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Получившим гражданство России жителям Латвии не дадут ВНЖ, заявил глава МИД - РИА Новости, 11.08.2022
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Получившим гражданство России жителям Латвии не дадут ВНЖ, заявил глава МИД
Получившим гражданство России жителям Латвии не дадут ВНЖ, заявил глава МИД - РИА Новости, 11.08.2022
Получившим гражданство России жителям Латвии не дадут ВНЖ, заявил глава МИД
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что в законодательство страны будут внесены изменения, по которым после получения гражданства РФ жителям Латвии не дадут РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T12:20
2022-08-11T12:20
в мире
латвия
россия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что в законодательство страны будут внесены изменения, по которым после получения гражданства РФ жителям Латвии не дадут вид на жительство и они должны будут покинуть страну."Россия рассмотрит возможность упрощения предоставления гражданства россиянам, проживающим в странах Балтии... В таком случае новоиспеченным гражданам России не предоставляется вид на жительство и они должны будут покинуть Латвию, необходимо будет внести соответствующие разъяснения в национальное законодательство", - написал Ринкевич в соцсетях.В Латвии проживают 2 миллиона человек. Более 220 тысяч из них являются негражданами. Это постоянные жители страны, чьи предки приехали в республику после 1940 года, когда Латвия стала частью СССР. Неграждане имеют ограничения в правах - они не могут занимать ряд должностей, а также участвовать в выборах и референдумах. Чтобы получить гражданство Латвии, им нужно пройти процедуру натурализации - сдать экзамен по латышскому языку и истории. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что позорное явление "безгражданства", сохраняющееся в странах Европы, заслуживает активных действий по его ликвидации.
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в мире, латвия, россия
В мире, Латвия, Россия
12:20 11.08.2022
 
Получившим гражданство России жителям Латвии не дадут ВНЖ, заявил глава МИД

Глава МИД Ринкевич: получившие гражданство России латыши должны будут покинуть страну

© Fotolia / Anton GvozdikovВид Старого города в Риге, Латвия
Вид Старого города в Риге, Латвия - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© Fotolia / Anton Gvozdikov
Вид Старого города в Риге, Латвия. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что в законодательство страны будут внесены изменения, по которым после получения гражданства РФ жителям Латвии не дадут вид на жительство и они должны будут покинуть страну.
"Россия рассмотрит возможность упрощения предоставления гражданства россиянам, проживающим в странах Балтии... В таком случае новоиспеченным гражданам России не предоставляется вид на жительство и они должны будут покинуть Латвию, необходимо будет внести соответствующие разъяснения в национальное законодательство", - написал Ринкевич в соцсетях.
В Латвии проживают 2 миллиона человек. Более 220 тысяч из них являются негражданами. Это постоянные жители страны, чьи предки приехали в республику после 1940 года, когда Латвия стала частью СССР. Неграждане имеют ограничения в правах - они не могут занимать ряд должностей, а также участвовать в выборах и референдумах. Чтобы получить гражданство Латвии, им нужно пройти процедуру натурализации - сдать экзамен по латышскому языку и истории. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что позорное явление "безгражданства", сохраняющееся в странах Европы, заслуживает активных действий по его ликвидации.
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