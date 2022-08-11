https://ria.ru/20220811/mid-1809020525.html

МИД призвал латвийских парламентариев прекратить заниматься провокациями

МИД призвал латвийских парламентариев прекратить заниматься провокациями - РИА Новости, 11.08.2022

МИД призвал латвийских парламентариев прекратить заниматься провокациями

МИД РФ после решения властей Латвии признать Россию "государством - спонсором терроризма" и призыва прекратить выдавать россиянам визы рекомендовал латвийским... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T21:13

2022-08-11T21:13

2022-08-11T21:26

россия

латвия

сейм латвии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

политика

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598068118_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_56e8f4c5ef35921144c6c5da25fc2326.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. МИД РФ после решения властей Латвии признать Россию "государством - спонсором терроризма" и призыва прекратить выдавать россиянам визы рекомендовал латвийским парламентариям прекратить провокации, а также заниматься своей страной и собственными гражданами."Латвийские парламентарии должны прекратить заниматься провокациями и вспомнить, избранниками какого народа они являются, сфокусировавшись прежде всего на интересах своей страны и своих граждан", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.Подчеркивается, что заявление о признании России "государством - спонсором терроризма" принято парламентом государства, где власти "открыто прославляют нацизм, потворствуют пособникам нацистов, поощряют отправку собственных граждан в качестве наемников на Украину".Там они сражаются в подконтрольных Киеву неонацистских формированиях, в том числе на стороне националистического батальона "Азов" (террористическая организация, запрещена в РФ), отмечается в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

https://ria.ru/20220811/mid-1809020043.html

россия

латвия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, латвия, сейм латвии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, политика, киев