https://ria.ru/20220811/obstrel-1808796786.html

ВСУ обстреляли два приграничных поселка в Курской области

ВСУ обстреляли два приграничных поселка в Курской области - РИА Новости, 11.08.2022

ВСУ обстреляли два приграничных поселка в Курской области

Приграничные поселки Теткино и Попово-Лежачи Курской области вновь обстреляли со стороны Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T10:14

2022-08-11T10:14

2022-08-11T11:57

специальная военная операция на украине

владимир путин

украина

россия

курская область

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 11 авг — РИА Новости. Приграничные поселки Теткино и Попово-Лежачи Курской области вновь обстреляли со стороны Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт."В Глушковском районе снова неспокойно, противник обстреливает приграничные поселки — Теткино, Попово-Лежачи. Подробности сообщу позже", — написал Старовойт.Шесть районов Курской области граничат с Сумской областью Украины. Глушковский район, в частности поселок Теткино, регулярно подвергается обстрелам. После одной из атак в мае погиб мужчина.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

https://radiosputnik.ria.ru/20220806/obstrel-1807751063.html

украина

россия

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, украина, россия, курская область, происшествия