Рейтинг@Mail.ru
Профсоюзы предложили вернуться к расчету МРОТ от потребительской корзины - РИА Новости, 11.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220811/mrot-1808806478.html
Профсоюзы предложили вернуться к расчету МРОТ от потребительской корзины
Профсоюзы предложили вернуться к расчету МРОТ от потребительской корзины - РИА Новости, 11.08.2022
Профсоюзы предложили вернуться к расчету МРОТ от потребительской корзины
Профсоюзы предлагают вернуться к расчету минимального размера оплаты труда (МРОТ) от потребительской корзины, то есть расходов людей, а не от их доходов,... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T10:57
2022-08-11T10:57
александр шершуков
михаил шмаков
татьяна голикова
россия
федерация независимых профсоюзов россии
лдпр
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/63875/87/638758795_0:0:2915:1641_1920x0_80_0_0_bf37eb7813bcb469d9edb2a9f1e94207.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Профсоюзы предлагают вернуться к расчету минимального размера оплаты труда (МРОТ) от потребительской корзины, то есть расходов людей, а не от их доходов, рассказал РИА Новости зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.По его словам, вопрос обсуждался на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) - координационного органа для регулирования социально-трудовых отношений и согласования социально-экономических интересов. В комиссию входят представители профсоюзов, работодателей и правительства."На недавнем заседании РТК рассматривался вопрос по поводу того, чтобы снова вернуться к рассмотрению методики расчета МРОТ, рассчитывая его не от доходов в процентном отношении, а, как это было по старой методике, от расходов, грубо говоря, от потребительской корзины", - отметил Шершуков.По его словам, с этой инициативой выступал глава ФНПР Михаил Шмаков, вице-премьер РФ Татьяна Голикова ответила, что надо посмотреть расчеты профсоюзов, чтобы позднее вернуться к этой теме.Профсоюзы выступают за повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ), но конкретные цифры надо обсуждать на полях Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям (РТК), заявил Александр Шершуков.ЛДПР разработала законопроект об увеличении с 1 января 2023 года минимального размера оплаты труда до 30 тысяч рублей, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. Сейчас МРОТ в России составляет 15279 рублей."В принципе, профсоюзы достаточно давно выступают за повышение МРОТ. Озвучивали разные цифры, другое дело, каким он должен быть — это предмет, конечно, обсуждения в Российской трехсторонней комиссии", — отметил Шершуков.Он пояснил, что если ЛДПР серьезно нацелена на продвижение законопроекта, он должен пройти РТК. Шершуков отметил, что размер повышения МРОТ, чтобы он состоялся, должен быть согласован со всеми сторонами социального партнерства.
https://radiosputnik.ria.ru/20220811/mrot-1808787760.html
https://na.ria.ru/20220728/stipendiya-1805509440.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/63875/87/638758795_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_f932ea7e251f8ec6c738f6b0b1b0c272.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр шершуков, михаил шмаков, татьяна голикова, россия, федерация независимых профсоюзов россии, лдпр, общество
Александр Шершуков, Михаил Шмаков, Татьяна Голикова, Россия, Федерация независимых профсоюзов России, ЛДПР, Общество
10:57 11.08.2022
 
Профсоюзы предложили вернуться к расчету МРОТ от потребительской корзины

Профсоюзы предложили вернуться к расчету МРОТ, основанном на расходах граждан

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрофсоюзы
Профсоюзы - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Профсоюзы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Профсоюзы предлагают вернуться к расчету минимального размера оплаты труда (МРОТ) от потребительской корзины, то есть расходов людей, а не от их доходов, рассказал РИА Новости зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.
По его словам, вопрос обсуждался на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) - координационного органа для регулирования социально-трудовых отношений и согласования социально-экономических интересов. В комиссию входят представители профсоюзов, работодателей и правительства.
ЛДПР - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
09:26Деньги
В ЛДПР предложили почти вдвое повысить МРОТ в России
"На недавнем заседании РТК рассматривался вопрос по поводу того, чтобы снова вернуться к рассмотрению методики расчета МРОТ, рассчитывая его не от доходов в процентном отношении, а, как это было по старой методике, от расходов, грубо говоря, от потребительской корзины", - отметил Шершуков.
По его словам, с этой инициативой выступал глава ФНПР Михаил Шмаков, вице-премьер РФ Татьяна Голикова ответила, что надо посмотреть расчеты профсоюзов, чтобы позднее вернуться к этой теме.
Профсоюзы выступают за повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ), но конкретные цифры надо обсуждать на полях Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям (РТК), заявил Александр Шершуков.
ЛДПР разработала законопроект об увеличении с 1 января 2023 года минимального размера оплаты труда до 30 тысяч рублей, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. Сейчас МРОТ в России составляет 15279 рублей.
"В принципе, профсоюзы достаточно давно выступают за повышение МРОТ. Озвучивали разные цифры, другое дело, каким он должен быть — это предмет, конечно, обсуждения в Российской трехсторонней комиссии", — отметил Шершуков.
Он пояснил, что если ЛДПР серьезно нацелена на продвижение законопроекта, он должен пройти РТК. Шершуков отметил, что размер повышения МРОТ, чтобы он состоялся, должен быть согласован со всеми сторонами социального партнерства.
Студенты в университете - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 11:03
Минобрнауки рассмотрит запрос об индексации стипендий до уровня МРОТ
 
Александр ШершуковМихаил ШмаковТатьяна ГоликоваРоссияФедерация независимых профсоюзов РоссииЛДПРОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала