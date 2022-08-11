https://ria.ru/20220811/opek-1808897193.html

ОПЕК понизила прогноз по росту спроса на нефть в мире

ОПЕК понизила прогноз по росту спроса на нефть в мире - РИА Новости, 11.08.2022

ОПЕК понизила прогноз по росту спроса на нефть в мире

ОПЕК понизила прогноз по темпам роста мирового спроса на нефть в 2022 году на 300 тысяч баррелей, до 3,1 миллиона баррелей в сутки, в 2023 году по-прежнему... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T15:18

2022-08-11T15:18

2022-08-11T15:20

экономика

южная америка

сша

опек

цены на нефть

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. ОПЕК понизила прогноз по темпам роста мирового спроса на нефть в 2022 году на 300 тысяч баррелей, до 3,1 миллиона баррелей в сутки, в 2023 году по-прежнему ожидает роста спроса на 2,7 миллиона баррелей в сутки, говорится в августовском докладе организации."На 2022 год прогнозируется рост мирового спроса на нефть на 3,1 миллиона баррелей в сутки, что на 0,3 миллиона баррелей в сутки ниже оценки прошлого месяца с учетом некоторых региональных пересмотров. По прогнозам, общий спрос на нефть составит в среднем 100,03 миллиона баррелей в сутки", - говорится в материалах ОПЕК.Согласно прогнозам, устойчивому повышению уровня потребления нефти в текущем году будет способствовать рост спроса на топливо для промышленности и транспорта, поддерживаемый восстановлением экономической активности. Отмечается, что наибольший прирост обеспечат Северная и Южная Америка, в особенности США."Прогноз на 2023 год остался таким же, как и в предыдущем докладе - 2,7 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, мировой спрос на нефть в 2023 году составит 102,72 миллиона баррелей в сутки", - добавляется в докладе.

https://radiosputnik.ria.ru/20220803/neft-1806979137.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, южная америка, сша, опек, цены на нефть