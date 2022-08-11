https://ria.ru/20220811/mrot-1808806478.html

Профсоюзы предложили вернуться к расчету МРОТ от потребительской корзины

Профсоюзы предложили вернуться к расчету МРОТ от потребительской корзины - РИА Новости, 11.08.2022

Профсоюзы предложили вернуться к расчету МРОТ от потребительской корзины

Профсоюзы предлагают вернуться к расчету минимального размера оплаты труда (МРОТ) от потребительской корзины, то есть расходов людей, а не от их доходов,... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T10:57

2022-08-11T10:57

2022-08-11T10:57

александр шершуков

михаил шмаков

татьяна голикова

россия

федерация независимых профсоюзов россии

лдпр

общество

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Профсоюзы предлагают вернуться к расчету минимального размера оплаты труда (МРОТ) от потребительской корзины, то есть расходов людей, а не от их доходов, рассказал РИА Новости зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.По его словам, вопрос обсуждался на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) - координационного органа для регулирования социально-трудовых отношений и согласования социально-экономических интересов. В комиссию входят представители профсоюзов, работодателей и правительства."На недавнем заседании РТК рассматривался вопрос по поводу того, чтобы снова вернуться к рассмотрению методики расчета МРОТ, рассчитывая его не от доходов в процентном отношении, а, как это было по старой методике, от расходов, грубо говоря, от потребительской корзины", - отметил Шершуков.По его словам, с этой инициативой выступал глава ФНПР Михаил Шмаков, вице-премьер РФ Татьяна Голикова ответила, что надо посмотреть расчеты профсоюзов, чтобы позднее вернуться к этой теме.Профсоюзы выступают за повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ), но конкретные цифры надо обсуждать на полях Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям (РТК), заявил Александр Шершуков.ЛДПР разработала законопроект об увеличении с 1 января 2023 года минимального размера оплаты труда до 30 тысяч рублей, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. Сейчас МРОТ в России составляет 15279 рублей."В принципе, профсоюзы достаточно давно выступают за повышение МРОТ. Озвучивали разные цифры, другое дело, каким он должен быть — это предмет, конечно, обсуждения в Российской трехсторонней комиссии", — отметил Шершуков.Он пояснил, что если ЛДПР серьезно нацелена на продвижение законопроекта, он должен пройти РТК. Шершуков отметил, что размер повышения МРОТ, чтобы он состоялся, должен быть согласован со всеми сторонами социального партнерства.

https://radiosputnik.ria.ru/20220811/mrot-1808787760.html

https://na.ria.ru/20220728/stipendiya-1805509440.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

александр шершуков, михаил шмаков, татьяна голикова, россия, федерация независимых профсоюзов россии, лдпр, общество