https://ria.ru/20220811/pensii-1808874836.html
В Бердянске начнут регулярно выплачивать российские пенсии
В Бердянске начнут регулярно выплачивать российские пенсии - РИА Новости, 11.08.2022
В Бердянске начнут регулярно выплачивать российские пенсии
В Бердянске Запорожской области вместо единовременных пособий в августе начнут регулярно выплачивать российские пенсии, сумма ежемесячных выплат будет не меньше РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T14:05
2022-08-11T14:05
2022-08-11T14:05
жкх
бердянск
запорожская область
россия
укрпочта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1808029820_0:174:3071:1901_1920x0_80_0_0_2560c5a880003ad2e7affcfcdb10422d.jpg
БЕРДЯНСК (Запорожская область), 11 авг - РИА Новости. В Бердянске Запорожской области вместо единовременных пособий в августе начнут регулярно выплачивать российские пенсии, сумма ежемесячных выплат будет не меньше 10 тысяч рублей, сообщил журналистам глава администрации города и района Александр Сауленко."Через "Укрпочту" в этом месяце будем выплачивать уже не просто единовременные, а уже пенсионные выплаты на постоянной основе", - сказал Сауленко в ходе пресс-тура, организованного Минобороны РФ.По словам главы администрации, единовременные выплаты составляли 10 тысяч рублей, что в два раза больше украинской пенсии у 60% населения. "Мы будем пересчитывать пенсии согласно стажу и всем льготам, которые человек заработал. Будет перерасчитываться по российскому пенсионному законодательству, но не меньше 10 тысяч рублей", - сказал Сауленко.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220810/zaporozhe-1808664411.html
бердянск
запорожская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1808029820_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_cf41d5be8a8d9b1e475b2f79ed401e78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, бердянск, запорожская область, россия, укрпочта
ЖКХ, Бердянск, Запорожская область, Россия, Укрпочта
В Бердянске начнут регулярно выплачивать российские пенсии
В Бердянске в августе вместо пособий начнут регулярно выплачивать российские пенсии