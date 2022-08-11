Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили свести все отношения с Латвией к нулю - РИА Новости, 11.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220811/latviya-1808848765.html
В Госдуме предложили свести все отношения с Латвией к нулю
В Госдуме предложили свести все отношения с Латвией к нулю - РИА Новости, 11.08.2022
В Госдуме предложили свести все отношения с Латвией к нулю
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик предложил убрать из внешнеполитической и экономической повестки все отношения с Латвией. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T12:55
2022-08-11T12:55
в мире
латвия
россия
госдума рф
дмитрий белик
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787174362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68299faaf2deac7073a76b0d56baba92.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик предложил убрать из внешнеполитической и экономической повестки все отношения с Латвией.Парламент Латвии объявил Россию "государством, поддерживающим терроризм", сообщила ранее в четверг пресс-служба сейма."Считают, что нужно свести к нулю и убрать из внешнеполитической и экономической повестки нашей страны все отношения с Латвией", - сказал РИА Новости Белик.По его словам, Латвия ведет себя как преступник, который выдает себя своим поведением. "На воре и шапка горит. Все помнят, как Латвия выражала готовность принять у себя преступников с Кавказа, различных деятелей, призывающих к геноциду и уничтожению российской нации. Теперь в сейме Латвии, видимо, решили с себя смыть клеймо бандитского приюта", - сказал депутат.
https://ria.ru/20220811/latviya-1808839009.html
латвия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787174362_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11fcee32a349e70e28388757e02aba7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, латвия, россия, госдума рф, дмитрий белик, санкции в отношении россии
В мире, Латвия, Россия, Госдума РФ, Дмитрий Белик, Санкции в отношении России
12:55 11.08.2022
 
В Госдуме предложили свести все отношения с Латвией к нулю

Депутат Госдумы Белик предложил убрать из повестки все отношения с Латвией

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕВАСТОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик предложил убрать из внешнеполитической и экономической повестки все отношения с Латвией.
Парламент Латвии объявил Россию "государством, поддерживающим терроризм", сообщила ранее в четверг пресс-служба сейма.
"Считают, что нужно свести к нулю и убрать из внешнеполитической и экономической повестки нашей страны все отношения с Латвией", - сказал РИА Новости Белик.
По его словам, Латвия ведет себя как преступник, который выдает себя своим поведением. "На воре и шапка горит. Все помнят, как Латвия выражала готовность принять у себя преступников с Кавказа, различных деятелей, призывающих к геноциду и уничтожению российской нации. Теперь в сейме Латвии, видимо, решили с себя смыть клеймо бандитского приюта", - сказал депутат.
Представитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
12:28
Москва ответит Латвии на решение ее сейма, заявил Цеков
 
В миреЛатвияРоссияГосдума РФДмитрий БеликСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала