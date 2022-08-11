11:41 11.08.2022 (обновлено: 13:04 11.08.2022)
При обстреле пивзавода в Донецке ранены четыре человека
Представитель ДНР Басурин: при обстреле ВСУ пивзавода в Донецке ранены четыре человека
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела пивоваренного завода в Донецке, в результате которого произошла утечка аммиака
Последствия обстрела пивоваренного завода в Донецке, в результате которого произошла утечка аммиака
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Четыре человека были ранены при обстреле пивзавода в Донецке, число пострадавших от утечки аммиака пока неизвестно, заявил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.
"В результате обстрела, точно известно, один погибший, четверо раненых. Сколько людей пострадало в результате распыления аммиака, пока трудно сказать, идут опросы местного населения. Минздрав еще пока свою информацию не размещал", - сказал он в эфире Первого канала.
Штаб территориальной обороны ДНР сообщил вечером 10 августа, что украинские войска обстреляли пивоваренный завод в Калининском районе Донецка, из-за чего произошла утечка аммиака. МЧС ДНР сообщило, что в момент удара на заводе находились 32 человека, по меньшей мере один погиб, еще два пострадали. По данным ведомства, на территории завода загорелась пластиковая тара и поддоны на площади 600 квадратных метров.
Глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник после этого удара заявил, что Киев взял стратегию на организацию техногенных катастроф.