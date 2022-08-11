https://ria.ru/20220811/park-1808774500.html
Возле станции БКЛ "Давыдково" создали современный парк
Возле станции БКЛ "Давыдково" создали современный парк - РИА Новости, 11.08.2022
Возле станции БКЛ "Давыдково" создали современный парк
Современный парк создан в рамках благоустройства возле станции БКЛ "Давыдково" на западе Москвы, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T09:02
2022-08-11T09:02
2022-08-11T09:02
общество
москва
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Современный парк создан в рамках благоустройства возле станции БКЛ "Давыдково" на западе Москвы, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В ходе реализации программ благоустройства особое внимание уделяем открытию в районах новых парков в шаговой доступности от жилой застройки. За последние 10 лет в Москве реконструировано и создано 886 парковых и зеленых территорий, еще одно комфортное пространство появилось теперь в районе Фили-Давыдково возле недавно открывшейся станции БКЛ "Давыдково", - заявил Бирюков.Он подчеркнул, что парк располагается на территории Козловского леса. Поэтому при разработке проекта стояла задача максимально сохранить природную составляющую, но при этом добавить пространству функциональности."Специалисты Комплекса городского хозяйства сделали в парке удобные тротуары и дорожки, часть тропинок выполнили из деревянного настила, поставили скамейки для отдыха, обустроили детские площадки и зоны с уличными тренажерами. Для безопасности горожан установили более 130 энергоэффективных фонарей. Комфортный современный парк, в котором можно отдохнуть и позаниматься спортом, уже пользуется популярностью у местных жителей", - рассказал заммэра.Бирюков сообщил, что в парке дополнительно высадили около 80 деревьев и более 620 кустарников, разбили цветники из многолетников, обновили газон общей площадью свыше 72 тысяч квадратных метров.
https://ria.ru/20220810/transport-1808482970.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
Возле станции БКЛ "Давыдково" создали современный парк
Возле станции БКЛ "Давыдково" в Москве создали современный парк
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Современный парк создан в рамках благоустройства возле станции БКЛ "Давыдково" на западе Москвы, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В ходе реализации программ благоустройства особое внимание уделяем открытию в районах новых парков в шаговой доступности от жилой застройки. За последние 10 лет в Москве
реконструировано и создано 886 парковых и зеленых территорий, еще одно комфортное пространство появилось теперь в районе Фили-Давыдково возле недавно открывшейся станции БКЛ "Давыдково", - заявил Бирюков.
Он подчеркнул, что парк располагается на территории Козловского леса. Поэтому при разработке проекта стояла задача максимально сохранить природную составляющую, но при этом добавить пространству функциональности.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства сделали в парке удобные тротуары и дорожки, часть тропинок выполнили из деревянного настила, поставили скамейки для отдыха, обустроили детские площадки и зоны с уличными тренажерами. Для безопасности горожан установили более 130 энергоэффективных фонарей. Комфортный современный парк, в котором можно отдохнуть и позаниматься спортом, уже пользуется популярностью у местных жителей", - рассказал заммэра.
Бирюков сообщил, что в парке дополнительно высадили около 80 деревьев и более 620 кустарников, разбили цветники из многолетников, обновили газон общей площадью свыше 72 тысяч квадратных метров.