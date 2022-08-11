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Байден внезапно улетел в отпуск на остров в Атлантике - РИА Новости, 11.08.2022
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Байден внезапно улетел в отпуск на остров в Атлантике
Байден внезапно улетел в отпуск на остров в Атлантике - РИА Новости, 11.08.2022
Байден внезапно улетел в отпуск на остров в Атлантике
Президент США Джо Байден в среду прибыл вместе со своей семьей на остров Киауа (штат Южная Каролина), где, как ожидается, проведет семидневный отпуск, передает... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T01:58
2022-08-11T09:43
в мире
джилл байден
сша
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афганистан
джо байден
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ВАШИНГТОН, 11 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден в среду прибыл вместе со своей семьей на остров Киауа (штат Южная Каролина), где, как ожидается, проведет семидневный отпуск, передает местное отделение телеканала NBC.Согласно его данным, Байден уже трижды в качестве вице-президента США посещал данный остров, расположенный у восточного побережья страны, однако нынешняя поездка стала его первой на посту главы государства. В преддверии прибытия первого лица государства власти города Киауа предупредили местных жителей о том, что в ближайшие дни по всему острову будут действовать усиленные меры безопасности, а на дорогах возможны заторы.В среду днем хозяин Белого дома, его супруга Джилл Байден, сын Хантер с супругой Мелиссой Коэн и внук Бо вылетели на президентском самолете с военной базы Эндрюс в портовый город Чарлстон, рядом с которым расположен остров Киауа.До сих пор американская администрация никак не подтвердила данные об отпуске американского лидера, а также не раскрыла информацию о его сроках и возможных мероприятиях с участием Байдена в этот период. Сам остров, на котором будет находиться президентская семья, славится своими частными пляжами и гольф-курортами.Свой предыдущий летний отпуск действующий президент США не смог полноценно провести из-за голосования в конгрессе, вывода американских войск из Афганистана, а также всплеска пандемии коронавируса. Текущей поездке предшествовала продолжительная болезнь Байдена, который две недели назад заразился коронавирусом, после чего поправился, но затем снова сдал положительный тест. В среду, несмотря на отрицательный тест, Байден неоднократно прерывал свое выступление из-за кашля - при этом продолжая заверять общественность, что чувствует себя хорошо.
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в мире, джилл байден, сша, чарлстон, афганистан, джо байден
01:58 11.08.2022 (обновлено: 09:43 11.08.2022)
 
Байден внезапно улетел в отпуск на остров в Атлантике

Президент США Байден вместе с семьей отправился в неанонсированный отпуск на остров Киауа

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден с семьей перед полетом в Южную Каролину
Президент США Джо Байден с семьей перед полетом в Южную Каролину - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден с семьей перед полетом в Южную Каролину
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден в среду прибыл вместе со своей семьей на остров Киауа (штат Южная Каролина), где, как ожидается, проведет семидневный отпуск, передает местное отделение телеканала NBC.
Согласно его данным, Байден уже трижды в качестве вице-президента США посещал данный остров, расположенный у восточного побережья страны, однако нынешняя поездка стала его первой на посту главы государства. В преддверии прибытия первого лица государства власти города Киауа предупредили местных жителей о том, что в ближайшие дни по всему острову будут действовать усиленные меры безопасности, а на дорогах возможны заторы.
"Команда президента по безопасности связалась со всеми вовлеченными структурами для координаций усилий, призванных минимизировать влияние президентского визита на общественную жизнь. Так или иначе, просим вас проявлять терпение во время сбоев в дорожном движении, так как перемещения президента не могут быть объявлены заранее по соображениям безопасности", - цитирует телеканал заявление властей острова.
В среду днем хозяин Белого дома, его супруга Джилл Байден, сын Хантер с супругой Мелиссой Коэн и внук Бо вылетели на президентском самолете с военной базы Эндрюс в портовый город Чарлстон, рядом с которым расположен остров Киауа.
До сих пор американская администрация никак не подтвердила данные об отпуске американского лидера, а также не раскрыла информацию о его сроках и возможных мероприятиях с участием Байдена в этот период. Сам остров, на котором будет находиться президентская семья, славится своими частными пляжами и гольф-курортами.
Свой предыдущий летний отпуск действующий президент США не смог полноценно провести из-за голосования в конгрессе, вывода американских войск из Афганистана, а также всплеска пандемии коронавируса. Текущей поездке предшествовала продолжительная болезнь Байдена, который две недели назад заразился коронавирусом, после чего поправился, но затем снова сдал положительный тест. В среду, несмотря на отрицательный тест, Байден неоднократно прерывал свое выступление из-за кашля - при этом продолжая заверять общественность, что чувствует себя хорошо.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
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В миреДжилл БайденСШАЧарлстонАфганистанДжо Байден
 
 
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