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При обстреле пивзавода в Донецке ранены четыре человека

При обстреле пивзавода в Донецке ранены четыре человека - РИА Новости, 11.08.2022

При обстреле пивзавода в Донецке ранены четыре человека

Четыре человека были ранены при обстреле пивзавода в Донецке, число пострадавших от утечки аммиака пока неизвестно, заявил представитель Народной милиции... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T11:41

2022-08-11T11:41

2022-08-11T13:04

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Четыре человека были ранены при обстреле пивзавода в Донецке, число пострадавших от утечки аммиака пока неизвестно, заявил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин."В результате обстрела, точно известно, один погибший, четверо раненых. Сколько людей пострадало в результате распыления аммиака, пока трудно сказать, идут опросы местного населения. Минздрав еще пока свою информацию не размещал", - сказал он в эфире Первого канала.Штаб территориальной обороны ДНР сообщил вечером 10 августа, что украинские войска обстреляли пивоваренный завод в Калининском районе Донецка, из-за чего произошла утечка аммиака. МЧС ДНР сообщило, что в момент удара на заводе находились 32 человека, по меньшей мере один погиб, еще два пострадали. По данным ведомства, на территории завода загорелась пластиковая тара и поддоны на площади 600 квадратных метров.Глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник после этого удара заявил, что Киев взял стратегию на организацию техногенных катастроф.

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, в мире, вооруженные силы украины