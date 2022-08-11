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МИД ответил сейму Латвии на объявление России "спонсором терроризма" - РИА Новости, 11.08.2022
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МИД ответил сейму Латвии на объявление России "спонсором терроризма"
МИД ответил сейму Латвии на объявление России "спонсором терроризма" - РИА Новости, 11.08.2022
МИД ответил сейму Латвии на объявление России "спонсором терроризма"
МИД отреагировал на решение властей Латвии признать Россию "спонсором терроризма" и призыв перестать выдавать визы гражданам страны. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T21:09
2022-08-11T22:29
россия
латвия
в мире
политика
сейм латвии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
эдгар ринкевич
киев
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. МИД отреагировал на решение властей Латвии признать Россию "спонсором терроризма" и призыв перестать выдавать визы гражданам страны.Подчеркивается, что подобные шаги нарушают международное право и принцип суверенного равенства государств, зафиксированный уставом ООН."Латвийские парламентарии должны прекратить заниматься провокациями и вспомнить, избранниками какого народа они являются, сфокусировавшись прежде всего на интересах своей страны и своих граждан", — также подчеркнули в МИД.Ведомство отметило, что это решение принял парламент государства, где власти "открыто прославляют нацизм, потворствуют пособникам нацистов, поощряют отправку собственных граждан в качестве наемников на Украину".Там они сражаются в подконтрольных Киеву неонацистских формированиях, в том числе на стороне националистического батальона "Азов"*, добавил МИД.Парламент Латвии объявил Россию "государством, поддерживающим терроризм" на заседании 11 августа. Из 67 голосовавших депутатов все выступили за, однако 16 парламентариев (14 из партии "Согласие" и два беспартийных) отказались участвовать.Авторы обращения также призвали страны Евросоюза "немедленно прекратить выдачу туристических и въездных виз" россиянам и белорусам. Эта мера обсуждается в контексте седьмого пакета европейских санкций.Глава МИД республики Эдгар Ринкевич также заявил, что власти хотят на уровне закона запретить выдачу ВНЖ "новоиспеченным гражданам России" — жителям республики, которые оформят российское гражданство по упрощенной процедуре.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20220811/frantsiya-1809021816.html
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россия, латвия, в мире, политика, сейм латвии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), эдгар ринкевич, киев, оон
Россия, Латвия, В мире, Политика, Сейм Латвии, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Эдгар Ринкевич, Киев, ООН
21:09 11.08.2022 (обновлено: 22:29 11.08.2022)
 
МИД ответил сейму Латвии на объявление России "спонсором терроризма"

МИД: объявление в Латвии России "спонсором терроризма" противоречит международному праву

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. МИД отреагировал на решение властей Латвии признать Россию "спонсором терроризма" и призыв перестать выдавать визы гражданам страны.

"Рассматриваем заявление Сейма Латвии о "признании" Российской Федерации "государством — спонсором терроризма" с призывом прекратить выдачу туристических виз россиянам в качестве очередного проявления русофобии, которая давно стала "камертоном" латвийской внешней политики", — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что подобные шаги нарушают международное право и принцип суверенного равенства государств, зафиксированный уставом ООН.
"Латвийские парламентарии должны прекратить заниматься провокациями и вспомнить, избранниками какого народа они являются, сфокусировавшись прежде всего на интересах своей страны и своих граждан", — также подчеркнули в МИД.
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Ведомство отметило, что это решение принял парламент государства, где власти "открыто прославляют нацизм, потворствуют пособникам нацистов, поощряют отправку собственных граждан в качестве наемников на Украину".
Там они сражаются в подконтрольных Киеву неонацистских формированиях, в том числе на стороне националистического батальона "Азов"*, добавил МИД.
Парламент Латвии объявил Россию "государством, поддерживающим терроризм" на заседании 11 августа. Из 67 голосовавших депутатов все выступили за, однако 16 парламентариев (14 из партии "Согласие" и два беспартийных) отказались участвовать.
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Авторы обращения также призвали страны Евросоюза "немедленно прекратить выдачу туристических и въездных виз" россиянам и белорусам. Эта мера обсуждается в контексте седьмого пакета европейских санкций.
Глава МИД республики Эдгар Ринкевич также заявил, что власти хотят на уровне закона запретить выдачу ВНЖ "новоиспеченным гражданам России" — жителям республики, которые оформят российское гражданство по упрощенной процедуре.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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