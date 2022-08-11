Поставки нефти по "Дружбе" в Чехию могут возобновить в ближайшие дни
MERO: поставки нефти по "Дружбе" в Чехию могут возобновить в ближайшие дни или часы
© AP Photo / Zsolt SzigetvaryРабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода "Дружба"
© AP Photo / Zsolt Szigetvary
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода "Дружба". Архивное фото
ПРАГА, 11 авг – РИА Новости. Возобновление поставок нефти из России в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба" может произойти в течение ближайших дней или даже часов, это зависит от того, когда будет проведена их оплата, сообщила РИА Новости пресс-секретарь фирмы-оператора MERO Барбора Путцова.
"Поставки нефти в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба" могут возобновиться в течение ближайших одного-двух дней или даже нескольких часов. Все зависит от того, когда будет проведена их оплата. Переговоры об этом ведут представители компании Orlen Unipetrol, которой принадлежат чешские нефтеперерабатывающие предприятия", - сказала Путцова.
Компания Orlen Unipetrol является "дочкой" польского концерна PKN Orlen.
Компания "Транснефть" ранее сообщила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти из РФ по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС. "Транснефть" также заявила, что уведомила о сложившейся ситуации все стороны и прорабатывает альтернативные варианты оплаты услуг.
Позднее венгерская компания MOL и словацкий комбинат Slovnaft договорились с украинской стороной о возобновлении поставок после того, как сами заплатили транзитные платежи. В итоге поставки в Словакию были возобновлены в среду, а в Венгрию – в ночь на четверг.
Глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела вечером в среду сообщил журналистам, что Чехия располагает стратегическими запасами нефти примерно на 90 дней.