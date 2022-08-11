Новый колумбарий открылся на территории кладбища в Монино
© Фото : Главное управление региональной безопасности Московской областиНовый колумбарий открылся на территории кладбища в Монино
Новый колумбарий открылся на территории кладбища в Монино
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Новый колумбарий для хранения урн с прахом открылся в районном поселении Монино городского округа Щелково Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Подмосковья.
Стена скорби возведена МКУ ГОЩ "Централизованная ритуальная служба" и является колумбарием открытого типа.
"Стена с нишами функционирует и используется для новых захоронений с июля 2022 года, для помещения урн с прахом имеется 884 ячейки, а общая протяжённость хранилища составляет 112 метров", - говорится в сообщении.
Получить место в стене скорби можно бесплатно, пакет документов в уполномоченный орган местного самоуправления, в ведении которого находится колумбарий. Заявление о предоставлении ниши в колумбарии можно подать, выбрав более удобный способ, например, в электронной форме через портал Госуслуг Московской области, подать пакет документов в МФЦ или напрямую в уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела.