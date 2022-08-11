https://ria.ru/20220811/obstrel-1809008753.html
При обстреле Донецка погиб мирный житель
При обстреле Донецка погиб мирный житель - РИА Новости, 11.08.2022
При обстреле Донецка погиб мирный житель
Мирная жительница погибла в Киевском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T20:00
2022-08-11T20:00
2022-08-11T20:00
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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Мирная жительница погибла в Киевском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обстреляли Киевский район Донецка, по улице Чапаева погибла женщина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, жкх, донецк (днр), донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Украина
При обстреле Донецка погиб мирный житель
ДНР: при обстреле Киевского района Донецка погибла женщина