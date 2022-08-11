https://ria.ru/20220811/mid-1809020043.html

МИД ответил сейму Латвии на объявление России "спонсором терроризма"

МИД ответил сейму Латвии на объявление России "спонсором терроризма" - РИА Новости, 11.08.2022

МИД ответил сейму Латвии на объявление России "спонсором терроризма"

МИД отреагировал на решение властей Латвии признать Россию "спонсором терроризма" и призыв перестать выдавать визы гражданам страны. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T21:09

2022-08-11T21:09

2022-08-11T22:29

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сейм латвии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

эдгар ринкевич

киев

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. МИД отреагировал на решение властей Латвии признать Россию "спонсором терроризма" и призыв перестать выдавать визы гражданам страны.Подчеркивается, что подобные шаги нарушают международное право и принцип суверенного равенства государств, зафиксированный уставом ООН."Латвийские парламентарии должны прекратить заниматься провокациями и вспомнить, избранниками какого народа они являются, сфокусировавшись прежде всего на интересах своей страны и своих граждан", — также подчеркнули в МИД.Ведомство отметило, что это решение принял парламент государства, где власти "открыто прославляют нацизм, потворствуют пособникам нацистов, поощряют отправку собственных граждан в качестве наемников на Украину".Там они сражаются в подконтрольных Киеву неонацистских формированиях, в том числе на стороне националистического батальона "Азов"*, добавил МИД.Парламент Латвии объявил Россию "государством, поддерживающим терроризм" на заседании 11 августа. Из 67 голосовавших депутатов все выступили за, однако 16 парламентариев (14 из партии "Согласие" и два беспартийных) отказались участвовать.Авторы обращения также призвали страны Евросоюза "немедленно прекратить выдачу туристических и въездных виз" россиянам и белорусам. Эта мера обсуждается в контексте седьмого пакета европейских санкций.Глава МИД республики Эдгар Ринкевич также заявил, что власти хотят на уровне закона запретить выдачу ВНЖ "новоиспеченным гражданам России" — жителям республики, которые оформят российское гражданство по упрощенной процедуре.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220811/frantsiya-1809021816.html

https://ria.ru/20220811/slutskiy-1808865128.html

https://ria.ru/20220811/seym-1808860138.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, латвия, в мире, политика, сейм латвии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), эдгар ринкевич, киев, оон