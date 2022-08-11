https://ria.ru/20220811/neft-1808899912.html

ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в России в 2022 году

ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в России в 2022 году - РИА Новости, 11.08.2022

ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в России в 2022 году

ОПЕК вновь пересмотрела свой прогноз по добыче жидких углеводородов (нефти, газового конденсата и прочих газоконденсатных жидкостей) в России в 2022 году и... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T15:28

2022-08-11T15:28

2022-08-11T15:45

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. ОПЕК вновь пересмотрела свой прогноз по добыче жидких углеводородов (нефти, газового конденсата и прочих газоконденсатных жидкостей) в России в 2022 году и больше не ждет снижения показателя, а прогнозирует рост на 80 тысяч баррелей в сутки - до 10,9 миллиона, следует из данных августовского доклада организации."Добыча жидких углеводородов в России в 2022 году, как ожидается, вырастет на 80 тысяч баррелей в сутки, до в среднем 10,9 миллиона баррелей в сутки. Прогноз пересмотрен в сторону увеличения на 0,25 миллиона баррелей в сутки по сравнению с оценкой в прошлом месяце из-за более высокого производства в последние пару месяцев", - говорится в докладе."Что касается 2023 года - добыча жидких углеводородов в России, по прогнозам, снизится на 0,4 миллиона баррелей в сутки и составит в среднем 10,5 миллиона баррелей в сутки", - заключает ОПЕК. При этом ОПЕК отмечает, что прогнозы относительно добычи в РФ "характеризуются высокой степенью неопределенности".

https://ria.ru/20220811/opek-1808897193.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, россия, опек