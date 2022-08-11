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McDonald's планирует вернуться на Украину в ближайшие месяцы - РИА Новости, 11.08.2022
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McDonald's планирует вернуться на Украину в ближайшие месяцы
McDonald's планирует вернуться на Украину в ближайшие месяцы - РИА Новости, 11.08.2022
McDonald's планирует вернуться на Украину в ближайшие месяцы
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в ближайшие месяцы планирует вновь открыть свои рестораны на территории Украины, сообщает агентство Ассошиэйтед... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T16:32
2022-08-11T16:36
в мире
украина
mcdonald's corporation
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в ближайшие месяцы планирует вновь открыть свои рестораны на территории Украины, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на письмо компании сотрудникам."Как сказала компания, в ближайшие несколько месяцев она начнет работать с поставщиками, чтобы доставить продукты в рестораны, подготовить для них условиях хранения, вернуть сотрудников", - сообщает агентство.McDonald's закрыл свои рестораны на Украине в марте. Агентство отмечает, что всего на территории Украины находится 109 ресторанов McDonald's, однако пока не уточняется сколько из них будет открыто. Общее число сотрудников сети в стране составляет около 10 тысяч человек."Мы много общаемся с нашими сотрудниками, которые выразили сильное желание вернуться к работе и вновь открыть наши рестораны на Украине", - цитирует агентство письмо старшего вице-президента McDonald's Пола Помроя (Paul Pomroy).Компания McDonald's была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания".
https://ria.ru/20220611/restoran-1794743746.html
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в мире, украина, mcdonald's corporation, ситуация в днр и лнр
В мире, Украина, McDonald's Corporation, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:32 11.08.2022 (обновлено: 16:36 11.08.2022)
 
McDonald's планирует вернуться на Украину в ближайшие месяцы

McDonald's планирует вновь открыть свои рестораны на Украине в ближайшие месяцы

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЛоготип корпорации "Макдоналдс"
Логотип корпорации Макдоналдс - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Логотип корпорации "Макдоналдс". Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в ближайшие месяцы планирует вновь открыть свои рестораны на территории Украины, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на письмо компании сотрудникам.
"Как сказала компания, в ближайшие несколько месяцев она начнет работать с поставщиками, чтобы доставить продукты в рестораны, подготовить для них условиях хранения, вернуть сотрудников", - сообщает агентство.
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McDonald's закрыл свои рестораны на Украине в марте. Агентство отмечает, что всего на территории Украины находится 109 ресторанов McDonald's, однако пока не уточняется сколько из них будет открыто. Общее число сотрудников сети в стране составляет около 10 тысяч человек.
"Мы много общаемся с нашими сотрудниками, которые выразили сильное желание вернуться к работе и вновь открыть наши рестораны на Украине", - цитирует агентство письмо старшего вице-президента McDonald's Пола Помроя (Paul Pomroy).
Компания McDonald's была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания".
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