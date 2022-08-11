Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли два приграничных поселка в Курской области - РИА Новости, 11.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220811/obstrel-1808796786.html
ВСУ обстреляли два приграничных поселка в Курской области
ВСУ обстреляли два приграничных поселка в Курской области - РИА Новости, 11.08.2022
ВСУ обстреляли два приграничных поселка в Курской области
Приграничные поселки Теткино и Попово-Лежачи Курской области вновь обстреляли со стороны Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T10:14
2022-08-11T11:57
специальная военная операция на украине
владимир путин
украина
россия
курская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793373176_0:14:639:373_1920x0_80_0_0_951d52d85cdd6e32c6c5bf87a3e7b41d.jpg
ВОРОНЕЖ, 11 авг — РИА Новости. Приграничные поселки Теткино и Попово-Лежачи Курской области вновь обстреляли со стороны Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт."В Глушковском районе снова неспокойно, противник обстреливает приграничные поселки — Теткино, Попово-Лежачи. Подробности сообщу позже", — написал Старовойт.Шесть районов Курской области граничат с Сумской областью Украины. Глушковский район, в частности поселок Теткино, регулярно подвергается обстрелам. После одной из атак в мае погиб мужчина.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
https://radiosputnik.ria.ru/20220806/obstrel-1807751063.html
украина
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793373176_0:0:639:480_1920x0_80_0_0_0b6d6bf3deb523fc98fab481e4251405.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, украина, россия, курская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Украина, Россия, Курская область, Происшествия
10:14 11.08.2022 (обновлено: 11:57 11.08.2022)
 
ВСУ обстреляли два приграничных поселка в Курской области

Губернатор Старовойт: поселки Теткино и Попово-Лежачи обстреляли со стороны Украины

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Курской области / Перейти в фотобанкРазбитые окна одного из домов в поселке Теткино Курской области в результате обстрела со стороны украинских военных
Разбитые окна одного из домов в поселке Теткино Курской области в результате обстрела со стороны украинских военных - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Курской области
Перейти в фотобанк
Разбитые окна одного из домов в поселке Теткино Курской области в результате обстрела со стороны украинских военных. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 11 авг — РИА Новости. Приграничные поселки Теткино и Попово-Лежачи Курской области вновь обстреляли со стороны Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
Глушковском районе снова неспокойно, противник обстреливает приграничные поселки — Теткино, Попово-Лежачи. Подробности сообщу позже", — написал Старовойт.
Шесть районов Курской области граничат с Сумской областью Украины. Глушковский район, в частности поселок Теткино, регулярно подвергается обстрелам. После одной из атак в мае погиб мужчина.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
Последствия обстрела села Гордеевка Курской области - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
6 августа, 16:58В России
ВСУ обстреляли окрестности двух сел в Курской области
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинУкраинаРоссияКурская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала