https://ria.ru/20220811/lgbt-1808804983.html
Большинство россиян не сталкивались с пропагандой ЛГБТ, показал опрос
Большинство россиян не сталкивались с пропагандой ЛГБТ, показал опрос - РИА Новости, 11.08.2022
Большинство россиян не сталкивались с пропагандой ЛГБТ, показал опрос
Большинство россиян (86%) никогда не сталкивались с пропагандой ЛГБТ, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T10:51
2022-08-11T10:51
2022-08-11T10:51
общество
вциом
россия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Большинство россиян (86%) никогда не сталкивались с пропагандой ЛГБТ, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Большинство россиян (86%) никогда не сталкивались с пропагандой ЛГБТ, о противоположном заявляют только 13% наших соотечественников.Пропаганду ЛГБТ, по словам респондентов, они встречали в СМИ (3%), в интернете, в фильмах и в сериалах (2%) и в социальных сетях (1%). В книгах - 0%.Почти треть опрошенных согласны с тем, что какими-то внешними усилиями точно невозможно изменить сексуальную ориентацию - так думает 31% опрошенных. Еще 25% говорят, что это "скорее невозможно". "Скорее возможно" - так считают 24% опрошенных. Считают, что ориентация точно может меняться из-за внешних факторов, только 6%.Больше половины респондентов (51%) вообще уверены в том, что сексуальная ориентация - это врожденное явление. В этом уверены 54% мужчин и 48% женщин. Это мнение наиболее распространено среди людей от 45 до 59 лет - из них так считают 55% опрошенных.В то, что ориентация формируется и меняется в течение жизни, верят только 15% опрошенных. Чаще всего это молодежь от 18 до 24 лет - в 26% случаев. Реже всего - люди от 45 до 59 лет - в 12% случаев.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 6 августа 2022 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20220804/literatura-1807311678.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вциом, россия
Большинство россиян не сталкивались с пропагандой ЛГБТ, показал опрос
ВЦИОМ: 86 процентов россиян не сталкивались с пропагандой ЛГБТ
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости.
Большинство россиян (86%) никогда не сталкивались с пропагандой ЛГБТ, следует
из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Большинство россиян (86%) никогда не сталкивались с пропагандой ЛГБТ, о противоположном заявляют только 13% наших соотечественников.
Пропаганду ЛГБТ, по словам респондентов, они встречали в СМИ (3%), в интернете, в фильмах и в сериалах (2%) и в социальных сетях (1%). В книгах - 0%.
Почти треть опрошенных согласны с тем, что какими-то внешними усилиями точно невозможно изменить сексуальную ориентацию - так думает 31% опрошенных. Еще 25% говорят, что это "скорее невозможно". "Скорее возможно" - так считают 24% опрошенных. Считают, что ориентация точно может меняться из-за внешних факторов, только 6%.
Больше половины респондентов (51%) вообще уверены в том, что сексуальная ориентация - это врожденное явление. В этом уверены 54% мужчин и 48% женщин. Это мнение наиболее распространено среди людей от 45 до 59 лет - из них так считают 55% опрошенных.
В то, что ориентация формируется и меняется в течение жизни, верят только 15% опрошенных. Чаще всего это молодежь от 18 до 24 лет - в 26% случаев. Реже всего - люди от 45 до 59 лет - в 12% случаев.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ
-Спутник" проходил 6 августа 2022 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.