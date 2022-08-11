https://ria.ru/20220811/latviya-1808848765.html
В Госдуме предложили свести все отношения с Латвией к нулю
В Госдуме предложили свести все отношения с Латвией к нулю - РИА Новости, 11.08.2022
В Госдуме предложили свести все отношения с Латвией к нулю
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик предложил убрать из внешнеполитической и экономической повестки все отношения с Латвией. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T12:55
2022-08-11T12:55
2022-08-11T12:55
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госдума рф
дмитрий белик
санкции в отношении россии
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СЕВАСТОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик предложил убрать из внешнеполитической и экономической повестки все отношения с Латвией.Парламент Латвии объявил Россию "государством, поддерживающим терроризм", сообщила ранее в четверг пресс-служба сейма."Считают, что нужно свести к нулю и убрать из внешнеполитической и экономической повестки нашей страны все отношения с Латвией", - сказал РИА Новости Белик.По его словам, Латвия ведет себя как преступник, который выдает себя своим поведением. "На воре и шапка горит. Все помнят, как Латвия выражала готовность принять у себя преступников с Кавказа, различных деятелей, призывающих к геноциду и уничтожению российской нации. Теперь в сейме Латвии, видимо, решили с себя смыть клеймо бандитского приюта", - сказал депутат.
https://ria.ru/20220811/latviya-1808839009.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, латвия, россия, госдума рф, дмитрий белик, санкции в отношении россии
В мире, Латвия, Россия, Госдума РФ, Дмитрий Белик, Санкции в отношении России
В Госдуме предложили свести все отношения с Латвией к нулю
Депутат Госдумы Белик предложил убрать из повестки все отношения с Латвией