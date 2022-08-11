Рейтинг@Mail.ru
МИД отверг обвинения в адрес России в нарушении Будапештского меморандума - РИА Новости, 11.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220811/obvineniya-1808758214.html
МИД отверг обвинения в адрес России в нарушении Будапештского меморандума
МИД отверг обвинения в адрес России в нарушении Будапештского меморандума - РИА Новости, 11.08.2022
МИД отверг обвинения в адрес России в нарушении Будапештского меморандума
Обвинения в адрес России в нарушении Будапештского меморандума несостоятельны – его "правовой фундамент" был подорван задолго до 2014 года, заявил на Обзорной... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T01:25
2022-08-11T07:38
в мире
россия
украина
югославия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808300480_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_44c55eb9bda23b24fb30ec12d491027a.jpg
ООН, 11 авг – РИА Новости. Обвинения в адрес России в нарушении Будапештского меморандума несостоятельны – его "правовой фундамент" был подорван задолго до 2014 года, заявил на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) замглавы российской делегации Андрей Белоусов."Этот документ (Будапештский меморандум - ред.), являющийся, по сути, политической декларацией, как и другие подобные документы базируется на фундаментальных нормах международного права, принципах ООН и ОБСЕ", - сказал он.Однако, как указал дипломат, оппоненты России уже несколько раз попирали эти принципы и тем самым "пусть и не прямо, ставили под сомнение действенность Будапештского меморандума".Таким образом, констатировал замглавы делегации, правовой фундамент меморандума "задолго до 2014 года был подорван". Поэтому обвинения в его нарушении Россией просто не состоятельны, подчеркнул он.Те государства, которые выдвигают беспочвенные и лживые обвинения в адрес России, пытаясь ее дискредитировать, демонизировать и изолировать, должны провести объективный анализ собственных деструктивных действий, в том числе по нарушению международного права, указал Белоусов.После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Согласно ему ядерный арсенал на украинской территории был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.
https://ria.ru/20220804/obvinenie-1807372225.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220225/lavrov-1775045192.html
россия
украина
югославия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808300480_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8ed5a962db14833756f6ffaec24a6bd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, югославия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
01:25 11.08.2022 (обновлено: 07:38 11.08.2022)
 
МИД отверг обвинения в адрес России в нарушении Будапештского меморандума

Дипломат Белоусов отверг обвинения в адрес России в нарушении Будапештского меморандума

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 11 авг – РИА Новости. Обвинения в адрес России в нарушении Будапештского меморандума несостоятельны – его "правовой фундамент" был подорван задолго до 2014 года, заявил на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) замглавы российской делегации Андрей Белоусов.
"Этот документ (Будапештский меморандум - ред.), являющийся, по сути, политической декларацией, как и другие подобные документы базируется на фундаментальных нормах международного права, принципах ООН и ОБСЕ", - сказал он.
Американский стратегический бомбардировщик B-52 с крылатыми ракетами AGM-28 “Hound Dog” на борту - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
4 августа, 23:35
Китай обвинил США в нарушении ДНЯО
Однако, как указал дипломат, оппоненты России уже несколько раз попирали эти принципы и тем самым "пусть и не прямо, ставили под сомнение действенность Будапештского меморандума".
"Среди событий, позволяющих сделать подобный вывод, выделю бомбардировки Югославии, фактическое отделение Косово при прямом давлении со стороны США и их союзников, вмешательство стран Запада во внутренние дела Украины в 2004 году, приведшее к ползучему перевороту в этой стране под видом демократических процессов", - перечислил Белоусов.
Таким образом, констатировал замглавы делегации, правовой фундамент меморандума "задолго до 2014 года был подорван". Поэтому обвинения в его нарушении Россией просто не состоятельны, подчеркнул он.
Те государства, которые выдвигают беспочвенные и лживые обвинения в адрес России, пытаясь ее дискредитировать, демонизировать и изолировать, должны провести объективный анализ собственных деструктивных действий, в том числе по нарушению международного права, указал Белоусов.
После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Согласно ему ядерный арсенал на украинской территории был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 18-й министерской сессии Совета Баренцева/Евро-Арктического региона (СБЕР) в норвежском Тромсё - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 14:06В мире
Лавров пояснил, почему Россия не нарушала Будапештский меморандум
 
В миреРоссияУкраинаЮгославияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала