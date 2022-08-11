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МИД пообещал добиваться привлечения Киева к ответственности за "лепестки"

МИД пообещал добиваться привлечения Киева к ответственности за "лепестки" - РИА Новости, 11.08.2022

МИД пообещал добиваться привлечения Киева к ответственности за "лепестки"

Москва будет добиваться привлечения к ответственности фигурантов киевского режима, стоящих за применением противопехотных мин в Донбассе, заявил в четверг... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T12:49

2022-08-11T12:49

2022-08-11T12:49

специальная военная операция на украине

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россия

вооруженные силы украины

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Москва будет добиваться привлечения к ответственности фигурантов киевского режима, стоящих за применением противопехотных мин в Донбассе, заявил в четверг заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев."Намерены и далее фокусировать внимание международного сообщества на незаконном и антигуманном использовании вооруженными силами Украины любых противопехотных мин. Будем добиваться привлечения к ответственности фигурантов киевского режима, стоящих за этими преступными действиями против мирных граждан", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о привлечении к ответственности Киева за применение противопехотных мин "лепесток" в Донбассе.Нечаев напомнил, что Москва регулярно ставит вопрос о применении Украиной противопехотных мин в Донбассе на международных площадках. "В целях решения проблемы применения противопехотных мин киевским националистическим режимом против гражданских лиц ставим данный вопрос на регулярной основе на профильных международных площадках. В том числе в ООН и в рамках конвенции о негуманном оружии, а также в контактах с генсекретарем и секретариатом ООН",- заявил Нечаев.

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донбасс, украина, россия, вооруженные силы украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), донецк (днр), донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр