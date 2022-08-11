16:32 11.08.2022 (обновлено: 16:36 11.08.2022)
McDonald's планирует вернуться на Украину в ближайшие месяцы
McDonald's планирует вновь открыть свои рестораны на Украине в ближайшие месяцы
Логотип корпорации "Макдоналдс". Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в ближайшие месяцы планирует вновь открыть свои рестораны на территории Украины, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на письмо компании сотрудникам.
"Как сказала компания, в ближайшие несколько месяцев она начнет работать с поставщиками, чтобы доставить продукты в рестораны, подготовить для них условиях хранения, вернуть сотрудников", - сообщает агентство.
McDonald's закрыл свои рестораны на Украине в марте. Агентство отмечает, что всего на территории Украины находится 109 ресторанов McDonald's, однако пока не уточняется сколько из них будет открыто. Общее число сотрудников сети в стране составляет около 10 тысяч человек.
"Мы много общаемся с нашими сотрудниками, которые выразили сильное желание вернуться к работе и вновь открыть наши рестораны на Украине", - цитирует агентство письмо старшего вице-президента McDonald's Пола Помроя (Paul Pomroy).
Компания McDonald's была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания".
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