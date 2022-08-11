Рейтинг@Mail.ru
В G7 продолжают обсуждать механизмы ограничения цен на нефть из России - РИА Новости, 11.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220811/neft-1808858267.html
В G7 продолжают обсуждать механизмы ограничения цен на нефть из России
В G7 продолжают обсуждать механизмы ограничения цен на нефть из России - РИА Новости, 11.08.2022
В G7 продолжают обсуждать механизмы ограничения цен на нефть из России
Обсуждение вопроса в G7 о механизме ограничения цен на нефть из России продолжается, из-за высокой технической сложности они пока не завершены, заявил на... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T13:20
2022-08-11T13:20
экономика
цены на нефть
россия
g7
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808294007_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_61a42246b8173313efc3a5c379860ffc.jpg
БЕРЛИН, 11 авг – РИА Новости. Обсуждение вопроса в G7 о механизме ограничения цен на нефть из России продолжается, из-за высокой технической сложности они пока не завершены, заявил на большой летней пресс-конференции канцлер ФРГ Олаф Шольц."Мы обсуждаем вопрос, как это возможно сделать, это возможно только в том случае, если это будет организовано глобально. Нельзя сделать это односторонне, только в тесной кооперации со многими другими. Эти обсуждения продолжаются, из-за высокой технической сложности они пока не завершены", - сказал Шольц, добавив, что "работа над этим ведется очень интенсивно".Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источник, что страны G7 намерены установить механизм ограничения цен на нефть из России.
https://ria.ru/20220809/neft-1808420270.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808294007_968:473:3068:2048_1920x0_80_0_0_f743e02ae9fb76731042d5a8c2f1344e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, россия, g7
Экономика, Цены на нефть, Россия, G7
13:20 11.08.2022
 
В G7 продолжают обсуждать механизмы ограничения цен на нефть из России

Шольц: в G7 пока нет решения по вопросу механизма ограничения цен на нефть из России

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПерекачивающая станция компании "Транснефть"
Перекачивающая станция компании Транснефть - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Перекачивающая станция компании "Транснефть". Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 11 авг – РИА Новости. Обсуждение вопроса в G7 о механизме ограничения цен на нефть из России продолжается, из-за высокой технической сложности они пока не завершены, заявил на большой летней пресс-конференции канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Мы обсуждаем вопрос, как это возможно сделать, это возможно только в том случае, если это будет организовано глобально. Нельзя сделать это односторонне, только в тесной кооперации со многими другими. Эти обсуждения продолжаются, из-за высокой технической сложности они пока не завершены", - сказал Шольц, добавив, что "работа над этим ведется очень интенсивно".
Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источник, что страны G7 намерены установить механизм ограничения цен на нефть из России.
Добыча нефти в Северной Дакоте - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 19:26
Минэнерго США понизило прогноз по добыче нефти в стране на 2022-2023 годы
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияG7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала