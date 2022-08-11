Рейтинг@Mail.ru
Венгрия подтвердила, что снова получает нефть по "Дружбе" - РИА Новости, 11.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220811/neft-1808837906.html
Венгрия подтвердила, что снова получает нефть по "Дружбе"
Венгрия подтвердила, что снова получает нефть по "Дружбе" - РИА Новости, 11.08.2022
Венгрия подтвердила, что снова получает нефть по "Дружбе"
Министерство технологии и промышленности Венгрии заявило, что нефть снова поступает в страну по нефтепроводу "Дружба". РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T12:25
2022-08-11T12:36
в мире
венгрия
нефтепровод "дружба"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808646261_0:0:2409:1355_1920x0_80_0_0_03ca167a2de7735fd719e9e747f3c545.jpg
БУДАПЕШТ, 11 авг - РИА Новости. Министерство технологии и промышленности Венгрии заявило, что нефть снова поступает в страну по нефтепроводу "Дружба"."С ночных часов нефть снова непрерывно поступает из России через Украину в Венгрию по трубопроводу "Дружба", - приводит заявление министерства агентство MTI.Компания "Транснефть" ранее сообщила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти из РФ по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС. Позднее венгерская компания MOL сообщила РИА Новости, что договорилась с украинской стороной о возобновлении в ближайшие дни поставок нефти по трубопроводу "Дружба" после того, как сама внесла платеж за транзит.
https://ria.ru/20220811/neft-1808807720.html
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808646203_0:0:1979:1485_1920x0_80_0_0_79639b451774e0025b55c6ccb605d8a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, нефтепровод "дружба"
В мире, Венгрия, Нефтепровод "Дружба"
12:25 11.08.2022 (обновлено: 12:36 11.08.2022)
 
Венгрия подтвердила, что снова получает нефть по "Дружбе"

Министерство промышленности подтвердило, что Венгрия снова получает нефть по "Дружбе"

© AP Photo / Bela SzandelszkyИнженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба"
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба". Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 11 авг - РИА Новости. Министерство технологии и промышленности Венгрии заявило, что нефть снова поступает в страну по нефтепроводу "Дружба".
"С ночных часов нефть снова непрерывно поступает из России через Украину в Венгрию по трубопроводу "Дружба", - приводит заявление министерства агентство MTI.
Добыча нефти в Северной Дакоте - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11:03
Мировая добыча нефти достигла максимума с начала пандемии
Компания "Транснефть" ранее сообщила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти из РФ по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС. Позднее венгерская компания MOL сообщила РИА Новости, что договорилась с украинской стороной о возобновлении в ближайшие дни поставок нефти по трубопроводу "Дружба" после того, как сама внесла платеж за транзит.
 
В миреВенгрияНефтепровод "Дружба"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала