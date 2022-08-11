15:28 11.08.2022 (обновлено: 15:45 11.08.2022)
ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в России в 2022 году
ОПЕК прогнозирует рост добычи нефти в России в 2022 году до 10,9 миллиона баррелей в сутки
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. ОПЕК вновь пересмотрела свой прогноз по добыче жидких углеводородов (нефти, газового конденсата и прочих газоконденсатных жидкостей) в России в 2022 году и больше не ждет снижения показателя, а прогнозирует рост на 80 тысяч баррелей в сутки - до 10,9 миллиона, следует из данных августовского доклада организации.
"Добыча жидких углеводородов в России в 2022 году, как ожидается, вырастет на 80 тысяч баррелей в сутки, до в среднем 10,9 миллиона баррелей в сутки. Прогноз пересмотрен в сторону увеличения на 0,25 миллиона баррелей в сутки по сравнению с оценкой в прошлом месяце из-за более высокого производства в последние пару месяцев", - говорится в докладе.
"Что касается 2023 года - добыча жидких углеводородов в России, по прогнозам, снизится на 0,4 миллиона баррелей в сутки и составит в среднем 10,5 миллиона баррелей в сутки", - заключает ОПЕК. При этом ОПЕК отмечает, что прогнозы относительно добычи в РФ "характеризуются высокой степенью неопределенности".