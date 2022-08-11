https://ria.ru/20220811/mid-1809020525.html
МИД призвал латвийских парламентариев прекратить заниматься провокациями
МИД призвал латвийских парламентариев прекратить заниматься провокациями - РИА Новости, 11.08.2022
МИД призвал латвийских парламентариев прекратить заниматься провокациями
МИД РФ после решения властей Латвии признать Россию "государством - спонсором терроризма" и призыва прекратить выдавать россиянам визы рекомендовал латвийским... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T21:13
2022-08-11T21:13
2022-08-11T21:26
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сейм латвии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. МИД РФ после решения властей Латвии признать Россию "государством - спонсором терроризма" и призыва прекратить выдавать россиянам визы рекомендовал латвийским парламентариям прекратить провокации, а также заниматься своей страной и собственными гражданами."Латвийские парламентарии должны прекратить заниматься провокациями и вспомнить, избранниками какого народа они являются, сфокусировавшись прежде всего на интересах своей страны и своих граждан", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.Подчеркивается, что заявление о признании России "государством - спонсором терроризма" принято парламентом государства, где власти "открыто прославляют нацизм, потворствуют пособникам нацистов, поощряют отправку собственных граждан в качестве наемников на Украину".Там они сражаются в подконтрольных Киеву неонацистских формированиях, в том числе на стороне националистического батальона "Азов" (террористическая организация, запрещена в РФ), отмечается в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
https://ria.ru/20220811/mid-1809020043.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, латвия, сейм латвии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, политика, киев
Россия, Латвия, Сейм Латвии, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Политика, Киев
21:13 11.08.2022 (обновлено: 21:26 11.08.2022)
МИД призвал латвийских парламентариев прекратить заниматься провокациями
МИД призвал латвийских парламентариев прекратить провокации и заняться своей страной