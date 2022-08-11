Получившим гражданство России жителям Латвии не дадут ВНЖ, заявил глава МИД
Глава МИД Ринкевич: получившие гражданство России латыши должны будут покинуть страну
Вид Старого города в Риге, Латвия. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что в законодательство страны будут внесены изменения, по которым после получения гражданства РФ жителям Латвии не дадут вид на жительство и они должны будут покинуть страну.
"Россия рассмотрит возможность упрощения предоставления гражданства россиянам, проживающим в странах Балтии... В таком случае новоиспеченным гражданам России не предоставляется вид на жительство и они должны будут покинуть Латвию, необходимо будет внести соответствующие разъяснения в национальное законодательство", - написал Ринкевич в соцсетях.
В Латвии проживают 2 миллиона человек. Более 220 тысяч из них являются негражданами. Это постоянные жители страны, чьи предки приехали в республику после 1940 года, когда Латвия стала частью СССР. Неграждане имеют ограничения в правах - они не могут занимать ряд должностей, а также участвовать в выборах и референдумах. Чтобы получить гражданство Латвии, им нужно пройти процедуру натурализации - сдать экзамен по латышскому языку и истории. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что позорное явление "безгражданства", сохраняющееся в странах Европы, заслуживает активных действий по его ликвидации.