https://ria.ru/20220811/latviya-1808848765.html

В Госдуме предложили свести все отношения с Латвией к нулю

В Госдуме предложили свести все отношения с Латвией к нулю - РИА Новости, 11.08.2022

В Госдуме предложили свести все отношения с Латвией к нулю

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик предложил убрать из внешнеполитической и экономической повестки все отношения с Латвией. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T12:55

2022-08-11T12:55

2022-08-11T12:55

в мире

латвия

россия

госдума рф

дмитрий белик

санкции в отношении россии

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СЕВАСТОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик предложил убрать из внешнеполитической и экономической повестки все отношения с Латвией.Парламент Латвии объявил Россию "государством, поддерживающим терроризм", сообщила ранее в четверг пресс-служба сейма."Считают, что нужно свести к нулю и убрать из внешнеполитической и экономической повестки нашей страны все отношения с Латвией", - сказал РИА Новости Белик.По его словам, Латвия ведет себя как преступник, который выдает себя своим поведением. "На воре и шапка горит. Все помнят, как Латвия выражала готовность принять у себя преступников с Кавказа, различных деятелей, призывающих к геноциду и уничтожению российской нации. Теперь в сейме Латвии, видимо, решили с себя смыть клеймо бандитского приюта", - сказал депутат.

https://ria.ru/20220811/latviya-1808839009.html

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Кирилл Волков

в мире, латвия, россия, госдума рф, дмитрий белик, санкции в отношении россии