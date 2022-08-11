https://ria.ru/20220811/latviya-1808836522.html

Получившим гражданство России жителям Латвии не дадут ВНЖ, заявил глава МИД

Получившим гражданство России жителям Латвии не дадут ВНЖ, заявил глава МИД - РИА Новости, 11.08.2022

Получившим гражданство России жителям Латвии не дадут ВНЖ, заявил глава МИД

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что в законодательство страны будут внесены изменения, по которым после получения гражданства РФ жителям Латвии не дадут РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T12:20

2022-08-11T12:20

2022-08-11T12:20

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что в законодательство страны будут внесены изменения, по которым после получения гражданства РФ жителям Латвии не дадут вид на жительство и они должны будут покинуть страну."Россия рассмотрит возможность упрощения предоставления гражданства россиянам, проживающим в странах Балтии... В таком случае новоиспеченным гражданам России не предоставляется вид на жительство и они должны будут покинуть Латвию, необходимо будет внести соответствующие разъяснения в национальное законодательство", - написал Ринкевич в соцсетях.В Латвии проживают 2 миллиона человек. Более 220 тысяч из них являются негражданами. Это постоянные жители страны, чьи предки приехали в республику после 1940 года, когда Латвия стала частью СССР. Неграждане имеют ограничения в правах - они не могут занимать ряд должностей, а также участвовать в выборах и референдумах. Чтобы получить гражданство Латвии, им нужно пройти процедуру натурализации - сдать экзамен по латышскому языку и истории. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что позорное явление "безгражданства", сохраняющееся в странах Европы, заслуживает активных действий по его ликвидации.

https://ria.ru/20220811/rossiya-1808820003.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, латвия, россия