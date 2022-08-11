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Украинские войска выпустили десять снарядов по двум поселкам под Горловкой - РИА Новости, 11.08.2022
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Украинские войска выпустили десять снарядов по двум поселкам под Горловкой
Украинские войска выпустили десять снарядов по двум поселкам под Горловкой - РИА Новости, 11.08.2022
Украинские войска выпустили десять снарядов по двум поселкам под Горловкой
Украинские войска за пять минут выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по поселку Зайцево и пять снарядов того же калибра по поселку Гольмовский,... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T07:27
2022-08-11T07:28
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
гольмовский
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по поселку Зайцево и пять снарядов того же калибра по поселку Гольмовский, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР - и за последние месяцы регулярно подвергается обстрелам с украинской стороны.
горловка
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в мире, горловка, гольмовский, донецкая народная республика
07:27 11.08.2022 (обновлено: 07:28 11.08.2022)
 
Украинские войска выпустили десять снарядов по двум поселкам под Горловкой

ВСУ выпустили по двум поселкам под Горловкой десять 122-миллиметровых снарядов

© Фото : Пресс-служба ВГА Энергодара / Перейти в фотобанкПоврежденное при обстреле окно
Поврежденное при обстреле окно - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© Фото : Пресс-служба ВГА Энергодара
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Поврежденное при обстреле окно. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по поселку Зайцево и пять снарядов того же калибра по поселку Гольмовский, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 06:50 - н.п. Курдюмовка - н.п. Зайцево: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм; 06:55 - н.п. Курдюмовка - н.п. Гольмовский: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм", - говористя в сообщении.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР - и за последние месяцы регулярно подвергается обстрелам с украинской стороны.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаГольмовскийДонецкая Народная Республика
 
 
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