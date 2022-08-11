https://ria.ru/20220811/metro-1808796395.html
Пассажир московского метро попытался срезать путь через кабину машиниста
Пассажир московского метро попытался срезать путь через кабину машиниста - РИА Новости, 11.08.2022
Пассажир московского метро попытался срезать путь через кабину машиниста
Пассажир московского метро сократил путь до соседней платформы через кабину машиниста поезда и попал на штраф в 20 тысяч, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T10:12
2022-08-11T10:12
2022-08-11T11:06
происшествия
москва
московский метрополитен
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Пассажир московского метро сократил путь до соседней платформы через кабину машиниста поезда и попал на штраф в 20 тысяч, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России.Отмечается, что инцидент произошел на станции "Кунцевская". Мужчина спрыгнул с платформы на рельсы и подошел к поезду, который стоял на соседнем пути. Машинист помог ему подняться в кабину и выйти на другой стороне платформы."Уже в течение 10 минут сотрудники патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене задержали нарушителя и доставили в отдел полиции. По словам пассажира, таким образом он хотел сократить путь", - говорится в сообщении.На мужчину составили протокол о нарушении требований в области транспортной безопасности. Суд признал его виновным и назначил штраф в 20 тысяч рублей. Отмечается, что инцидент произошел ночью.
https://ria.ru/20220506/metro-1787170384.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, московский метрополитен, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Московский метрополитен, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
10:12 11.08.2022 (обновлено: 11:06 11.08.2022)
Пассажир московского метро попытался срезать путь через кабину машиниста
Пассажира московского метро оштрафовали за попытку срезать путь через кабину машиниста
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости.
Пассажир московского метро сократил путь до соседней платформы через кабину машиниста поезда и попал на штраф в 20 тысяч, сообщает пресс-служба
столичного главка МВД России.
Отмечается, что инцидент произошел на станции "Кунцевская". Мужчина спрыгнул с платформы на рельсы и подошел к поезду, который стоял на соседнем пути. Машинист помог ему подняться в кабину и выйти на другой стороне платформы.
"Уже в течение 10 минут сотрудники патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене задержали нарушителя и доставили в отдел полиции. По словам пассажира, таким образом он хотел сократить путь", - говорится в сообщении.
На мужчину составили протокол о нарушении требований в области транспортной безопасности. Суд признал его виновным и назначил штраф в 20 тысяч рублей. Отмечается, что инцидент произошел ночью.