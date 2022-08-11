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Украинские военные снова обстреляли Новобахмутовку - РИА Новости, 11.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220811/obstrel-1808968562.html
Украинские военные снова обстреляли Новобахмутовку
Украинские военные снова обстреляли Новобахмутовку - РИА Новости, 11.08.2022
Украинские военные снова обстреляли Новобахмутовку
Украинские войска вновь обстреляли населенный пункт Новобахмутовка, выпустив еще 20 ракет из РСЗО "Град", заявило представительство Донецкой Народной Республики РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T18:41
2022-08-11T18:52
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
украина
донецк (днр)
горловка
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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли населенный пункт Новобахмутовка, выпустив еще 20 ракет из РСЗО "Град", заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Калиново – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - сообщается в Telegram-канале представительства.Кроме того, представительство отмечает, что в 17.05, 18.00 и 18.18 украинские войска обстреляли Киевский район города Донецка, выпустив 17 снарядов калибром 152 миллиметра. Также представительство зафиксировало обстрелы Еленовки и Горловки в 18.00, украинские войска выпустили 16 снарядов калибром 152 миллиметра.Ранее представительство уже сообщало о четырех обстрелах Новобахмутовки, украинские войска выпустили пять мин калибром 120 миллиметров, 60 ракет из РСЗО "Град" и 20 снарядов калибром 152 миллиметра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
украина
донецк (днр)
горловка
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина, донецк (днр), горловка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Донецк (ДНР), Горловка
18:41 11.08.2022 (обновлено: 18:52 11.08.2022)
 
Украинские военные снова обстреляли Новобахмутовку

ДНР: украинские военные выпустили 20 ракет из "Града" по Новобахмутовке

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли населенный пункт Новобахмутовка, выпустив еще 20 ракет из РСЗО "Град", заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Калиново – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Кроме того, представительство отмечает, что в 17.05, 18.00 и 18.18 украинские войска обстреляли Киевский район города Донецка, выпустив 17 снарядов калибром 152 миллиметра. Также представительство зафиксировало обстрелы Еленовки и Горловки в 18.00, украинские войска выпустили 16 снарядов калибром 152 миллиметра.
Ранее представительство уже сообщало о четырех обстрелах Новобахмутовки, украинские войска выпустили пять мин калибром 120 миллиметров, 60 ракет из РСЗО "Град" и 20 снарядов калибром 152 миллиметра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраинаДонецк (ДНР)Горловка
 
 
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