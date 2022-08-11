Рейтинг@Mail.ru
МИД призвал латвийских парламентариев прекратить заниматься провокациями - РИА Новости, 11.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220811/mid-1809020525.html
МИД призвал латвийских парламентариев прекратить заниматься провокациями
МИД призвал латвийских парламентариев прекратить заниматься провокациями - РИА Новости, 11.08.2022
МИД призвал латвийских парламентариев прекратить заниматься провокациями
МИД РФ после решения властей Латвии признать Россию "государством - спонсором терроризма" и призыва прекратить выдавать россиянам визы рекомендовал латвийским... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T21:13
2022-08-11T21:26
россия
латвия
сейм латвии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
политика
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598068118_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_56e8f4c5ef35921144c6c5da25fc2326.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. МИД РФ после решения властей Латвии признать Россию "государством - спонсором терроризма" и призыва прекратить выдавать россиянам визы рекомендовал латвийским парламентариям прекратить провокации, а также заниматься своей страной и собственными гражданами."Латвийские парламентарии должны прекратить заниматься провокациями и вспомнить, избранниками какого народа они являются, сфокусировавшись прежде всего на интересах своей страны и своих граждан", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.Подчеркивается, что заявление о признании России "государством - спонсором терроризма" принято парламентом государства, где власти "открыто прославляют нацизм, потворствуют пособникам нацистов, поощряют отправку собственных граждан в качестве наемников на Украину".Там они сражаются в подконтрольных Киеву неонацистских формированиях, в том числе на стороне националистического батальона "Азов" (террористическая организация, запрещена в РФ), отмечается в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
https://ria.ru/20220811/mid-1809020043.html
россия
латвия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598068118_219:0:2948:2047_1920x0_80_0_0_d8b2ab26392e879f16b5f06c6d7ddbd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, латвия, сейм латвии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, политика, киев
Россия, Латвия, Сейм Латвии, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Политика, Киев
21:13 11.08.2022 (обновлено: 21:26 11.08.2022)
 
МИД призвал латвийских парламентариев прекратить заниматься провокациями

МИД призвал латвийских парламентариев прекратить провокации и заняться своей страной

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. МИД РФ после решения властей Латвии признать Россию "государством - спонсором терроризма" и призыва прекратить выдавать россиянам визы рекомендовал латвийским парламентариям прекратить провокации, а также заниматься своей страной и собственными гражданами.
"Латвийские парламентарии должны прекратить заниматься провокациями и вспомнить, избранниками какого народа они являются, сфокусировавшись прежде всего на интересах своей страны и своих граждан", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Подчеркивается, что заявление о признании России "государством - спонсором терроризма" принято парламентом государства, где власти "открыто прославляют нацизм, потворствуют пособникам нацистов, поощряют отправку собственных граждан в качестве наемников на Украину".
Там они сражаются в подконтрольных Киеву неонацистских формированиях, в том числе на стороне националистического батальона "Азов" (террористическая организация, запрещена в РФ), отмечается в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
Вчера, 21:09
МИД ответил сейму Латвии на объявление России "спонсором терроризма"
 
РоссияЛатвияСейм ЛатвииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреПолитикаКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала