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Суд отправил Овсянникову под домашний арест - РИА Новости, 11.08.2022
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Суд отправил Овсянникову под домашний арест
Суд отправил Овсянникову под домашний арест - РИА Новости, 11.08.2022
Суд отправил Овсянникову под домашний арест
Басманный суд Москвы в четверг отправил под домашний арест экс-сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову, обвиняемую в распространении фейков про российскую... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T17:09
2022-08-11T17:09
происшествия
вооруженные силы рф
россия
москва
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы в четверг отправил под домашний арест экс-сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову, обвиняемую в распространении фейков про российскую армию, передает корреспондент РИА Новости."Ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде домашнего ареста", - огласила решение судья.Накануне Овсянникову задержали, допросили и предъявили обвинение по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ), которая предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы, сообщал РИА Новости ее адвокат Дмитрий Захватов. По его словам, поводом для возбуждения дела послужил пикет на Софийской набережной Москвы. До этого Овсянникову уже несколько раз оштрафовали по статье КоАП о дискредитации российской армии.В середине марта Овсянникова, которая тогда работала редактором программы "Время", появилась в прямом эфире с плакатом пацифистского содержания. Первый канал начал проверку, она была уволена.После этого ее на работу на несколько месяцев взяло немецкое издание Die Welt. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал такое трудоустройство "подачкой" и выступил за лишение гражданства тех, кто делает заявления за "печеньки Госдепа" и ведет себя "подло, предательски" по отношению к стране.
https://ria.ru/20220804/feyk-1807247095.html
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происшествия, вооруженные силы рф, россия, москва, ситуация в днр и лнр
Происшествия, Вооруженные силы РФ, Россия, Москва, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:09 11.08.2022
 
Суд отправил Овсянникову под домашний арест

Басманный суд Москвы отправил экс-сотрудницу Первого канала Овсянникову под домашний арест

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМарина Овсянникова в Басманном суде Москвы
Марина Овсянникова в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Марина Овсянникова в Басманном суде Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы в четверг отправил под домашний арест экс-сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову, обвиняемую в распространении фейков про российскую армию, передает корреспондент РИА Новости.
"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде домашнего ареста", - огласила решение судья.
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Накануне Овсянникову задержали, допросили и предъявили обвинение по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ), которая предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы, сообщал РИА Новости ее адвокат Дмитрий Захватов. По его словам, поводом для возбуждения дела послужил пикет на Софийской набережной Москвы. До этого Овсянникову уже несколько раз оштрафовали по статье КоАП о дискредитации российской армии.
В середине марта Овсянникова, которая тогда работала редактором программы "Время", появилась в прямом эфире с плакатом пацифистского содержания. Первый канал начал проверку, она была уволена.
После этого ее на работу на несколько месяцев взяло немецкое издание Die Welt. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал такое трудоустройство "подачкой" и выступил за лишение гражданства тех, кто делает заявления за "печеньки Госдепа" и ведет себя "подло, предательски" по отношению к стране.
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