта