Суд отправил Овсянникову под домашний арест
Басманный суд Москвы отправил экс-сотрудницу Первого канала Овсянникову под домашний арест
Марина Овсянникова в Басманном суде Москвы
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы в четверг отправил под домашний арест экс-сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову, обвиняемую в распространении фейков про российскую армию, передает корреспондент РИА Новости.
"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде домашнего ареста", - огласила решение судья.
Накануне Овсянникову задержали, допросили и предъявили обвинение по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ), которая предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы, сообщал РИА Новости ее адвокат Дмитрий Захватов. По его словам, поводом для возбуждения дела послужил пикет на Софийской набережной Москвы. До этого Овсянникову уже несколько раз оштрафовали по статье КоАП о дискредитации российской армии.
В середине марта Овсянникова, которая тогда работала редактором программы "Время", появилась в прямом эфире с плакатом пацифистского содержания. Первый канал начал проверку, она была уволена.
После этого ее на работу на несколько месяцев взяло немецкое издание Die Welt. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал такое трудоустройство "подачкой" и выступил за лишение гражданства тех, кто делает заявления за "печеньки Госдепа" и ведет себя "подло, предательски" по отношению к стране.