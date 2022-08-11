https://ria.ru/20220811/metro-1808796395.html

Пассажир московского метро попытался срезать путь через кабину машиниста

Пассажир московского метро попытался срезать путь через кабину машиниста - РИА Новости, 11.08.2022

Пассажир московского метро попытался срезать путь через кабину машиниста

Пассажир московского метро сократил путь до соседней платформы через кабину машиниста поезда и попал на штраф в 20 тысяч, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T10:12

2022-08-11T10:12

2022-08-11T11:06

происшествия

москва

московский метрополитен

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Пассажир московского метро сократил путь до соседней платформы через кабину машиниста поезда и попал на штраф в 20 тысяч, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России.Отмечается, что инцидент произошел на станции "Кунцевская". Мужчина спрыгнул с платформы на рельсы и подошел к поезду, который стоял на соседнем пути. Машинист помог ему подняться в кабину и выйти на другой стороне платформы."Уже в течение 10 минут сотрудники патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене задержали нарушителя и доставили в отдел полиции. По словам пассажира, таким образом он хотел сократить путь", - говорится в сообщении.На мужчину составили протокол о нарушении требований в области транспортной безопасности. Суд признал его виновным и назначил штраф в 20 тысяч рублей. Отмечается, что инцидент произошел ночью.

https://ria.ru/20220506/metro-1787170384.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, московский метрополитен, министерство внутренних дел рф (мвд россии)