https://ria.ru/20220811/mirotvortsy-1808998974.html

В ООН не планируют размещение миротворцев на Запорожской АЭС

В ООН не планируют размещение миротворцев на Запорожской АЭС - РИА Новости, 11.08.2022

В ООН не планируют размещение миротворцев на Запорожской АЭС

Разговоров о размещении миротворцев ООН на Запорожской АЭС не ведется, стороны сами в состоянии обеспечить периметр безопасности вокруг объекта, заявил на... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T19:34

2022-08-11T19:34

2022-08-11T19:48

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ООН, 11 авг – РИА Новости. Разговоров о размещении миротворцев ООН на Запорожской АЭС не ведется, стороны сами в состоянии обеспечить периметр безопасности вокруг объекта, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Не думаю, что ведутся, какие-либо дискуссии о размещении миротворцев ООН. Думаю, что стороны вполне способны следовать видению, которое изложил в своем заявлении генсек ООН", - сказал Дюжаррик отвечая на вопрос о том, обсуждал ли генсек ООН вопрос возможного размещения миротворцев на Запорожской АЭС.Ранее в четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о необходимости согласования на техническом уровне безопасного периметра вокруг Запорожской АЭС в целях обеспечения безопасности района.Он призвал военных РФ и Украины "немедленно прекратить все военные действия в непосредственной близости от АЭС", а также вывести с АЭС военный персонал и технику.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС.

https://ria.ru/20220811/delo-1808837488.html

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