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В G7 продолжают обсуждать механизмы ограничения цен на нефть из России
В G7 продолжают обсуждать механизмы ограничения цен на нефть из России - РИА Новости, 11.08.2022
В G7 продолжают обсуждать механизмы ограничения цен на нефть из России
Обсуждение вопроса в G7 о механизме ограничения цен на нефть из России продолжается, из-за высокой технической сложности они пока не завершены, заявил на... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T13:20
2022-08-11T13:20
2022-08-11T13:20
экономика
цены на нефть
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БЕРЛИН, 11 авг – РИА Новости. Обсуждение вопроса в G7 о механизме ограничения цен на нефть из России продолжается, из-за высокой технической сложности они пока не завершены, заявил на большой летней пресс-конференции канцлер ФРГ Олаф Шольц."Мы обсуждаем вопрос, как это возможно сделать, это возможно только в том случае, если это будет организовано глобально. Нельзя сделать это односторонне, только в тесной кооперации со многими другими. Эти обсуждения продолжаются, из-за высокой технической сложности они пока не завершены", - сказал Шольц, добавив, что "работа над этим ведется очень интенсивно".Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источник, что страны G7 намерены установить механизм ограничения цен на нефть из России.
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экономика, цены на нефть, россия, g7
Экономика, Цены на нефть, Россия, G7
В G7 продолжают обсуждать механизмы ограничения цен на нефть из России
Шольц: в G7 пока нет решения по вопросу механизма ограничения цен на нефть из России