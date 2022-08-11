https://ria.ru/20220811/obvineniya-1808758214.html

МИД отверг обвинения в адрес России в нарушении Будапештского меморандума

МИД отверг обвинения в адрес России в нарушении Будапештского меморандума - РИА Новости, 11.08.2022

МИД отверг обвинения в адрес России в нарушении Будапештского меморандума

Обвинения в адрес России в нарушении Будапештского меморандума несостоятельны – его "правовой фундамент" был подорван задолго до 2014 года, заявил на Обзорной... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T01:25

2022-08-11T01:25

2022-08-11T07:38

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югославия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ООН, 11 авг – РИА Новости. Обвинения в адрес России в нарушении Будапештского меморандума несостоятельны – его "правовой фундамент" был подорван задолго до 2014 года, заявил на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) замглавы российской делегации Андрей Белоусов."Этот документ (Будапештский меморандум - ред.), являющийся, по сути, политической декларацией, как и другие подобные документы базируется на фундаментальных нормах международного права, принципах ООН и ОБСЕ", - сказал он.Однако, как указал дипломат, оппоненты России уже несколько раз попирали эти принципы и тем самым "пусть и не прямо, ставили под сомнение действенность Будапештского меморандума".Таким образом, констатировал замглавы делегации, правовой фундамент меморандума "задолго до 2014 года был подорван". Поэтому обвинения в его нарушении Россией просто не состоятельны, подчеркнул он.Те государства, которые выдвигают беспочвенные и лживые обвинения в адрес России, пытаясь ее дискредитировать, демонизировать и изолировать, должны провести объективный анализ собственных деструктивных действий, в том числе по нарушению международного права, указал Белоусов.После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Согласно ему ядерный арсенал на украинской территории был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.

https://ria.ru/20220804/obvinenie-1807372225.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220225/lavrov-1775045192.html

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Алексей Калабанов

в мире, россия, украина, югославия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)