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Поставки нефти по "Дружбе" в Чехию могут возобновить в ближайшие дни - РИА Новости, 11.08.2022
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Поставки нефти по "Дружбе" в Чехию могут возобновить в ближайшие дни
Поставки нефти по "Дружбе" в Чехию могут возобновить в ближайшие дни - РИА Новости, 11.08.2022
Поставки нефти по "Дружбе" в Чехию могут возобновить в ближайшие дни
Возобновление поставок нефти из России в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба" может произойти в течение ближайших дней или даже часов, это зависит от... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T13:18
2022-08-11T13:18
экономика
чехия
россия
венгрия
транснефть
pkn orlen
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ПРАГА, 11 авг – РИА Новости. Возобновление поставок нефти из России в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба" может произойти в течение ближайших дней или даже часов, это зависит от того, когда будет проведена их оплата, сообщила РИА Новости пресс-секретарь фирмы-оператора MERO Барбора Путцова."Поставки нефти в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба" могут возобновиться в течение ближайших одного-двух дней или даже нескольких часов. Все зависит от того, когда будет проведена их оплата. Переговоры об этом ведут представители компании Orlen Unipetrol, которой принадлежат чешские нефтеперерабатывающие предприятия", - сказала Путцова.Компания Orlen Unipetrol является "дочкой" польского концерна PKN Orlen.Компания "Транснефть" ранее сообщила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти из РФ по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС. "Транснефть" также заявила, что уведомила о сложившейся ситуации все стороны и прорабатывает альтернативные варианты оплаты услуг.Позднее венгерская компания MOL и словацкий комбинат Slovnaft договорились с украинской стороной о возобновлении поставок после того, как сами заплатили транзитные платежи. В итоге поставки в Словакию были возобновлены в среду, а в Венгрию – в ночь на четверг.Глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела вечером в среду сообщил журналистам, что Чехия располагает стратегическими запасами нефти примерно на 90 дней.
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экономика, чехия, россия, венгрия, транснефть, pkn orlen
Экономика, Чехия, Россия, Венгрия, Транснефть, PKN Orlen
13:18 11.08.2022
 
Поставки нефти по "Дружбе" в Чехию могут возобновить в ближайшие дни

MERO: поставки нефти по "Дружбе" в Чехию могут возобновить в ближайшие дни или часы

© AP Photo / Zsolt SzigetvaryРабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода "Дружба"
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© AP Photo / Zsolt Szigetvary
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода "Дружба". Архивное фото
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ПРАГА, 11 авг – РИА Новости. Возобновление поставок нефти из России в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба" может произойти в течение ближайших дней или даже часов, это зависит от того, когда будет проведена их оплата, сообщила РИА Новости пресс-секретарь фирмы-оператора MERO Барбора Путцова.
"Поставки нефти в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба" могут возобновиться в течение ближайших одного-двух дней или даже нескольких часов. Все зависит от того, когда будет проведена их оплата. Переговоры об этом ведут представители компании Orlen Unipetrol, которой принадлежат чешские нефтеперерабатывающие предприятия", - сказала Путцова.
Компания Orlen Unipetrol является "дочкой" польского концерна PKN Orlen.
Компания "Транснефть" ранее сообщила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти из РФ по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС. "Транснефть" также заявила, что уведомила о сложившейся ситуации все стороны и прорабатывает альтернативные варианты оплаты услуг.
Позднее венгерская компания MOL и словацкий комбинат Slovnaft договорились с украинской стороной о возобновлении поставок после того, как сами заплатили транзитные платежи. В итоге поставки в Словакию были возобновлены в среду, а в Венгрию – в ночь на четверг.
Глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела вечером в среду сообщил журналистам, что Чехия располагает стратегическими запасами нефти примерно на 90 дней.
Добыча нефти в Северной Дакоте - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11:03
Мировая добыча нефти достигла максимума с начала пандемии
 
ЭкономикаЧехияРоссияВенгрияТранснефтьPKN Orlen
 
 
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