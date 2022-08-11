https://ria.ru/20220811/obstrel-1809021152.html

Украинские войска за два часа пять раз обстреляли ДНР

Украинские войска за два часа пять раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 11.08.2022

Украинские войска за два часа пять раз обстреляли ДНР

Украинские войска почти за два часа пять раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметра и 20 снарядов... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T21:22

2022-08-11T21:22

2022-08-11T21:22

специальная военная операция на украине

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нато

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Украинские войска почти за два часа пять раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметра и 20 снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра; 19.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Очертино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 19.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Минеральное: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 19.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 19.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220714/vooruzhali-1801698015.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, нато, вооруженные силы украины