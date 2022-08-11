https://ria.ru/20220811/neft-1808837906.html

Венгрия подтвердила, что снова получает нефть по "Дружбе"

Венгрия подтвердила, что снова получает нефть по "Дружбе" - РИА Новости, 11.08.2022

Венгрия подтвердила, что снова получает нефть по "Дружбе"

Министерство технологии и промышленности Венгрии заявило, что нефть снова поступает в страну по нефтепроводу "Дружба". РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T12:25

2022-08-11T12:25

2022-08-11T12:36

в мире

венгрия

нефтепровод "дружба"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808646261_0:0:2409:1355_1920x0_80_0_0_03ca167a2de7735fd719e9e747f3c545.jpg

БУДАПЕШТ, 11 авг - РИА Новости. Министерство технологии и промышленности Венгрии заявило, что нефть снова поступает в страну по нефтепроводу "Дружба"."С ночных часов нефть снова непрерывно поступает из России через Украину в Венгрию по трубопроводу "Дружба", - приводит заявление министерства агентство MTI.Компания "Транснефть" ранее сообщила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти из РФ по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС. Позднее венгерская компания MOL сообщила РИА Новости, что договорилась с украинской стороной о возобновлении в ближайшие дни поставок нефти по трубопроводу "Дружба" после того, как сама внесла платеж за транзит.

https://ria.ru/20220811/neft-1808807720.html

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, венгрия, нефтепровод "дружба"