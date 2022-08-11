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В Запорожской области готовы обеспечить безопасность миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 11.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220811/magate-1808951606.html
В Запорожской области готовы обеспечить безопасность миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
В Запорожской области готовы обеспечить безопасность миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 11.08.2022
В Запорожской области готовы обеспечить безопасность миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Запорожская область готова принять инспекторов МАГАТЭ в рамках возможного визита на Запорожскую АЭС, обеспечить их безопасность, заявил глава администрации... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T17:46
2022-08-11T18:11
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
евгений балицкий
украина
оон
магатэ
антониу гутерриш
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Запорожская область готова принять инспекторов МАГАТЭ в рамках возможного визита на Запорожскую АЭС, обеспечить их безопасность, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий."Но, конечно, мы вряд ли можем обеспечить безопасность от того, что может сотворить Украина, потому что обстрел - это практически непрогнозируемое со стороны Украины действие. Но с точки зрения обеспечить безопасность - бронированные машины, подход, подготовить все необходимые документы, показать прилетевшие к нам снаряды, очень легко будет определить, чьи это снаряды, вплоть до номеров…конечно же, обеспечим", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220810/zaes-1808645270.html
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в мире, запорожская область, евгений балицкий, украина, оон, магатэ, антониу гутерриш
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Евгений Балицкий, Украина, ООН, МАГАТЭ, Антониу Гутерриш
17:46 11.08.2022 (обновлено: 18:11 11.08.2022)
 
В Запорожской области готовы обеспечить безопасность миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

В Запорожской области готовы принять и обеспечить безопасность инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Запорожская область готова принять инспекторов МАГАТЭ в рамках возможного визита на Запорожскую АЭС, обеспечить их безопасность, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.
"Мы полностью готовы принять и (генсека ООН Антониу) Гутерриша, мы готовы принять и (инспекторов) МАГАТЭ, мы готовы принять сегодня всех, кто приедет, и обеспечить их безопасность", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
"Но, конечно, мы вряд ли можем обеспечить безопасность от того, что может сотворить Украина, потому что обстрел - это практически непрогнозируемое со стороны Украины действие. Но с точки зрения обеспечить безопасность - бронированные машины, подход, подготовить все необходимые документы, показать прилетевшие к нам снаряды, очень легко будет определить, чьи это снаряды, вплоть до номеров…конечно же, обеспечим", - подчеркнул он.
Последствия обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Кадр из видео
Вчера, 16:07Специальная военная операция на Украине
Россия надеется, что ООН не будет препятствовать новой миссии на ЗАЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьЕвгений БалицкийУкраинаООНМАГАТЭАнтониу Гутерриш
 
 
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