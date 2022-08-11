https://ria.ru/20220811/neft-1808858267.html

В G7 продолжают обсуждать механизмы ограничения цен на нефть из России

В G7 продолжают обсуждать механизмы ограничения цен на нефть из России - РИА Новости, 11.08.2022

В G7 продолжают обсуждать механизмы ограничения цен на нефть из России

Обсуждение вопроса в G7 о механизме ограничения цен на нефть из России продолжается, из-за высокой технической сложности они пока не завершены, заявил на... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T13:20

2022-08-11T13:20

2022-08-11T13:20

экономика

цены на нефть

россия

g7

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БЕРЛИН, 11 авг – РИА Новости. Обсуждение вопроса в G7 о механизме ограничения цен на нефть из России продолжается, из-за высокой технической сложности они пока не завершены, заявил на большой летней пресс-конференции канцлер ФРГ Олаф Шольц."Мы обсуждаем вопрос, как это возможно сделать, это возможно только в том случае, если это будет организовано глобально. Нельзя сделать это односторонне, только в тесной кооперации со многими другими. Эти обсуждения продолжаются, из-за высокой технической сложности они пока не завершены", - сказал Шольц, добавив, что "работа над этим ведется очень интенсивно".Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источник, что страны G7 намерены установить механизм ограничения цен на нефть из России.

https://ria.ru/20220809/neft-1808420270.html

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экономика, цены на нефть, россия, g7