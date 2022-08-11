https://ria.ru/20220811/moskva-1808841654.html

Завершены работы по очистке и углублению дна акваторий причалов Москвы-реки

Завершены работы по очистке и углублению дна акваторий причалов Москвы-реки - РИА Новости, 11.08.2022

Завершены работы по очистке и углублению дна акваторий причалов Москвы-реки

Завершены работы по очистке и углублению дна акваторий причалов Москвы-реки, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T12:33

2022-08-11T12:33

2022-08-11T12:33

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москва-река

петр бирюков

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Завершены работы по очистке и углублению дна акваторий причалов Москвы-реки, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по очистке и углублению дна акваторий пассажирских причалов. Проведены масштабные гидротехнические работы по углублению дна трех причалов и очистке еще 33, в том числе 17 причалов Северного речного вокзала. Для бесперебойной работы судоходства мероприятия проводились в будни в утреннее время", - заявил Бирюков.В комплексе городского хозяйства рассказали, что работы по углублению прошли на причалах "Международная выставка", "Гостиница Украина" и "Фрунзенская набережная". Очистка дна акваторий проведена на причалах "Киевский вокзал", "Большой Устьинский мост", Сход-причал №3 "Кутузовский", "Троице-Лыково", "Крылатское", "Кунцево", "Фили", причал №1 "Серебряный бор-1", причал №2 "Серебряный бор -2", "Печатники", "Южный", причал №2 "Нагатинская набережная", причал №1 "ТЭЦ", "Мост Багратион", "ЦПКиО" сход-трибуна Пушкинской набережной, пристань №356 Серебряный бор и причалах Северного речного вокзала.Заммэра пояснил, что необходимость работ вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что может привести к повреждению теплоходов.Он подчеркнул, что работы по углублению и очистке дна причалов Москвы-реки проводятся второй год подряд. В 2021 году специалисты углубили дно шести и очистили 26 причалов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, москва-река, петр бирюков