https://ria.ru/20220811/lepestok-1808938267.html

ВСУ выпустили по Донецку еще три ракеты с минами "Лепесток"

ВСУ выпустили по Донецку еще три ракеты с минами "Лепесток" - РИА Новости, 11.08.2022

ВСУ выпустили по Донецку еще три ракеты с минами "Лепесток"

Украинские войска в 15.47 мск выпустили еще три ракеты из РСЗО "Ураган" с минами ПФМ-1 "Лепесток" по Киевскому району Донецка, также применили артиллерию, в том РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T17:04

2022-08-11T17:04

2022-08-11T17:08

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Украинские войска в 15.47 мск выпустили еще три ракеты из РСЗО "Ураган" с минами ПФМ-1 "Лепесток" по Киевскому району Донецка, также применили артиллерию, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.30 - н.п. Орловка – г. Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 15.47 - н.п. Орловка – г. Донецк (Киевский район): выпущено три ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган" (оснащенные противопехотными минами ПФМ "Лепесток"); 15.57 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Ранее представительство зафиксировало факты применения РСЗО "Ураган" со стороны украинских войск в 10.30 и 14.30, в ходе которых украинские войска выпустили по три ракеты, снаряженных кассетами с минами "Лепесток", по селу Веселое на западе Донецка и Кировскому району столицы ДНР. Представительство также зафиксировало обстрелы Старомихайловки: по ней выпустили пять мин калибром 120 миллиметров в 13.00, Горловки - 10 снарядов калибром 152 миллиметра в 16.05 и Минерального - восемь снарядов калибром 122 миллиметра в 16.00.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20220810/obvineniya-1808476687.html

https://ria.ru/20220809/lepestok-1808202140.html

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Кирилл Волков

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр