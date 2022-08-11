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Турция заявила, что Швеция и Финляндия не выполняют договоренности по НАТО - РИА Новости, 11.08.2022
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Турция заявила, что Швеция и Финляндия не выполняют договоренности по НАТО
Турция заявила, что Швеция и Финляндия не выполняют договоренности по НАТО - РИА Новости, 11.08.2022
Турция заявила, что Швеция и Финляндия не выполняют договоренности по НАТО
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал Финляндию и Швецию за бездействие в процессе выполнения соглашения по вступлению скандинавских стран в НАТО. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T20:22
2022-08-11T21:04
в мире
турция
швеция
финляндия
нато
мевлют чавушоглу
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АНКАРА, 11 авг — РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал Финляндию и Швецию за бездействие в процессе выполнения соглашения по вступлению скандинавских стран в НАТО.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине в мае передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но затем — 29 июня — Анкара, Стокгольм и Хельсинки подписали меморандум в области безопасности. Турция в свою очередь сняла свои возражения по поводу вступления двух скандинавских стран в НАТО.Москва не раз обращала внимание, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение военного блока не принесет большей безопасности Европе. При этом он подчеркивал, что не считает вступление двух новых стран в альянс экзистенциальной угрозой для России.Президент России Владимир Путин уверен, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии стал бы ошибочным, так как никаких угроз ее безопасности не существует.
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в мире, турция, швеция, финляндия, нато, мевлют чавушоглу
В мире, Турция, Швеция, Финляндия, НАТО, Мевлют Чавушоглу
20:22 11.08.2022 (обновлено: 21:04 11.08.2022)
 
Турция заявила, что Швеция и Финляндия не выполняют договоренности по НАТО

Чавушоглу заявил, что Финляндия и Швеция не выполняют условия для вступления в НАТО

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
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АНКАРА, 11 авг — РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал Финляндию и Швецию за бездействие в процессе выполнения соглашения по вступлению скандинавских стран в НАТО.

"Финляндия и Швеция все еще не предприняли конкретных шагов по договоренностям с Турцией", — сказал он на пресс-конференции.

Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине в мае передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но затем — 29 июня — Анкара, Стокгольм и Хельсинки подписали меморандум в области безопасности. Турция в свою очередь сняла свои возражения по поводу вступления двух скандинавских стран в НАТО.
Москва не раз обращала внимание, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение военного блока не принесет большей безопасности Европе. При этом он подчеркивал, что не считает вступление двух новых стран в альянс экзистенциальной угрозой для России.
Президент России Владимир Путин уверен, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии стал бы ошибочным, так как никаких угроз ее безопасности не существует.
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В миреТурцияШвецияФинляндияНАТОМевлют Чавушоглу
 
 
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