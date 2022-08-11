Рейтинг@Mail.ru
Новый колумбарий открылся на территории кладбища в Монино - РИА Новости, 11.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220811/monino-1808802446.html
Новый колумбарий открылся на территории кладбища в Монино
Новый колумбарий открылся на территории кладбища в Монино - РИА Новости, 11.08.2022
Новый колумбарий открылся на территории кладбища в Монино
Новый колумбарий для хранения урн с прахом открылся в районном поселении Монино городского округа Щелково Московской области, говорится в сообщении пресс-службы РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T10:59
2022-08-11T10:59
новости подмосковья
монино
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808804882_9:0:900:501_1920x0_80_0_0_3b5484ed0c97366bd3b68fbad15e588a.jpg
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Новый колумбарий для хранения урн с прахом открылся в районном поселении Монино городского округа Щелково Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Подмосковья.Стена скорби возведена МКУ ГОЩ "Централизованная ритуальная служба" и является колумбарием открытого типа."Стена с нишами функционирует и используется для новых захоронений с июля 2022 года, для помещения урн с прахом имеется 884 ячейки, а общая протяжённость хранилища составляет 112 метров", - говорится в сообщении.Получить место в стене скорби можно бесплатно, пакет документов в уполномоченный орган местного самоуправления, в ведении которого находится колумбарий. Заявление о предоставлении ниши в колумбарии можно подать, выбрав более удобный способ, например, в электронной форме через портал Госуслуг Московской области, подать пакет документов в МФЦ или напрямую в уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела.
https://ria.ru/20220810/genplan-1808564577.html
монино
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808804882_201:0:869:501_1920x0_80_0_0_30cafea81f945428a8443c3d820f35b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
монино, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Монино, Московская область (Подмосковье)
10:59 11.08.2022
 

Новый колумбарий открылся на территории кладбища в Монино

© Фото : Главное управление региональной безопасности Московской областиНовый колумбарий открылся на территории кладбища в Монино
Новый колумбарий открылся на территории кладбища в Монино - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© Фото : Главное управление региональной безопасности Московской области
Новый колумбарий открылся на территории кладбища в Монино
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Новый колумбарий для хранения урн с прахом открылся в районном поселении Монино городского округа Щелково Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Подмосковья.
Стена скорби возведена МКУ ГОЩ "Централизованная ритуальная служба" и является колумбарием открытого типа.
Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
Вчера, 13:31Новости Подмосковья
В Подмосковье установили возможность изменений в генплане
"Стена с нишами функционирует и используется для новых захоронений с июля 2022 года, для помещения урн с прахом имеется 884 ячейки, а общая протяжённость хранилища составляет 112 метров", - говорится в сообщении.
Получить место в стене скорби можно бесплатно, пакет документов в уполномоченный орган местного самоуправления, в ведении которого находится колумбарий. Заявление о предоставлении ниши в колумбарии можно подать, выбрав более удобный способ, например, в электронной форме через портал Госуслуг Московской области, подать пакет документов в МФЦ или напрямую в уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела.
 
Новости ПодмосковьяМониноМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала