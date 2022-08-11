https://ria.ru/20220811/latviya-1808850548.html

Клишас призвал принять к Латвии самые жесткие экономические меры

Клишас призвал принять к Латвии самые жесткие экономические меры - РИА Новости, 11.08.2022

Клишас призвал принять к Латвии самые жесткие экономические меры

В ответ на решение сейма Латвии объявить Россию "страной, поддерживающей терроризм", должны быть приняты самые жесткие меры как экономического, так и... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T13:01

2022-08-11T13:01

2022-08-11T13:01

россия

ирак

сирия

в мире

латвия

андрей клишас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564673541_0:165:3056:1884_1920x0_80_0_0_0462d3f16d577dac20bcc01e7b5aaef8.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В ответ на решение сейма Латвии объявить Россию "страной, поддерживающей терроризм", должны быть приняты самые жесткие меры как экономического, так и политического характера, заявил председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству Андрей Клишас."Должны быть приняты самые жесткие меры, и экономические и политические", - написал он в своём Telegram-канале.По словам Клишаса, Россия внесла самый значимый вклад в борьбу с терроризмом. "А пособниками террористов должны быть признаны те, кто пытался уничтожить государственность Ирака, Сирии, Ливии, что и повлекло разгул терроризма на Ближнем Востоке и в Северной Африке, да и по всему миру", - добавил он.

https://ria.ru/20220811/latviya-1808836522.html

россия

ирак

сирия

латвия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, ирак, сирия, в мире, латвия, андрей клишас