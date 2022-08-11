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Клишас призвал принять к Латвии самые жесткие экономические меры - РИА Новости, 11.08.2022
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Клишас призвал принять к Латвии самые жесткие экономические меры
Клишас призвал принять к Латвии самые жесткие экономические меры - РИА Новости, 11.08.2022
Клишас призвал принять к Латвии самые жесткие экономические меры
В ответ на решение сейма Латвии объявить Россию "страной, поддерживающей терроризм", должны быть приняты самые жесткие меры как экономического, так и... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T13:01
2022-08-11T13:01
россия
ирак
сирия
в мире
латвия
андрей клишас
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В ответ на решение сейма Латвии объявить Россию "страной, поддерживающей терроризм", должны быть приняты самые жесткие меры как экономического, так и политического характера, заявил председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству Андрей Клишас."Должны быть приняты самые жесткие меры, и экономические и политические", - написал он в своём Telegram-канале.По словам Клишаса, Россия внесла самый значимый вклад в борьбу с терроризмом. "А пособниками террористов должны быть признаны те, кто пытался уничтожить государственность Ирака, Сирии, Ливии, что и повлекло разгул терроризма на Ближнем Востоке и в Северной Африке, да и по всему миру", - добавил он.
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россия, ирак, сирия, в мире, латвия, андрей клишас
Россия, Ирак, Сирия, В мире, Латвия, Андрей Клишас
13:01 11.08.2022
 
Клишас призвал принять к Латвии самые жесткие экономические меры

Член Совфеда Клишас призвал принять к Латвии самые жесткие экономические меры

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Андрей Клишас. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В ответ на решение сейма Латвии объявить Россию "страной, поддерживающей терроризм", должны быть приняты самые жесткие меры как экономического, так и политического характера, заявил председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Должны быть приняты самые жесткие меры, и экономические и политические", - написал он в своём Telegram-канале.
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По словам Клишаса, Россия внесла самый значимый вклад в борьбу с терроризмом. "А пособниками террористов должны быть признаны те, кто пытался уничтожить государственность Ирака, Сирии, Ливии, что и повлекло разгул терроризма на Ближнем Востоке и в Северной Африке, да и по всему миру", - добавил он.
 
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