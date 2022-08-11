https://ria.ru/20220811/obvineniya-1808758214.html
МИД отверг обвинения в адрес России в нарушении Будапештского меморандума
МИД отверг обвинения в адрес России в нарушении Будапештского меморандума - РИА Новости, 11.08.2022
МИД отверг обвинения в адрес России в нарушении Будапештского меморандума
Обвинения в адрес России в нарушении Будапештского меморандума несостоятельны – его "правовой фундамент" был подорван задолго до 2014 года, заявил на Обзорной... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T01:25
2022-08-11T01:25
2022-08-11T07:38
в мире
россия
украина
югославия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ООН, 11 авг – РИА Новости. Обвинения в адрес России в нарушении Будапештского меморандума несостоятельны – его "правовой фундамент" был подорван задолго до 2014 года, заявил на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) замглавы российской делегации Андрей Белоусов."Этот документ (Будапештский меморандум - ред.), являющийся, по сути, политической декларацией, как и другие подобные документы базируется на фундаментальных нормах международного права, принципах ООН и ОБСЕ", - сказал он.Однако, как указал дипломат, оппоненты России уже несколько раз попирали эти принципы и тем самым "пусть и не прямо, ставили под сомнение действенность Будапештского меморандума".Таким образом, констатировал замглавы делегации, правовой фундамент меморандума "задолго до 2014 года был подорван". Поэтому обвинения в его нарушении Россией просто не состоятельны, подчеркнул он.Те государства, которые выдвигают беспочвенные и лживые обвинения в адрес России, пытаясь ее дискредитировать, демонизировать и изолировать, должны провести объективный анализ собственных деструктивных действий, в том числе по нарушению международного права, указал Белоусов.После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Согласно ему ядерный арсенал на украинской территории был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.
https://ria.ru/20220804/obvinenie-1807372225.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220225/lavrov-1775045192.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, югославия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
01:25 11.08.2022 (обновлено: 07:38 11.08.2022)
МИД отверг обвинения в адрес России в нарушении Будапештского меморандума
Дипломат Белоусов отверг обвинения в адрес России в нарушении Будапештского меморандума
ООН, 11 авг – РИА Новости. Обвинения в адрес России в нарушении Будапештского меморандума несостоятельны – его "правовой фундамент" был подорван задолго до 2014 года, заявил на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) замглавы российской делегации Андрей Белоусов.
"Этот документ (Будапештский меморандум - ред.), являющийся, по сути, политической декларацией, как и другие подобные документы базируется на фундаментальных нормах международного права, принципах ООН и ОБСЕ", - сказал он.
Однако, как указал дипломат, оппоненты России
уже несколько раз попирали эти принципы и тем самым "пусть и не прямо, ставили под сомнение действенность Будапештского меморандума".
"Среди событий, позволяющих сделать подобный вывод, выделю бомбардировки Югославии
, фактическое отделение Косово
при прямом давлении со стороны США
и их союзников, вмешательство стран Запада во внутренние дела Украины
в 2004 году, приведшее к ползучему перевороту в этой стране под видом демократических процессов", - перечислил Белоусов.
Таким образом, констатировал замглавы делегации, правовой фундамент меморандума "задолго до 2014 года был подорван". Поэтому обвинения в его нарушении Россией просто не состоятельны, подчеркнул он.
Те государства, которые выдвигают беспочвенные и лживые обвинения в адрес России, пытаясь ее дискредитировать, демонизировать и изолировать, должны провести объективный анализ собственных деструктивных действий, в том числе по нарушению международного права, указал Белоусов.
После распада СССР
Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, Россия
, США
и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Согласно ему ядерный арсенал на украинской территории был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.