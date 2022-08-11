https://ria.ru/20220811/lgbt-1808804983.html

Большинство россиян не сталкивались с пропагандой ЛГБТ, показал опрос

Большинство россиян не сталкивались с пропагандой ЛГБТ, показал опрос - РИА Новости, 11.08.2022

Большинство россиян не сталкивались с пропагандой ЛГБТ, показал опрос

Большинство россиян (86%) никогда не сталкивались с пропагандой ЛГБТ, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T10:51

2022-08-11T10:51

2022-08-11T10:51

общество

вциом

россия

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Большинство россиян (86%) никогда не сталкивались с пропагандой ЛГБТ, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Большинство россиян (86%) никогда не сталкивались с пропагандой ЛГБТ, о противоположном заявляют только 13% наших соотечественников.Пропаганду ЛГБТ, по словам респондентов, они встречали в СМИ (3%), в интернете, в фильмах и в сериалах (2%) и в социальных сетях (1%). В книгах - 0%.Почти треть опрошенных согласны с тем, что какими-то внешними усилиями точно невозможно изменить сексуальную ориентацию - так думает 31% опрошенных. Еще 25% говорят, что это "скорее невозможно". "Скорее возможно" - так считают 24% опрошенных. Считают, что ориентация точно может меняться из-за внешних факторов, только 6%.Больше половины респондентов (51%) вообще уверены в том, что сексуальная ориентация - это врожденное явление. В этом уверены 54% мужчин и 48% женщин. Это мнение наиболее распространено среди людей от 45 до 59 лет - из них так считают 55% опрошенных.В то, что ориентация формируется и меняется в течение жизни, верят только 15% опрошенных. Чаще всего это молодежь от 18 до 24 лет - в 26% случаев. Реже всего - люди от 45 до 59 лет - в 12% случаев.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 6 августа 2022 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20220804/literatura-1807311678.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, вциом, россия