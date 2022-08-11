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Украинские войска выпустили десять снарядов по двум поселкам под Горловкой

Украинские войска выпустили десять снарядов по двум поселкам под Горловкой - РИА Новости, 11.08.2022

Украинские войска выпустили десять снарядов по двум поселкам под Горловкой

Украинские войска за пять минут выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по поселку Зайцево и пять снарядов того же калибра по поселку Гольмовский,... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T07:27

2022-08-11T07:27

2022-08-11T07:28

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

гольмовский

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по поселку Зайцево и пять снарядов того же калибра по поселку Гольмовский, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР - и за последние месяцы регулярно подвергается обстрелам с украинской стороны.

горловка

гольмовский

донецкая народная республика

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, горловка, гольмовский, донецкая народная республика