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ОПЕК понизила прогноз по росту спроса на нефть в мире - РИА Новости, 11.08.2022
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ОПЕК понизила прогноз по росту спроса на нефть в мире
ОПЕК понизила прогноз по росту спроса на нефть в мире - РИА Новости, 11.08.2022
ОПЕК понизила прогноз по росту спроса на нефть в мире
ОПЕК понизила прогноз по темпам роста мирового спроса на нефть в 2022 году на 300 тысяч баррелей, до 3,1 миллиона баррелей в сутки, в 2023 году по-прежнему... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T15:18
2022-08-11T15:20
экономика
южная америка
сша
опек
цены на нефть
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. ОПЕК понизила прогноз по темпам роста мирового спроса на нефть в 2022 году на 300 тысяч баррелей, до 3,1 миллиона баррелей в сутки, в 2023 году по-прежнему ожидает роста спроса на 2,7 миллиона баррелей в сутки, говорится в августовском докладе организации."На 2022 год прогнозируется рост мирового спроса на нефть на 3,1 миллиона баррелей в сутки, что на 0,3 миллиона баррелей в сутки ниже оценки прошлого месяца с учетом некоторых региональных пересмотров. По прогнозам, общий спрос на нефть составит в среднем 100,03 миллиона баррелей в сутки", - говорится в материалах ОПЕК.Согласно прогнозам, устойчивому повышению уровня потребления нефти в текущем году будет способствовать рост спроса на топливо для промышленности и транспорта, поддерживаемый восстановлением экономической активности. Отмечается, что наибольший прирост обеспечат Северная и Южная Америка, в особенности США."Прогноз на 2023 год остался таким же, как и в предыдущем докладе - 2,7 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, мировой спрос на нефть в 2023 году составит 102,72 миллиона баррелей в сутки", - добавляется в докладе.
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экономика, южная америка, сша, опек, цены на нефть
Экономика, Южная Америка, США, ОПЕК, Цены на нефть
15:18 11.08.2022 (обновлено: 15:20 11.08.2022)
 
ОПЕК понизила прогноз по росту спроса на нефть в мире

ОПЕК понизила прогноз по росту спроса на нефть в мире до 3,1 миллиона баррелей в сутки

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. ОПЕК понизила прогноз по темпам роста мирового спроса на нефть в 2022 году на 300 тысяч баррелей, до 3,1 миллиона баррелей в сутки, в 2023 году по-прежнему ожидает роста спроса на 2,7 миллиона баррелей в сутки, говорится в августовском докладе организации.
"На 2022 год прогнозируется рост мирового спроса на нефть на 3,1 миллиона баррелей в сутки, что на 0,3 миллиона баррелей в сутки ниже оценки прошлого месяца с учетом некоторых региональных пересмотров. По прогнозам, общий спрос на нефть составит в среднем 100,03 миллиона баррелей в сутки", - говорится в материалах ОПЕК.
Согласно прогнозам, устойчивому повышению уровня потребления нефти в текущем году будет способствовать рост спроса на топливо для промышленности и транспорта, поддерживаемый восстановлением экономической активности. Отмечается, что наибольший прирост обеспечат Северная и Южная Америка, в особенности США.
"Прогноз на 2023 год остался таким же, как и в предыдущем докладе - 2,7 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, мировой спрос на нефть в 2023 году составит 102,72 миллиона баррелей в сутки", - добавляется в докладе.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 15:50В мире
Страны ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефти
 
ЭкономикаЮжная АмерикаСШАОПЕКЦены на нефть
 
 
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