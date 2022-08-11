https://ria.ru/20220811/neft-1808856826.html

Поставки нефти по "Дружбе" в Чехию могут возобновить в ближайшие дни

Поставки нефти по "Дружбе" в Чехию могут возобновить в ближайшие дни - РИА Новости, 11.08.2022

Поставки нефти по "Дружбе" в Чехию могут возобновить в ближайшие дни

Возобновление поставок нефти из России в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба" может произойти в течение ближайших дней или даже часов, это зависит от... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T13:18

2022-08-11T13:18

2022-08-11T13:18

экономика

чехия

россия

венгрия

транснефть

pkn orlen

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ПРАГА, 11 авг – РИА Новости. Возобновление поставок нефти из России в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба" может произойти в течение ближайших дней или даже часов, это зависит от того, когда будет проведена их оплата, сообщила РИА Новости пресс-секретарь фирмы-оператора MERO Барбора Путцова."Поставки нефти в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба" могут возобновиться в течение ближайших одного-двух дней или даже нескольких часов. Все зависит от того, когда будет проведена их оплата. Переговоры об этом ведут представители компании Orlen Unipetrol, которой принадлежат чешские нефтеперерабатывающие предприятия", - сказала Путцова.Компания Orlen Unipetrol является "дочкой" польского концерна PKN Orlen.Компания "Транснефть" ранее сообщила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти из РФ по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС. "Транснефть" также заявила, что уведомила о сложившейся ситуации все стороны и прорабатывает альтернативные варианты оплаты услуг.Позднее венгерская компания MOL и словацкий комбинат Slovnaft договорились с украинской стороной о возобновлении поставок после того, как сами заплатили транзитные платежи. В итоге поставки в Словакию были возобновлены в среду, а в Венгрию – в ночь на четверг.Глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела вечером в среду сообщил журналистам, что Чехия располагает стратегическими запасами нефти примерно на 90 дней.

https://ria.ru/20220811/neft-1808807720.html

чехия

россия

венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, чехия, россия, венгрия, транснефть, pkn orlen