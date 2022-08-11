https://ria.ru/20220811/neft-1808837906.html
Венгрия подтвердила, что снова получает нефть по "Дружбе"
Венгрия подтвердила, что снова получает нефть по "Дружбе" - РИА Новости, 11.08.2022
Венгрия подтвердила, что снова получает нефть по "Дружбе"
Министерство технологии и промышленности Венгрии заявило, что нефть снова поступает в страну по нефтепроводу "Дружба". РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T12:25
2022-08-11T12:25
2022-08-11T12:36
в мире
венгрия
нефтепровод "дружба"
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БУДАПЕШТ, 11 авг - РИА Новости. Министерство технологии и промышленности Венгрии заявило, что нефть снова поступает в страну по нефтепроводу "Дружба"."С ночных часов нефть снова непрерывно поступает из России через Украину в Венгрию по трубопроводу "Дружба", - приводит заявление министерства агентство MTI.Компания "Транснефть" ранее сообщила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти из РФ по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС. Позднее венгерская компания MOL сообщила РИА Новости, что договорилась с украинской стороной о возобновлении в ближайшие дни поставок нефти по трубопроводу "Дружба" после того, как сама внесла платеж за транзит.
https://ria.ru/20220811/neft-1808807720.html
венгрия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, нефтепровод "дружба"
В мире, Венгрия, Нефтепровод "Дружба"
12:25 11.08.2022 (обновлено: 12:36 11.08.2022)
Венгрия подтвердила, что снова получает нефть по "Дружбе"
Министерство промышленности подтвердило, что Венгрия снова получает нефть по "Дружбе"
БУДАПЕШТ, 11 авг - РИА Новости. Министерство технологии и промышленности Венгрии заявило, что нефть снова поступает в страну по нефтепроводу "Дружба".
"С ночных часов нефть снова непрерывно поступает из России через Украину в Венгрию по трубопроводу "Дружба", - приводит заявление министерства агентство MTI.
Компания "Транснефть" ранее сообщила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти из РФ по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС. Позднее венгерская компания MOL сообщила РИА Новости, что договорилась с украинской стороной о возобновлении в ближайшие дни поставок нефти по трубопроводу "Дружба" после того, как сама внесла платеж за транзит.