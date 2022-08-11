https://ria.ru/20220811/mcdonalds-1808927212.html

McDonald's планирует вернуться на Украину в ближайшие месяцы

McDonald's планирует вернуться на Украину в ближайшие месяцы - РИА Новости, 11.08.2022

McDonald's планирует вернуться на Украину в ближайшие месяцы

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в ближайшие месяцы планирует вновь открыть свои рестораны на территории Украины, сообщает агентство Ассошиэйтед... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T16:32

2022-08-11T16:32

2022-08-11T16:36

в мире

украина

mcdonald's corporation

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в ближайшие месяцы планирует вновь открыть свои рестораны на территории Украины, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на письмо компании сотрудникам."Как сказала компания, в ближайшие несколько месяцев она начнет работать с поставщиками, чтобы доставить продукты в рестораны, подготовить для них условиях хранения, вернуть сотрудников", - сообщает агентство.McDonald's закрыл свои рестораны на Украине в марте. Агентство отмечает, что всего на территории Украины находится 109 ресторанов McDonald's, однако пока не уточняется сколько из них будет открыто. Общее число сотрудников сети в стране составляет около 10 тысяч человек."Мы много общаемся с нашими сотрудниками, которые выразили сильное желание вернуться к работе и вновь открыть наши рестораны на Украине", - цитирует агентство письмо старшего вице-президента McDonald's Пола Помроя (Paul Pomroy).Компания McDonald's была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания".

https://ria.ru/20220611/restoran-1794743746.html

https://ria.ru/20220612/mcdonalds-1794853240.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, mcdonald's corporation, ситуация в днр и лнр