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Байден внезапно улетел в отпуск на остров в Атлантике

Байден внезапно улетел в отпуск на остров в Атлантике - РИА Новости, 11.08.2022

Байден внезапно улетел в отпуск на остров в Атлантике

Президент США Джо Байден в среду прибыл вместе со своей семьей на остров Киауа (штат Южная Каролина), где, как ожидается, проведет семидневный отпуск, передает... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T01:58

2022-08-11T01:58

2022-08-11T09:43

в мире

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 11 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден в среду прибыл вместе со своей семьей на остров Киауа (штат Южная Каролина), где, как ожидается, проведет семидневный отпуск, передает местное отделение телеканала NBC.Согласно его данным, Байден уже трижды в качестве вице-президента США посещал данный остров, расположенный у восточного побережья страны, однако нынешняя поездка стала его первой на посту главы государства. В преддверии прибытия первого лица государства власти города Киауа предупредили местных жителей о том, что в ближайшие дни по всему острову будут действовать усиленные меры безопасности, а на дорогах возможны заторы.В среду днем хозяин Белого дома, его супруга Джилл Байден, сын Хантер с супругой Мелиссой Коэн и внук Бо вылетели на президентском самолете с военной базы Эндрюс в портовый город Чарлстон, рядом с которым расположен остров Киауа.До сих пор американская администрация никак не подтвердила данные об отпуске американского лидера, а также не раскрыла информацию о его сроках и возможных мероприятиях с участием Байдена в этот период. Сам остров, на котором будет находиться президентская семья, славится своими частными пляжами и гольф-курортами.Свой предыдущий летний отпуск действующий президент США не смог полноценно провести из-за голосования в конгрессе, вывода американских войск из Афганистана, а также всплеска пандемии коронавируса. Текущей поездке предшествовала продолжительная болезнь Байдена, который две недели назад заразился коронавирусом, после чего поправился, но затем снова сдал положительный тест. В среду, несмотря на отрицательный тест, Байден неоднократно прерывал свое выступление из-за кашля - при этом продолжая заверять общественность, что чувствует себя хорошо.

https://ria.ru/20220809/bayden-1808320959.html

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Алексей Калабанов

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