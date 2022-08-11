https://ria.ru/20220811/park-1808774500.html

Возле станции БКЛ "Давыдково" создали современный парк

Возле станции БКЛ "Давыдково" создали современный парк - РИА Новости, 11.08.2022

Возле станции БКЛ "Давыдково" создали современный парк

Современный парк создан в рамках благоустройства возле станции БКЛ "Давыдково" на западе Москвы, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T09:02

2022-08-11T09:02

2022-08-11T09:02

общество

москва

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Современный парк создан в рамках благоустройства возле станции БКЛ "Давыдково" на западе Москвы, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В ходе реализации программ благоустройства особое внимание уделяем открытию в районах новых парков в шаговой доступности от жилой застройки. За последние 10 лет в Москве реконструировано и создано 886 парковых и зеленых территорий, еще одно комфортное пространство появилось теперь в районе Фили-Давыдково возле недавно открывшейся станции БКЛ "Давыдково", - заявил Бирюков.Он подчеркнул, что парк располагается на территории Козловского леса. Поэтому при разработке проекта стояла задача максимально сохранить природную составляющую, но при этом добавить пространству функциональности."Специалисты Комплекса городского хозяйства сделали в парке удобные тротуары и дорожки, часть тропинок выполнили из деревянного настила, поставили скамейки для отдыха, обустроили детские площадки и зоны с уличными тренажерами. Для безопасности горожан установили более 130 энергоэффективных фонарей. Комфортный современный парк, в котором можно отдохнуть и позаниматься спортом, уже пользуется популярностью у местных жителей", - рассказал заммэра.Бирюков сообщил, что в парке дополнительно высадили около 80 деревьев и более 620 кустарников, разбили цветники из многолетников, обновили газон общей площадью свыше 72 тысяч квадратных метров.

https://ria.ru/20220810/transport-1808482970.html

москва

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва