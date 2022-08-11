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Украинские войска за два часа пять раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 11.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220811/obstrel-1809021152.html
Украинские войска за два часа пять раз обстреляли ДНР
Украинские войска за два часа пять раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 11.08.2022
Украинские войска за два часа пять раз обстреляли ДНР
Украинские войска почти за два часа пять раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметра и 20 снарядов... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T21:22
2022-08-11T21:22
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
нато
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Украинские войска почти за два часа пять раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметра и 20 снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра; 19.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Очертино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 19.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Минеральное: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 19.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 19.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220714/vooruzhali-1801698015.html
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины
21:22 11.08.2022
 
Украинские войска за два часа пять раз обстреляли ДНР

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ за два часа пять раз обстреляли территорию республики

© РИА Новости / Перейти в фотобанкБрусчатка, поврежденная в результате обстрела ВСУ центра Донецка
Брусчатка, поврежденная в результате обстрела ВСУ центра Донецка - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости
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Брусчатка, поврежденная в результате обстрела ВСУ центра Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Украинские войска почти за два часа пять раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметра и 20 снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра; 19.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Очертино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 19.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Минеральное: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 19.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 19.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Военнослужащие во время совместных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2021 на Яворовском полигоне во Львовской области. - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 13:48Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Какие страны коллективного Запада вооружали УкраинуПосле Евромайдана началось последовательное превращение Украины в плацдарм для противостояния с Россией. Страны НАТО активно накачивали Незалежную оружием, обучали украинских военных под предлогом сотрудничества в оборонной сфере, готовили Киев к большой войне. Средства выделяли из собственных бюджетов, не жалея денег. Суммы росли год от года.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаУкраинаНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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