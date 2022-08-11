https://ria.ru/20220811/latviya-1808850548.html
Клишас призвал принять к Латвии самые жесткие экономические меры
Клишас призвал принять к Латвии самые жесткие экономические меры - РИА Новости, 11.08.2022
Клишас призвал принять к Латвии самые жесткие экономические меры
В ответ на решение сейма Латвии объявить Россию "страной, поддерживающей терроризм", должны быть приняты самые жесткие меры как экономического, так и... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T13:01
2022-08-11T13:01
2022-08-11T13:01
россия
ирак
сирия
в мире
латвия
андрей клишас
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В ответ на решение сейма Латвии объявить Россию "страной, поддерживающей терроризм", должны быть приняты самые жесткие меры как экономического, так и политического характера, заявил председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству Андрей Клишас."Должны быть приняты самые жесткие меры, и экономические и политические", - написал он в своём Telegram-канале.По словам Клишаса, Россия внесла самый значимый вклад в борьбу с терроризмом. "А пособниками террористов должны быть признаны те, кто пытался уничтожить государственность Ирака, Сирии, Ливии, что и повлекло разгул терроризма на Ближнем Востоке и в Северной Африке, да и по всему миру", - добавил он.
https://ria.ru/20220811/latviya-1808836522.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ирак, сирия, в мире, латвия, андрей клишас
Россия, Ирак, Сирия, В мире, Латвия, Андрей Клишас
Клишас призвал принять к Латвии самые жесткие экономические меры
Член Совфеда Клишас призвал принять к Латвии самые жесткие экономические меры