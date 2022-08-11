https://ria.ru/20220811/lesa-1808947299.html

На Кубани запретили заезжать в леса на автомобилях

На Кубани запретили заезжать в леса на автомобилях - РИА Новости, 11.08.2022

На Кубани запретили заезжать в леса на автомобилях

Приказ Министерства природных ресурсов региона, запрещающий посещать леса Краснодарского края на транспорте, вступил в силу с 11 августа и продлится до начала... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T17:32

2022-08-11T17:32

2022-08-11T17:34

краснодарский край

общество

россия

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КРАСНОДАР, 11 авг – РИА Новости. Приказ Министерства природных ресурсов региона, запрещающий посещать леса Краснодарского края на транспорте, вступил в силу с 11 августа и продлится до начала сентября в целях обеспечения пожарной безопасности из-за высокой температуры и отсутствия осадков, говорится в опубликованном приказе министерства на сайте пресс-службы администрации.В документе отмечено, что исключения вводятся для оперативных служб, пожарных и аварийно-спасательных формирований, которым разрешено проводить противопожарные мероприятия на специализированной технике.По лесам региона разрешено передвигаться пешком. Однако сейчас запрещено использовать в лесах открытый огонь, примусы, мангалы и жаровни.Для контроля соблюдения ограничений минприроды привлечет беспилотники, перекроет лесные дороги шлагбаумами и организует при въезде в лес пункты контроля.

https://ria.ru/20220811/pozhary-1808764260.html

краснодарский край

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

краснодарский край, общество, россия