https://ria.ru/20220811/monino-1808802446.html

Новый колумбарий открылся на территории кладбища в Монино

Новый колумбарий открылся на территории кладбища в Монино - РИА Новости, 11.08.2022

Новый колумбарий открылся на территории кладбища в Монино

Новый колумбарий для хранения урн с прахом открылся в районном поселении Монино городского округа Щелково Московской области, говорится в сообщении пресс-службы РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T10:59

2022-08-11T10:59

2022-08-11T10:59

новости подмосковья

монино

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Новый колумбарий для хранения урн с прахом открылся в районном поселении Монино городского округа Щелково Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Подмосковья.Стена скорби возведена МКУ ГОЩ "Централизованная ритуальная служба" и является колумбарием открытого типа."Стена с нишами функционирует и используется для новых захоронений с июля 2022 года, для помещения урн с прахом имеется 884 ячейки, а общая протяжённость хранилища составляет 112 метров", - говорится в сообщении.Получить место в стене скорби можно бесплатно, пакет документов в уполномоченный орган местного самоуправления, в ведении которого находится колумбарий. Заявление о предоставлении ниши в колумбарии можно подать, выбрав более удобный способ, например, в электронной форме через портал Госуслуг Московской области, подать пакет документов в МФЦ или напрямую в уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела.

https://ria.ru/20220810/genplan-1808564577.html

монино

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

монино, московская область (подмосковье)