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Украинские военные снова обстреляли Новобахмутовку
Украинские военные снова обстреляли Новобахмутовку - РИА Новости, 11.08.2022
Украинские военные снова обстреляли Новобахмутовку
Украинские войска вновь обстреляли населенный пункт Новобахмутовка, выпустив еще 20 ракет из РСЗО "Град", заявило представительство Донецкой Народной Республики РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T18:41
2022-08-11T18:41
2022-08-11T18:52
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли населенный пункт Новобахмутовка, выпустив еще 20 ракет из РСЗО "Град", заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Калиново – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - сообщается в Telegram-канале представительства.Кроме того, представительство отмечает, что в 17.05, 18.00 и 18.18 украинские войска обстреляли Киевский район города Донецка, выпустив 17 снарядов калибром 152 миллиметра. Также представительство зафиксировало обстрелы Еленовки и Горловки в 18.00, украинские войска выпустили 16 снарядов калибром 152 миллиметра.Ранее представительство уже сообщало о четырех обстрелах Новобахмутовки, украинские войска выпустили пять мин калибром 120 миллиметров, 60 ракет из РСЗО "Град" и 20 снарядов калибром 152 миллиметра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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18:41 11.08.2022 (обновлено: 18:52 11.08.2022)
Украинские военные снова обстреляли Новобахмутовку
ДНР: украинские военные выпустили 20 ракет из "Града" по Новобахмутовке