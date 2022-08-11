https://ria.ru/20220811/nato-1809013678.html

Турция заявила, что Швеция и Финляндия не выполняют договоренности по НАТО

Турция заявила, что Швеция и Финляндия не выполняют договоренности по НАТО - РИА Новости, 11.08.2022

Турция заявила, что Швеция и Финляндия не выполняют договоренности по НАТО

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал Финляндию и Швецию за бездействие в процессе выполнения соглашения по вступлению скандинавских стран в НАТО. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T20:22

2022-08-11T20:22

2022-08-11T21:04

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швеция

финляндия

нато

мевлют чавушоглу

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АНКАРА, 11 авг — РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал Финляндию и Швецию за бездействие в процессе выполнения соглашения по вступлению скандинавских стран в НАТО.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине в мае передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но затем — 29 июня — Анкара, Стокгольм и Хельсинки подписали меморандум в области безопасности. Турция в свою очередь сняла свои возражения по поводу вступления двух скандинавских стран в НАТО.Москва не раз обращала внимание, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение военного блока не принесет большей безопасности Европе. При этом он подчеркивал, что не считает вступление двух новых стран в альянс экзистенциальной угрозой для России.Президент России Владимир Путин уверен, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии стал бы ошибочным, так как никаких угроз ее безопасности не существует.

https://ria.ru/20220811/turtsiya-1808963692.html

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швеция

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в мире, турция, швеция, финляндия, нато, мевлют чавушоглу