Рейтинг@Mail.ru
При обстреле пивзавода в Донецке ранены четыре человека - РИА Новости, 11.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220811/obstrel-1808818489.html
При обстреле пивзавода в Донецке ранены четыре человека
При обстреле пивзавода в Донецке ранены четыре человека - РИА Новости, 11.08.2022
При обстреле пивзавода в Донецке ранены четыре человека
Четыре человека были ранены при обстреле пивзавода в Донецке, число пострадавших от утечки аммиака пока неизвестно, заявил представитель Народной милиции... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T11:41
2022-08-11T13:04
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
в мире
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808816318_0:235:3067:1960_1920x0_80_0_0_7a9a80b9198017756115ba1b75c0623a.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Четыре человека были ранены при обстреле пивзавода в Донецке, число пострадавших от утечки аммиака пока неизвестно, заявил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин."В результате обстрела, точно известно, один погибший, четверо раненых. Сколько людей пострадало в результате распыления аммиака, пока трудно сказать, идут опросы местного населения. Минздрав еще пока свою информацию не размещал", - сказал он в эфире Первого канала.Штаб территориальной обороны ДНР сообщил вечером 10 августа, что украинские войска обстреляли пивоваренный завод в Калининском районе Донецка, из-за чего произошла утечка аммиака. МЧС ДНР сообщило, что в момент удара на заводе находились 32 человека, по меньшей мере один погиб, еще два пострадали. По данным ведомства, на территории завода загорелась пластиковая тара и поддоны на площади 600 квадратных метров.Глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник после этого удара заявил, что Киев взял стратегию на организацию техногенных катастроф.
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808816318_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_efa59fd97d2958a10604aff49f4674de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, В мире, Вооруженные силы Украины
11:41 11.08.2022 (обновлено: 13:04 11.08.2022)
 
При обстреле пивзавода в Донецке ранены четыре человека

Представитель ДНР Басурин: при обстреле ВСУ пивзавода в Донецке ранены четыре человека

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела пивоваренного завода в Донецке, в результате которого произошла утечка аммиака
Последствия обстрела пивоваренного завода в Донецке, в результате которого произошла утечка аммиака - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
Последствия обстрела пивоваренного завода в Донецке, в результате которого произошла утечка аммиака
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Четыре человека были ранены при обстреле пивзавода в Донецке, число пострадавших от утечки аммиака пока неизвестно, заявил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.
"В результате обстрела, точно известно, один погибший, четверо раненых. Сколько людей пострадало в результате распыления аммиака, пока трудно сказать, идут опросы местного населения. Минздрав еще пока свою информацию не размещал", - сказал он в эфире Первого канала.
Штаб территориальной обороны ДНР сообщил вечером 10 августа, что украинские войска обстреляли пивоваренный завод в Калининском районе Донецка, из-за чего произошла утечка аммиака. МЧС ДНР сообщило, что в момент удара на заводе находились 32 человека, по меньшей мере один погиб, еще два пострадали. По данным ведомства, на территории завода загорелась пластиковая тара и поддоны на площади 600 квадратных метров.
Глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник после этого удара заявил, что Киев взял стратегию на организацию техногенных катастроф.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:08Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.08.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВ миреВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала