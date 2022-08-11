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На Кубани запретили заезжать в леса на автомобилях - РИА Новости, 11.08.2022
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На Кубани запретили заезжать в леса на автомобилях
На Кубани запретили заезжать в леса на автомобилях - РИА Новости, 11.08.2022
На Кубани запретили заезжать в леса на автомобилях
Приказ Министерства природных ресурсов региона, запрещающий посещать леса Краснодарского края на транспорте, вступил в силу с 11 августа и продлится до начала... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T17:32
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краснодарский край
общество
россия
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КРАСНОДАР, 11 авг – РИА Новости. Приказ Министерства природных ресурсов региона, запрещающий посещать леса Краснодарского края на транспорте, вступил в силу с 11 августа и продлится до начала сентября в целях обеспечения пожарной безопасности из-за высокой температуры и отсутствия осадков, говорится в опубликованном приказе министерства на сайте пресс-службы администрации.В документе отмечено, что исключения вводятся для оперативных служб, пожарных и аварийно-спасательных формирований, которым разрешено проводить противопожарные мероприятия на специализированной технике.По лесам региона разрешено передвигаться пешком. Однако сейчас запрещено использовать в лесах открытый огонь, примусы, мангалы и жаровни.Для контроля соблюдения ограничений минприроды привлечет беспилотники, перекроет лесные дороги шлагбаумами и организует при въезде в лес пункты контроля.
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краснодарский край, общество, россия
Краснодарский край, Общество, Россия
17:32 11.08.2022 (обновлено: 17:34 11.08.2022)
 
На Кубани запретили заезжать в леса на автомобилях

Минприроды Кубани запретило заезжать на автомобилях в леса региона до конца лета

© РИА Новости / Мария МарикянЛес
Лес - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Мария Марикян
Лес. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 11 авг – РИА Новости. Приказ Министерства природных ресурсов региона, запрещающий посещать леса Краснодарского края на транспорте, вступил в силу с 11 августа и продлится до начала сентября в целях обеспечения пожарной безопасности из-за высокой температуры и отсутствия осадков, говорится в опубликованном приказе министерства на сайте пресс-службы администрации.
"В связи с наступлением неблагоприятных климатических условий в целях недопущения ухудшения лесопожарной обстановки и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций в лесах, связанных c лесными пожарами: ввести ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств", - говорится в тексте приказа.
В документе отмечено, что исключения вводятся для оперативных служб, пожарных и аварийно-спасательных формирований, которым разрешено проводить противопожарные мероприятия на специализированной технике.
По лесам региона разрешено передвигаться пешком. Однако сейчас запрещено использовать в лесах открытый огонь, примусы, мангалы и жаровни.
Для контроля соблюдения ограничений минприроды привлечет беспилотники, перекроет лесные дороги шлагбаумами и организует при въезде в лес пункты контроля.
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