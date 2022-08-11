Рейтинг@Mail.ru
Возле станции БКЛ "Давыдково" создали современный парк - РИА Новости, 11.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220811/park-1808774500.html
Возле станции БКЛ "Давыдково" создали современный парк
Возле станции БКЛ "Давыдково" создали современный парк - РИА Новости, 11.08.2022
Возле станции БКЛ "Давыдково" создали современный парк
Современный парк создан в рамках благоустройства возле станции БКЛ "Давыдково" на западе Москвы, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T09:02
2022-08-11T09:02
общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730491030_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6c9923ee4ab0bef8fa5f316feaf3cc79.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Современный парк создан в рамках благоустройства возле станции БКЛ "Давыдково" на западе Москвы, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В ходе реализации программ благоустройства особое внимание уделяем открытию в районах новых парков в шаговой доступности от жилой застройки. За последние 10 лет в Москве реконструировано и создано 886 парковых и зеленых территорий, еще одно комфортное пространство появилось теперь в районе Фили-Давыдково возле недавно открывшейся станции БКЛ "Давыдково", - заявил Бирюков.Он подчеркнул, что парк располагается на территории Козловского леса. Поэтому при разработке проекта стояла задача максимально сохранить природную составляющую, но при этом добавить пространству функциональности."Специалисты Комплекса городского хозяйства сделали в парке удобные тротуары и дорожки, часть тропинок выполнили из деревянного настила, поставили скамейки для отдыха, обустроили детские площадки и зоны с уличными тренажерами. Для безопасности горожан установили более 130 энергоэффективных фонарей. Комфортный современный парк, в котором можно отдохнуть и позаниматься спортом, уже пользуется популярностью у местных жителей", - рассказал заммэра.Бирюков сообщил, что в парке дополнительно высадили около 80 деревьев и более 620 кустарников, разбили цветники из многолетников, обновили газон общей площадью свыше 72 тысяч квадратных метров.
https://ria.ru/20220810/transport-1808482970.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730491030_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b5796199a9d5dbfd1b7e0be722943c7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва
Общество, Москва
09:02 11.08.2022
 
Возле станции БКЛ "Давыдково" создали современный парк

Возле станции БКЛ "Давыдково" в Москве создали современный парк

© РИА Новости / Максим БлиновВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Виды Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Современный парк создан в рамках благоустройства возле станции БКЛ "Давыдково" на западе Москвы, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В ходе реализации программ благоустройства особое внимание уделяем открытию в районах новых парков в шаговой доступности от жилой застройки. За последние 10 лет в Москве реконструировано и создано 886 парковых и зеленых территорий, еще одно комфортное пространство появилось теперь в районе Фили-Давыдково возле недавно открывшейся станции БКЛ "Давыдково", - заявил Бирюков.
Он подчеркнул, что парк располагается на территории Козловского леса. Поэтому при разработке проекта стояла задача максимально сохранить природную составляющую, но при этом добавить пространству функциональности.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства сделали в парке удобные тротуары и дорожки, часть тропинок выполнили из деревянного настила, поставили скамейки для отдыха, обустроили детские площадки и зоны с уличными тренажерами. Для безопасности горожан установили более 130 энергоэффективных фонарей. Комфортный современный парк, в котором можно отдохнуть и позаниматься спортом, уже пользуется популярностью у местных жителей", - рассказал заммэра.
Бирюков сообщил, что в парке дополнительно высадили около 80 деревьев и более 620 кустарников, разбили цветники из многолетников, обновили газон общей площадью свыше 72 тысяч квадратных метров.
Проектное решение отделки станции БКЛ Текстильщики
Вчера, 08:07
БКЛ даст Москве тысячи рабочих мест
 
ОбществоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала