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Мост Благовещенск — Хэйхэ заработает на полную мощность осенью - РИА Новости, 11.08.2022
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Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20220811/most-1808785948.html
Мост Благовещенск — Хэйхэ заработает на полную мощность осенью
Мост Благовещенск — Хэйхэ заработает на полную мощность осенью - РИА Новости, 11.08.2022
Мост Благовещенск — Хэйхэ заработает на полную мощность осенью
Автомобильный мостовой переход Благовещенск (РФ) - Хэйхэ (КНР) на полную мощность заработает осенью, все службы на российской стороне к этому готовы, сообщил... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T09:35
2022-08-11T09:36
амурская область
россия
китай
благовещенск
василий орлов (губернатор)
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 авг - РИА Новости. Автомобильный мостовой переход Благовещенск (РФ) - Хэйхэ (КНР) на полную мощность заработает осенью, все службы на российской стороне к этому готовы, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.Мост двухполосный, его длина - 1080 метров, общая ширина проезжей части – 11 метров. Общая протяженность перехода – около 20 километров. Сюда входят шесть километров дороги в Китае и 13 километров подъездных путей на территории России, в которых еще 278 метров – это мост через протоку Каникурганскую. По мосту каждый день смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых машин."Международный мост сейчас в среднем пересекает почти 40 грузовых автомобилей в день, с каждым днем загрузка перехода возрастает. Тестовый период отработали спокойно, без внештатных ситуаций – пересекло границу 1194 транспортных средства. В полную мощность мост заработает осенью, в межсезонье, – все службы на российской стороне к этому готовы", - цитирует Орлова пресс-служба областного правительства.Мостовой переход между российским и китайским городами завершил работу в тестовом режиме и перешел на платную систему проезда. С 10 августа плата вносится на российском пункте взимания платы (ПВП), расположенном при въезде на мост.Стоимость проезда зависит от высоты автомобиля и количества его осей. Установленные тарифные ставки по всем категориям утверждены обеими сторонами. На российском пункте&nbsp; оплата производится в рублях, на китайской стороне - в юанях.Стоимость проезда для российских автомобилей первой тарифной категории с параметрами две и более оси и высотой менее или равной двум метрам составляет 1030 рублей, второй тарифной категории с параметрами две и более оси, два метра, высота 2,6 метра - 4020 рублей, третей тарифной категории с параметрами две оси, высотой более или равной 2,6 метрам - 7010 рублей, четвертой тарифной категории с параметрами три и более оси, высотой более или равной 2,6 метра составляет 9540 рублей.Заплатить за проезд можно наличными или банковской картой платежных систем Visa, MasterCard, UnionPay, MirPay.По данным&nbsp; областного правительства, за два месяца работы мостового перехода в тестовом бесплатном режиме на российско-китайском участке гос границы РФ границу пересекли 1178 транспортных средства, всего они перевезли 861 контейнер. В Благовещенск из Хэйхэ доставили в основном картон, спецтехнику, электрооборудование, двери, обувь, канцелярские товары, формы для выпечки, шины и автозапчасти. В Китай отправили пиломатериалы, облепиховое масло, сухое молоко, косметику и другие товары.Сообщалось, что в условиях введенных карантинных ограничений пункт пропуска в КНР в настоящее время работает в режиме замкнутого цикла. В связи с этим, временно за проезд российских грузовых транспортных средств по мосту оплата будет вноситься однократно только на ПВП на территории России. В свою очередь, китайские предприниматели, чтобы получить груз из РФ в специальной зоне пункта пропуска в Китае или доставить туда свой товар на экспорт в Россию, будут вносить плату через ПВП на территории КНР.Ранее компания по развитию и строительству моста "Амур (Хейлуцзян)" заявила, что на международном мосту через реку Амур будет дежурить мобильный информкомплекс. С его помощью сотрудники МЧС России будут проводить информирование и оповещение пользователей мостового перехода, работников автомобильного пункта пропуска "Кани-Курган" и жителей.
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россия, китай, благовещенск, василий орлов (губернатор), амурская область
Амурская область, Россия, Китай, Благовещенск, Василий Орлов (губернатор), Амурская область
09:35 11.08.2022 (обновлено: 09:36 11.08.2022)
 

Мост Благовещенск — Хэйхэ заработает на полную мощность осенью

© Фото : пресс-служба правительства Амурской областиАвтомобильный мост через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхэ
Автомобильный мост через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхэ - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© Фото : пресс-служба правительства Амурской области
Автомобильный мост через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхэ. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 авг - РИА Новости. Автомобильный мостовой переход Благовещенск (РФ) - Хэйхэ (КНР) на полную мощность заработает осенью, все службы на российской стороне к этому готовы, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.
Мост двухполосный, его длина - 1080 метров, общая ширина проезжей части – 11 метров. Общая протяженность перехода – около 20 километров. Сюда входят шесть километров дороги в Китае и 13 километров подъездных путей на территории России, в которых еще 278 метров – это мост через протоку Каникурганскую. По мосту каждый день смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых машин.
"Международный мост сейчас в среднем пересекает почти 40 грузовых автомобилей в день, с каждым днем загрузка перехода возрастает. Тестовый период отработали спокойно, без внештатных ситуаций – пересекло границу 1194 транспортных средства. В полную мощность мост заработает осенью, в межсезонье, – все службы на российской стороне к этому готовы", - цитирует Орлова пресс-служба областного правительства.
Мостовой переход между российским и китайским городами завершил работу в тестовом режиме и перешел на платную систему проезда. С 10 августа плата вносится на российском пункте взимания платы (ПВП), расположенном при въезде на мост.
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Стоимость проезда зависит от высоты автомобиля и количества его осей. Установленные тарифные ставки по всем категориям утверждены обеими сторонами. На российском пункте  оплата производится в рублях, на китайской стороне - в юанях.
Стоимость проезда для российских автомобилей первой тарифной категории с параметрами две и более оси и высотой менее или равной двум метрам составляет 1030 рублей, второй тарифной категории с параметрами две и более оси, два метра, высота 2,6 метра - 4020 рублей, третей тарифной категории с параметрами две оси, высотой более или равной 2,6 метрам - 7010 рублей, четвертой тарифной категории с параметрами три и более оси, высотой более или равной 2,6 метра составляет 9540 рублей.
Заплатить за проезд можно наличными или банковской картой платежных систем Visa, MasterCard, UnionPay, MirPay.
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По данным  областного правительства, за два месяца работы мостового перехода в тестовом бесплатном режиме на российско-китайском участке гос границы РФ границу пересекли 1178 транспортных средства, всего они перевезли 861 контейнер. В Благовещенск из Хэйхэ доставили в основном картон, спецтехнику, электрооборудование, двери, обувь, канцелярские товары, формы для выпечки, шины и автозапчасти. В Китай отправили пиломатериалы, облепиховое масло, сухое молоко, косметику и другие товары.
Сообщалось, что в условиях введенных карантинных ограничений пункт пропуска в КНР в настоящее время работает в режиме замкнутого цикла. В связи с этим, временно за проезд российских грузовых транспортных средств по мосту оплата будет вноситься однократно только на ПВП на территории России. В свою очередь, китайские предприниматели, чтобы получить груз из РФ в специальной зоне пункта пропуска в Китае или доставить туда свой товар на экспорт в Россию, будут вносить плату через ПВП на территории КНР.
Ранее компания по развитию и строительству моста "Амур (Хейлуцзян)" заявила, что на международном мосту через реку Амур будет дежурить мобильный информкомплекс. С его помощью сотрудники МЧС России будут проводить информирование и оповещение пользователей мостового перехода, работников автомобильного пункта пропуска "Кани-Курган" и жителей.
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