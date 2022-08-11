https://ria.ru/20220811/magate-1808951606.html

В Запорожской области готовы обеспечить безопасность миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

В Запорожской области готовы обеспечить безопасность миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 11.08.2022

В Запорожской области готовы обеспечить безопасность миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Запорожская область готова принять инспекторов МАГАТЭ в рамках возможного визита на Запорожскую АЭС, обеспечить их безопасность, заявил глава администрации... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T17:46

2022-08-11T17:46

2022-08-11T18:11

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

евгений балицкий

украина

оон

магатэ

антониу гутерриш

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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Запорожская область готова принять инспекторов МАГАТЭ в рамках возможного визита на Запорожскую АЭС, обеспечить их безопасность, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий."Но, конечно, мы вряд ли можем обеспечить безопасность от того, что может сотворить Украина, потому что обстрел - это практически непрогнозируемое со стороны Украины действие. Но с точки зрения обеспечить безопасность - бронированные машины, подход, подготовить все необходимые документы, показать прилетевшие к нам снаряды, очень легко будет определить, чьи это снаряды, вплоть до номеров…конечно же, обеспечим", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220810/zaes-1808645270.html

запорожская область

украина

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в мире, запорожская область, евгений балицкий, украина, оон, магатэ, антониу гутерриш