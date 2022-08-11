https://ria.ru/20220811/most-1808785948.html

Мост Благовещенск — Хэйхэ заработает на полную мощность осенью

Мост Благовещенск — Хэйхэ заработает на полную мощность осенью - РИА Новости, 11.08.2022

Мост Благовещенск — Хэйхэ заработает на полную мощность осенью

Автомобильный мостовой переход Благовещенск (РФ) - Хэйхэ (КНР) на полную мощность заработает осенью, все службы на российской стороне к этому готовы, сообщил... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T09:35

2022-08-11T09:35

2022-08-11T09:36

амурская область

россия

китай

благовещенск

василий орлов (губернатор)

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 авг - РИА Новости. Автомобильный мостовой переход Благовещенск (РФ) - Хэйхэ (КНР) на полную мощность заработает осенью, все службы на российской стороне к этому готовы, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.Мост двухполосный, его длина - 1080 метров, общая ширина проезжей части – 11 метров. Общая протяженность перехода – около 20 километров. Сюда входят шесть километров дороги в Китае и 13 километров подъездных путей на территории России, в которых еще 278 метров – это мост через протоку Каникурганскую. По мосту каждый день смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых машин."Международный мост сейчас в среднем пересекает почти 40 грузовых автомобилей в день, с каждым днем загрузка перехода возрастает. Тестовый период отработали спокойно, без внештатных ситуаций – пересекло границу 1194 транспортных средства. В полную мощность мост заработает осенью, в межсезонье, – все службы на российской стороне к этому готовы", - цитирует Орлова пресс-служба областного правительства.Мостовой переход между российским и китайским городами завершил работу в тестовом режиме и перешел на платную систему проезда. С 10 августа плата вносится на российском пункте взимания платы (ПВП), расположенном при въезде на мост.Стоимость проезда зависит от высоты автомобиля и количества его осей. Установленные тарифные ставки по всем категориям утверждены обеими сторонами. На российском пункте оплата производится в рублях, на китайской стороне - в юанях.Стоимость проезда для российских автомобилей первой тарифной категории с параметрами две и более оси и высотой менее или равной двум метрам составляет 1030 рублей, второй тарифной категории с параметрами две и более оси, два метра, высота 2,6 метра - 4020 рублей, третей тарифной категории с параметрами две оси, высотой более или равной 2,6 метрам - 7010 рублей, четвертой тарифной категории с параметрами три и более оси, высотой более или равной 2,6 метра составляет 9540 рублей.Заплатить за проезд можно наличными или банковской картой платежных систем Visa, MasterCard, UnionPay, MirPay.По данным областного правительства, за два месяца работы мостового перехода в тестовом бесплатном режиме на российско-китайском участке гос границы РФ границу пересекли 1178 транспортных средства, всего они перевезли 861 контейнер. В Благовещенск из Хэйхэ доставили в основном картон, спецтехнику, электрооборудование, двери, обувь, канцелярские товары, формы для выпечки, шины и автозапчасти. В Китай отправили пиломатериалы, облепиховое масло, сухое молоко, косметику и другие товары.Сообщалось, что в условиях введенных карантинных ограничений пункт пропуска в КНР в настоящее время работает в режиме замкнутого цикла. В связи с этим, временно за проезд российских грузовых транспортных средств по мосту оплата будет вноситься однократно только на ПВП на территории России. В свою очередь, китайские предприниматели, чтобы получить груз из РФ в специальной зоне пункта пропуска в Китае или доставить туда свой товар на экспорт в Россию, будут вносить плату через ПВП на территории КНР.Ранее компания по развитию и строительству моста "Амур (Хейлуцзян)" заявила, что на международном мосту через реку Амур будет дежурить мобильный информкомплекс. С его помощью сотрудники МЧС России будут проводить информирование и оповещение пользователей мостового перехода, работников автомобильного пункта пропуска "Кани-Курган" и жителей.

https://ria.ru/20220810/priamure-1808532557.html

https://ria.ru/20220808/stroitelstvo-1807956875.html

https://ria.ru/20220802/dnr-1806594021.html

россия

китай

благовещенск

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, китай, благовещенск, василий орлов (губернатор), амурская область