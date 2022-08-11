Украинские войска за два часа пять раз обстреляли ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ за два часа пять раз обстреляли территорию республики
Брусчатка, поврежденная в результате обстрела ВСУ центра Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Украинские войска почти за два часа пять раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметра и 20 снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра; 19.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Очертино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 19.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Минеральное: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 19.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 19.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
14 июля, 13:48Донбасс. Геноцид. 2014-2022Какие страны коллективного Запада вооружали УкраинуПосле Евромайдана началось последовательное превращение Украины в плацдарм для противостояния с Россией. Страны НАТО активно накачивали Незалежную оружием, обучали украинских военных под предлогом сотрудничества в оборонной сфере, готовили Киев к большой войне. Средства выделяли из собственных бюджетов, не жалея денег. Суммы росли год от года.