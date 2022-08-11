https://ria.ru/20220811/nato-1808760280.html

В НАТО скоро начнут оправдывать применение ядерного оружия, заявили в МИД

В НАТО скоро начнут оправдывать применение ядерного оружия, заявили в МИД - РИА Новости, 11.08.2022

В НАТО скоро начнут оправдывать применение ядерного оружия, заявили в МИД

В будущем от стран НАТО можно ждать оправдания любого применения ядерного оружия, заявил на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T02:15

2022-08-11T02:15

2022-08-11T02:15

в мире

сша

россия

москва

нато

ядерное оружие

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152644/00/1526440071_0:118:1434:925_1920x0_80_0_0_d963370c1bfb773bc9808e3c531dc335.jpg

ООН, 11 авг – РИА Новости. В будущем от стран НАТО можно ждать оправдания любого применения ядерного оружия, заявил на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) замглавы делегации России Андрей Белоусов.Он указал на окончательное закрепление за НАТО статуса ядерного военно-политического блока, "что напрямую прописано в итоговой декларации мадридского саммита альянса".Аналогичный вопрос, по его словам, Москва давно задает и в связи с "совместными ядерными миссиями" НАТО по отработке применения ядерного оружия, в которые активно вовлечены неядерные члены альянса.Он отметил, что Москва уже не раз слышала заявления, что данная практика не противоречит ДНЯО и что проведение таких миссий якобы было согласовано ещё на этапе подготовки Договора."Считаем подобные аргументы не более чем отговорками для оправдания действий, идущих вразрез ключевым положениям ДНЯО, признанного краеугольным камнем международной безопасности", – подчеркнул Белоусов."Если суммировать все эти факты, то напрашивается вывод, что в будущем от государств-членов НАТО можно ожидать оправдания любого использования ядерного оружия. Для такого вывода, кстати, есть все основания", - заявил дипломат.Он пояснил, что в доктринальных документах США прописано применение ядерного оружия под предлогом угрозы собственным жизненно важным интересам или таким же интересам их союзников."Анализ этого тезиса подводит к мысли, что США зарезервировали возможность задействовать ядерное оружие в любой момент, по любому поводу и против любого государства, просто заявив, что затронуты их жизненные интересы. А это и есть реальная угроза возникновения ядерной войны. Особенно с учётом того, что США остаются единственным государством, применившим на практике свой ядерный арсенал", - заключил он.Белоусов напомнил, что предпринятые Россией в конце 2021 года попытки снизить напряженность между США и РФ, сделать обстановку в Европе и в мире более стабильной и предсказуемой не встретили со стороны Штатов и их союзников по НАТО ни поддержки, ни понимания.

https://ria.ru/20220811/obvineniya-1808758214.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220803/yadernoe-oruzhie-1807007053.html

сша

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, сша, россия, москва, нато, ядерное оружие, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)